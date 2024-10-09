SAP 生成式 AI 智能副駕Joule 增添全新協作力 加速企業 AI 革新

香港, 2024年10月9日 - (亞太商訊) - SAP今日發表多項突破性 AI 創新，在驅動全球 87% 貿易量的技術根基上，將生成式 AI 智能副駕 Joule 作為全新商業模式的核心。SAP 在一年一度的SAP TechEd全球技術大會上，宣布了多項強大、可擴展 Joule 功能的新技術，包括具備定製功能的協作型 AI 代理，能完成複雜的跨領域任務。其他創新應用則包含新一代解決方案 - SAP知識圖譜（Knowledge Graph），旨在協助開發者透過將 SAP 數據與豐富的商業情境連結起來，發揮數據的最大價值；另有多款新工具可幫助開發者持續推動商業AI創新。

SAP 執行董事會成員、產品設計研發負責人 Muhammad Alam

SAP 執行董事會成員、產品設計研發負責人 Muhammad Alam 表示：「SAP 的創新推動了切實的業務成果，今天的技術進展，可幫助客戶善用 AI、數據及全新開發解決方案，催生成長動能。我們在 TechEd 上發表的 AI 創新，憑藉 SAP 獨有的商業和技術專業知識，將人類與 AI 之間的協作推向新高度，重新定義現代商業格局。」

SAP 生成式 AI 智能副駕Joule 注入強勁動能

在Joule即將迎來發布一周年之際，它標誌著商業運作模式的分水嶺。SAP 為其能夠真正理解企業的生成式 AI 智能副駕Joule 引入協作式 AI 代理技術，擴展 Joule 的能力以支援 SAP 80% 最常使用的業務任務，同時將 Joule 更深地嵌入公司的產品組合中。

協作型多代理系統部署了專門的AI 代理來執行特定任務，並使它們能夠在複雜的業務流程中協作，靈活調整策略以達成共同目標。SAP 為 Joule 注入多個協作型 AI 代理，讓這些代理能夠結合橫跨各個業務領域的獨有專業知識，共同協作完成複雜的工作流程，協助企業打破信息孤島，讓員工專注於需要發揮人類創意的領域，提升生產效能。

SAP 於 TechEd 首次亮相的兩個使用案例展現了 AI 代理的創新變革：

- 爭議管理：透過自主 AI 代理分析並解決爭議場景，包括發票錯誤或缺失、未使用的貸款額度、拒付或重複付款等問題。

- 財務會計：採用自主 AI 代理簡化關鍵財務流程，透過自動化帳單支付、發票處理和分類帳更新，同時快速解決不一致或錯誤。

善用數據力量

SAP 的 AI 創新充分利用了公司在業務數據領先的專業知識。全新的 SAP 知識圖譜（Knowledge Graph）解決方案將於 2025 年第一季在 SAP Datasphere 和 Joule上推出，透過在 SAP 龐大的資料環境中無縫比對關聯性和情境，為使用者提供更深入的商業洞見，賦能企業更好地作出數據驅動的決策。此解決方案透過在採購訂單、發票和客戶等業務實體之間提供即時可用的關聯性，可大幅降低手動資料建模的複雜度。SAP 知識圖譜將 AI 融入 SAP 特有的業務語意中，有效降低結果不準確或不相關的風險，並使企業能夠更輕鬆地構建智慧應用並更有效地利用生成式 AI。

賦能開發者創新

SAP還推出一系列創新，幫助開發者持續推動商業 AI 創新。SAP Build 是用於擴展 SAP 解決方案的平台，現新增生成式 AI 開發者功能，例如程式碼解讀和文件搜尋，將大幅縮短 Java 和 JavaScript 開發者的開發時間。此外，SAP Build 還新增了可擴展性向導功能（Extensibility Wizard），讓開發者直接從 SAP ERP公有雲（SAP S/4HANA Cloud Public Edition）存取 SAP Build，簡化擴充過程。同時，ABAP 開發人員和整合團隊將能從 SAP Build 無縫存取 ABAP Cloud 開發工具。

最後，SAP 宣佈已提前實現其在 2025 年前為全球 200 萬人提升技能的承諾。SAP 透過各類學習機會，縮小了全球數碼技能差距，並藉由角色導向的認證、免費培訓材料、開發者實作機會等方式助力數碼技能提升。SAP 持續擴大其 AI 相關學習機會，新增涵蓋生成式 AI、AI 倫理及 SAP 先進 AI 工具與平台等課程。

關於SAP

作為企業應用和商業 AI 的全球領導者，SAP 位於商業和技術的交匯點。50多年來，企業一直信賴 SAP 通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，來發揮其最佳表現。如需瞭解更多SAP資訊，請瀏覽https://www.sap.com/hk 。

此新聞稿由縱橫公共關係顧問集團（SPRG）代SAP發放。如有任何查詢，請聯絡：

縱橫公共關係顧問集團 （SPRG）

崔駿宏 （Andico Tsui）

andico.tsui@sprg.com.hk

+852 2114 4346 / 6902 3831

葉銘諾（Vincent Ip）

vincent.ip@sprg.com.hk

+852 2114 4341 / 5498 9705

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network