來源 ZeroBounce ZeroBounce推出郵件預熱工具,提升郵件投遞率和投資回報率 ZeroBounce Warmup説明銷售專業人士將更多郵件送入收件匣。

加利福尼亞州聖巴巴拉, 2024年10月8日 - (亞太商訊) - ZeroBounce今天宣布推出最新產品——郵件預熱工具,幫助公司提升郵件投遞率和電子郵件營銷投資回報率。這一新工具是ZeroBounce郵件驗證和投遞工具包的重要補充,特別適合各行業的銷售專業人士使用。 ZeroBounce Warmup逐步修復、建立和維護新賬戶或受損賬戶的良好發件人聲譽,確保郵件能夠送達收件箱,而不是進入垃圾郵件。該工具通過模擬現有的發送模式,自動化預熱過程,逐漸增加發送的郵件數量。它還通過考慮當前的互動情況、以往的發送習慣、時區等重要細節,模擬真實的、有機的用戶互動。因此,銷售專業人士和市場營銷人員能夠與電子郵件服務提供商建立更好的聲譽,從而將更多郵件送入收件箱。 “郵件投遞率是任何成功郵件計劃的基石,而IP預熱在其中起著至關重要的作用,”ZeroBounce創始人兼首席執行官Liviu Tanase表示。“我們的新郵件預熱工具為企業提供了一個強有力的方式,以提升其收件箱投遞率和投資回報率。結合我們的郵件驗證和投遞工具包,ZeroBounce Warmup幫助每個發件人與收件箱提供商建立信任。” ZeroBounce的郵件預熱工具允許用戶自定義其郵件預熱過程。無論是公司推出新域名、增加郵件發送量,還是從投遞問題中恢復,該工具靈活的互動規則都有助於提升郵件表現。 默認:標準的郵件預熱過程,逐步增加互動量,確保順利過渡到全面的郵件互動。 慢速:適用於新域名或IP,此規則採取謹慎的方法,逐步增加互動以與電子郵件服務提供商建立信任。 修復:專為存在投遞問題的域名或IP設計,此規則通過集中針對性互動來恢復發件人聲譽和可信度。 提升:適合已有良好聲譽的發件人,此規則在高峰期增加互動量,以提升參與度指標。 保護:針對具有穩定郵件表現的企業,此規則保持穩定的互動速度,以確保高投遞率和點擊率。 ZeroBounce的郵件預熱服務支持銷售專業人士和企業在電子郵件營銷旅程的各個階段,幫助他們觸達目標受眾。欲了解有關ZeroBounce Warmup的更多信息,請訪問 https://www.zerobounce.net/services/email-warmup。 關於 ZeroBounce ZeroBounce是一家屢獲殊榮的電子郵件驗證、投遞和電子郵件查找公司,幫助企業提升其郵件表現。ZeroBounce專注於準確性、安全性和客戶支持,已成為全球超過35萬客戶的首選。 ZeroBounce的99%準確率電子郵件驗證服務幫助發件人防止郵件退回,維護良好聲譽。ZeroBounce的郵件投遞工具包進一步支持企業達到收件箱。Email Finder為專業人士提供有效的商業電子郵件地址,增強他們的郵件推廣效果,而DMARC Monitor則幫助組織提升域名安全性。 要了解更多信息,請訪問我們的網站:https://www.zerobounce.net/ 聯繫方式:

部門 Cloud & Enterprise, 数字

