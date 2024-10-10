聚焦全球家具家居類B2C電商市場  細分龍頭傲基科技有睇頭

香港, 2024年10月11日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，在數字經濟快速發展的時代，消費者的需求和偏好發生了重大改變，同時隨著倉儲、物流解決方案及支付系統等電商基礎設施的完善，使得線上渠道已成為全球家具家居類產品市場的主要增長推動力，也由此湧現出具知名度的明星企業。

2010年成立於深圳的傲基科技，立足於中國改革開放的最前沿，在經濟全球化的浪潮中，公司充分把握國際貿易多元化發展的契機，戰略性地專注於提供高品質家具家居類產品。如今，傲基科技已經成長為全球領先的品牌電商。2024年9月29日，公司港股IPO獲中國證監會備案通過，擬發行不超過147,702,300股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。可見，傲基科技無疑是頗具吸引力的優質消費標的。

持續創新拓寬護城河，品牌聲譽卓著

傲基科技是頂級的品牌電商，專注於提供優質家具家居類產品，憑藉穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，按GMV計，傲基科技在全球家具家居類B2C電商市場排名第五，且在基於中國賣家的家具家居類B2C海外電商市場排名第一。

經營方略上，傲基科技實施嚴格的質量控制措施，堅持「零容忍」的質量控制政策，始終如一地交付優質和值得信賴的產品，並為消費者提供跨時區的及時的售後服務，維持客戶滿意度。同時，通過協調產品開發及供應鏈管理，以具競爭力的價格提供優質產品。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，公司在所有第三方電商平台的平均退貨率在3.5%以下，處於行業最低水平範圍。

作為持續產品創新的基石，傲基科技的產品開發能力備受認可，以市場為導向的產品開發及不斷創新，為公司的多樣化產品起到正向的賦能作用。截至最後實際可行日期，公司擁有630項專利、156項專利申請以及172項軟件著作權，並獲得72項國際設計獎項，包括iF設計獎、紅點獎、廣東省省長杯優秀獎及紅星獎。公司亦運營工業設計創新實驗室，其自2021年起及自2020年起於中國被認定為國家級工業設計中心及廣東省工程技術研究中心。

依託先進的產品開發能力，傲基科技有序推進大品牌戰略，通過持續創新優化產品組合，同時開展適合多元化品牌的量身定制的銷售及營銷活動，穩步提升公司的品牌知名度。公司的品牌，如ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK在全球備受認可，並取得穩固的消費者基礎。於2023年，公司有11個品牌的GMV超過人民幣1億元。

還值得一提的是，國家高度重視跨境電商平台龍頭企業的培育，持續加大扶持力度，從多個方面為做大做強具有國際競爭力的跨境電商平台企業提供全方位支撐。憑藉領先的行業地位與卓越的品牌影響力，傲基科技於2024年6月獲廣東省商務廳評為「廣東省跨境電商企業（龍頭型）」、「廣東省公共海外倉（第四批）」。

供應鏈與運營並重，業績成長性向好

近二十年間，雖然經濟全球化日益盛行，中美貿易規模不斷提升，但受貿易保護主義抬頭、地緣政治危機等因素的衝擊，國際貿易衝突屢有發生。對此，傲基科技計劃建立全球打樣中心，積極優化供應鏈網絡及數字化管理，提升標準化運營，以一定程度上減輕上述不利影響。

除了擁有包括快速的原型設計、與生產合作夥伴的緊密關係、戰略性設計的倉儲及物流體系等在內的供應鏈，傲基科技亦設有數字化的供應鏈管理體系，促進質量控制、確保高效運營及支持數據驅動的決策。公司還計劃拓展包括東南亞在內的海外地區的供應鏈網絡並加強與當地供應商的合作，以在全球建立一個更全面、高效及有韌性的供應鏈，提高應對市場環境變化的靈活性和抗風險能力。

與此同時，為降低亞馬遜事件的影響，傲基科技對網店佈局進行優化，並完善公司的品牌戰略，以便於更好地管理及資源分配，支持業務可持續發展。公司一方面投入大量時間及資源在培育多元化及不斷演變的品牌及產品組合，另一方面增加沃爾瑪及Wayfair等其他領先電商平台的影響力及銷售額，亦通過線下經銷商、線下直銷商及自營網站等其他渠道提供產品，經營發展更趨穩健。

此外，傲基科技打造了高效一站式物流解決方案，尤其是中大件產品的物流解決方案，能夠一直把握市場潛力，保持業務的可擴展性，驅動業績穩健增長。於2024年前4个月，公司實現收入約人民幣28.34億元，同比增長16.9%；毛利約人民幣9.77億元，同比增長19.0%；淨利潤約人民幣1.89億元，同比增長96.2%。良好的業績成長性，印證了傲基科技商業模式、運營模式和產品策略的成功。

據弗若斯特沙利文預計，按線上渠道劃分的全球家具家居類產品市場的GMV於2028年將達7,794億美元，2023年至2028年的複合年增長率為12.3%。長坡厚雪的賽道之上，憑藉在產品開發、供應鏈管理、高效物流系統和高效運營方面建立的顯著優勢，傲基科技有望厚積薄發，持續鞏固行業地位，展現長期投資價值。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network