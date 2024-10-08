醫藥及醫療器械數字化解決方案明星升起 太美醫療科技在港上市

香港, 2024年10月8日 - (亞太商訊) - 國慶節前，政策面、資金面、情緒面等多因素共振下，A、港兩地股市迎來暴漲。專業人士指，內地與香港監管機構的改革，以及與中東和印尼交易所達成合作協議等利好，均會為香港IPO市場的可持續增長提供強大的後盾。美國聯儲局減息，亦將會進一步增強整體市場流動性和最終投資情緒。

本月IPO節奏明顯加快，新股接踵而至。10月8日，來自浙江的太美醫療科技（2576.HK）正式登陸香港交易所主板，發售價為13.00港元。公司依託數字化協作平台TrialOS及PharmaOS，通過雲端軟件和數字化服務相結合的解決方案為中國醫藥及醫療器械行業的研發和營銷創造商業價值，是該行業的領軍企業。

客戶基礎龐大，財務狀況穩健向好

伴隨中國創新藥及醫療器械行業的欣欣向榮，太美醫療科技瞄準數字化解決方案市場，在發展早期響應中國產業鏈各方的需求並搶佔市場份額，成為了中國醫藥及醫療器械研發數字化解決方案市場的主要參與者。隨後，公司於2019年升級業務模式，從提供傳統軟件工具演變為基於平台的一體化數字化解決方案。

進入新的發展階段後，太美醫療科技業務蒸蒸日上，借助豐富的運營知識、多元化的產品和服務組合，逐步積累了龐大忠實的客戶基礎。公司客戶不僅包括知名的跨國醫藥企業及國內行業翹楚，還包括新興的醫藥企業，以及主流的CRO及其他第三方服務供應商。按客戶數量計算，公司已成為中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域應用最廣泛的數字化解決方案供應商。

截至2024年3月31日，太美醫療科技已為1,400多家醫藥企業及CRO提供服務，覆蓋全球前25大醫藥企業中的21家及中國醫藥創新100強中的90家。同期，公司的在手訂單金額超過人民幣16億元，涉及軟件產品及數字化服務項目約3,500個。憑藉多元化的產品組合及協同效應，公司積極尋求交叉銷售的機會，並推出新產品，盡最大程度滿足客戶需求，以進一步提高每名客戶的終身價值。

客戶規模的持續擴大，市場品牌口碑的建立，推動太美醫療科技的營收規模穩步提升。於2021年、2022年、2023年及2024年首三個月，公司分別取得收入約人民幣4.66億元、5.49億元、5.73億元及1.32億元，各期均實現同比增長。截至2024年3月31日，公司錄得現金及現金等價物約人民幣6.99億元，擁有充足的營運資金以滿足目前的需求以及未來業務可持續發展的需求。

豪華股東陣容護航，長期投資價值看俏

在成長過程中，太美醫療科技的發展潛力逐漸顯露，並持續吸引大量投資機構戰略入股。自2016年至2020年，公司累計完成A輪及B輪、C輪、D輪、E-1輪及E-2輪、F輪融資，各年度融資金融分別為人民幣5,000萬元、1.00億元、3.00億元、6.2278、10.70億元，共計達到人民幣21.4278億元。

在多達數十家的機構股東隊列中，不乏知名投資機構及大型互聯網上市公司的身影。經緯創投、北極光、晨曦投資、賽富投資、軟銀中國、浙商創投、高瓴資本、騰訊、阿里等霍然在列。

醫藥及醫療器械行業對於數字化的巨大需求，催生出了一個長坡厚雪的潛力賽道。根據灼識諮詢的資料，預計到2028年，中國醫藥及醫療器械研發和營銷數字化解決方案市場規模將達人民幣243億元，2023年至2028年的年複合增長率為20.2%，繼續保持快速增長。太美醫療科技是該領域最大的數字化解決方案供應商，也是此賽道第一家登陸資本市場的企業，未來的價值提升空間引人遐想。（經濟通）

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