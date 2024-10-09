為綠色建築行業經濟增長注入強勁動力

香港, 2024年10月9日 - (亞太商訊) - 堅持高質量發展、走綠色低碳之路，成為中國企業可持續發展的共識。2022年底，中共中央國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》明確提出要「推進製造業高端化、智能化、綠色化」。作為中國高端製造行業之一，綠色建築行業在推動低碳經濟、應對氣候變化以及實現低碳發展方面發揮著重要作用。

作為全球領先的環保工程技術供應商，義合控股有限公司（以下簡稱「義合控股」，香港主板上市編號: 1662）一直致力於探索運用新技術應對環境問題與挑戰，實現企業與環境共生發展的良性循環。近日，義合控股旗下的Absolute Pure EnviroSci Limited（以下簡稱「APEL」）全資附屬公司 - 廣州致純環境有限公司（以下簡稱「廣州致純」）與國發環保新材料（江門）有限公司之全資附屬公司 - 廣州國發住工技術有限公司（以下簡稱「廣州國發」）攜手合作，在中國境內和中國香港特別行政區設立和運營合資企業，共同開發 ERC 環保多功能新材料產品，針對環保建材，新建築物料開發，保護人寵健康，爭取獲得海內外市場認可，推動綠色建築可持續發展，構建香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和發展全景圖作出貢獻。

9月24日，APEL主席鍾偉强博士受邀出席南沙環保產業發展座談會暨簽約儀式。在到場領導、嘉賓及各界代表的共同見證下，鍾偉强博士與廣州國發代表、國發環保新材料（江門）有限公司董事陳偉光博士簽署了合作協議。到場領導及嘉賓包括：南沙區委常委阮曉紅女士、南沙開發區港澳辦俞建鋒副主任、廣東省生態環境廳固廢處副處長檀笑、香港貿易發展局市場推廣主任黃家詠女士、Ben Yeung & Associate Limited董事長楊家聲先生、薈港資本有限公司合夥人黃珮珊女士、香港科技大學環境及可持續發展學部研究副教授韓偉博士、廣東衣櫃行業協會會長及百得勝家居董事長張健先生，以及劼科生物科技執行董事鐘耀武先生等。

9月24日，APEL主席鍾偉强博士（左二）和廣州國發代表、國發環保新材料（江門）有限公司董事陳偉光

博士（左三）在南沙環保產業發展座談會暨簽約儀式簽署了合作協議。

（從左至右）Ben Yeung & Associate Limited董事長楊家聲先生、香港貿易發展局市場推廣主任

黃家詠女士、薈港資本有限公司合夥人黃珮珊女士與APEL主席鍾偉强博士，共同探討環保建築及投資議題。

（從左至右）香港科技大學環境及可持續發展學部研究副教授韓偉博士、廣東衣櫃行業協會會長及百得

勝家居董事長張健先生、劼科生物科技執行董事鐘耀武先生與APEL主席鍾偉强博士，共同探討環保

新材料對人寵健康重要性。

此次「南沙簽署合作協議」（以下簡稱「協議」）重點介紹如下內容。

引領方向制定建築行業科學減碳目標

根據協議，雙方將在中國境內和中國香港特別行政區設立和運營合資企業（以下簡稱「合營企業」），合營企業將在中國境內和中國香港特別行政區註冊成立，確保符合當地法律法規，並獲得必要的經營許可。

提質層面，雙方將共同投入資源，研發 ERC 環保多功能新材料產品。這些產品將主要應用於環保建材和新建築物料，旨在提升建築物的環保性能和健康標準，推動建築行業的創新與發展，實現新質生產力，為未來的建築項目提供更環保的選擇。

拓面層面，合營企業將積極開拓國內外市場，爭取獲得廣泛的市場認可，將通過多種渠道推廣產品，包括展會、行業論壇和線上平台。此次合作，標誌著兩家公司在綠色科技領域的深入協作，旨在應對當前建築行業面臨的環境挑戰，產業優化升級取得積極成效，將與相關行業協會和政府部門合作，推動綠色建築標準的制定和實施。

增效層面，新產品不僅關注環境保護，還特別注重對人類和寵物健康的保護。合營企業作將進行嚴格的產品測試，確保產品的安全性和有效性，開發環保多功能新材料產品可降低成本，提升建築項目的環保性能和資源效率，有助於更加系統和全面地考量碳中和事業的發展進程。

能力提升 全面培養低碳素養

助力碳中和目標的實現

APEL主席鍾偉强博士總結道：「這個合作項目成果對香港和大灣區的發展具有重要意義。這不僅是我們在綠色建築領域邁出的重要一步，項目致力於推動香港及大灣區的低碳轉型，助力實現碳中和目標。這將有助於區域內的環境保護和生態平衡，提升整體環境質量。合營企業的設立和運營將帶動相關產業的發展，創造就業機會，促進經濟增長，項目的成功推廣也將吸引更多的投資，進一步推動區域經濟的發展。

隨著RCEP成員國對綠色房地產及物管服務需求日增，我們加強與區內各界的協作，通過開拓國內外市場，項目將提升香港和大灣區在國際環保產業中的地位和影響力，增強區域的競爭力和創新能力。同時，這項目特別關注人類和寵物的健康，通過開發安全、環保的建築材料，提升居住環境的健康標準。這將有助於提升居民的健康水平，減少健康風險。總的來說，這個項目不僅有助於推動環保產業的發展，還將為香港和大灣區的可持續發展和低碳轉型作出重要貢獻。」

關於APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited（APEL）為香港聯合交易所主板上市公司 - 義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）的間接非全資附屬公司，以改善生活品質及居住環境為使命，主要從事特種生化及生物醫藥產品的分銷、研究及開發業務。APEL期待與有志協助香港綠色產業發展的研究人員合作，共同為香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和作出貢獻，並推動香港的再工業化以達致長期繁榮。

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