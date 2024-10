Wednesday, 9 October 2024, 16:07 HKT/SGT Share:

來源 Yee Hop Holdings Limited 為綠色建築行業經濟增長注入強勁動力 - 義合控股(香港主板上市編號: 1662)旗下附屬公司 APEL與廣州國發簽署合作協議

- 構建香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和發展全景圖

香港, 2024年10月9日 - (亞太商訊) - 堅持高質量發展、走綠色低碳之路,成為中國企業可持續發展的共識。2022年底,中共中央國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》明確提出要「推進製造業高端化、智能化、綠色化」。作為中國高端製造行業之一,綠色建築行業在推動低碳經濟、應對氣候變化以及實現低碳發展方面發揮著重要作用。 作為全球領先的環保工程技術供應商,義合控股有限公司(以下簡稱「義合控股」,香港主板上市編號: 1662)一直致力於探索運用新技術應對環境問題與挑戰,實現企業與環境共生發展的良性循環。近日,義合控股旗下的Absolute Pure EnviroSci Limited(以下簡稱「APEL」)全資附屬公司 - 廣州致純環境有限公司(以下簡稱「廣州致純」)與國發環保新材料(江門)有限公司之全資附屬公司 - 廣州國發住工技術有限公司(以下簡稱「廣州國發」)攜手合作,在中國境內和中國香港特別行政區設立和運營合資企業,共同開發 ERC 環保多功能新材料產品,針對環保建材,新建築物料開發,保護人寵健康,爭取獲得海內外市場認可,推動綠色建築可持續發展,構建香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和發展全景圖作出貢獻。 9月24日,APEL主席鍾偉强博士受邀出席南沙環保產業發展座談會暨簽約儀式。在到場領導、嘉賓及各界代表的共同見證下,鍾偉强博士與廣州國發代表、國發環保新材料(江門)有限公司董事陳偉光博士簽署了合作協議。到場領導及嘉賓包括:南沙區委常委阮曉紅女士、南沙開發區港澳辦俞建鋒副主任、廣東省生態環境廳固廢處副處長檀笑、香港貿易發展局市場推廣主任黃家詠女士、Ben Yeung & Associate Limited董事長楊家聲先生、薈港資本有限公司合夥人黃珮珊女士、香港科技大學環境及可持續發展學部研究副教授韓偉博士、廣東衣櫃行業協會會長及百得勝家居董事長張健先生,以及劼科生物科技執行董事鐘耀武先生等。 9月24日,APEL主席鍾偉强博士(左二)和廣州國發代表、國發環保新材料(江門)有限公司董事陳偉光

博士(左三)在南沙環保產業發展座談會暨簽約儀式簽署了合作協議。 (從左至右)Ben Yeung & Associate Limited董事長楊家聲先生、香港貿易發展局市場推廣主任

黃家詠女士、薈港資本有限公司合夥人黃珮珊女士與APEL主席鍾偉强博士,共同探討環保建築及投資議題。 (從左至右)香港科技大學環境及可持續發展學部研究副教授韓偉博士、廣東衣櫃行業協會會長及百得

勝家居董事長張健先生、劼科生物科技執行董事鐘耀武先生與APEL主席鍾偉强博士,共同探討環保

新材料對人寵健康重要性。 此次「南沙簽署合作協議」(以下簡稱「協議」)重點介紹如下內容。 引領方向制定建築行業科學減碳目標 根據協議,雙方將在中國境內和中國香港特別行政區設立和運營合資企業(以下簡稱「合營企業」),合營企業將在中國境內和中國香港特別行政區註冊成立,確保符合當地法律法規,並獲得必要的經營許可。 提質層面,雙方將共同投入資源,研發 ERC 環保多功能新材料產品。這些產品將主要應用於環保建材和新建築物料,旨在提升建築物的環保性能和健康標準,推動建築行業的創新與發展,實現新質生產力,為未來的建築項目提供更環保的選擇。 拓面層面,合營企業將積極開拓國內外市場,爭取獲得廣泛的市場認可,將通過多種渠道推廣產品,包括展會、行業論壇和線上平台。此次合作,標誌著兩家公司在綠色科技領域的深入協作,旨在應對當前建築行業面臨的環境挑戰,產業優化升級取得積極成效,將與相關行業協會和政府部門合作,推動綠色建築標準的制定和實施。 增效層面,新產品不僅關注環境保護,還特別注重對人類和寵物健康的保護。合營企業作將進行嚴格的產品測試,確保產品的安全性和有效性,開發環保多功能新材料產品可降低成本,提升建築項目的環保性能和資源效率,有助於更加系統和全面地考量碳中和事業的發展進程。 能力提升 全面培養低碳素養

助力碳中和目標的實現 APEL主席鍾偉强博士總結道:「這個合作項目成果對香港和大灣區的發展具有重要意義。這不僅是我們在綠色建築領域邁出的重要一步,項目致力於推動香港及大灣區的低碳轉型,助力實現碳中和目標。這將有助於區域內的環境保護和生態平衡,提升整體環境質量。合營企業的設立和運營將帶動相關產業的發展,創造就業機會,促進經濟增長,項目的成功推廣也將吸引更多的投資,進一步推動區域經濟的發展。 隨著RCEP成員國對綠色房地產及物管服務需求日增,我們加強與區內各界的協作,通過開拓國內外市場,項目將提升香港和大灣區在國際環保產業中的地位和影響力,增強區域的競爭力和創新能力。同時,這項目特別關注人類和寵物的健康,通過開發安全、環保的建築材料,提升居住環境的健康標準。這將有助於提升居民的健康水平,減少健康風險。總的來說,這個項目不僅有助於推動環保產業的發展,還將為香港和大灣區的可持續發展和低碳轉型作出重要貢獻。」 關於APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)為香港聯合交易所主板上市公司 - 義合控股有限公司(香港主板上市編號: 1662)的間接非全資附屬公司,以改善生活品質及居住環境為使命,主要從事特種生化及生物醫藥產品的分銷、研究及開發業務。APEL期待與有志協助香港綠色產業發展的研究人員合作,共同為香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和作出貢獻,並推動香港的再工業化以達致長期繁榮。 傳媒如有查詢,請聯絡: 庾婉華 羅思正 電話:+852 9500 4443 電話:+852 9326 1113 電郵:avy.yu@ajacapital.com.hk 電郵:eudice.law@ajacapital.com.hk



話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network