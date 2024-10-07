Nanshan Aluminium International擬來港IPO

香港, 2024年10月7日 - (亞太商訊) - 近期，在市場需求邊際改善、下游應用驅動強勁、全球地緣風險波動等多重因素共振之下，全球鋁市場經歷了一波顯著的價格上行，行業基本面呈逐步向好態勢。當此機遇，東南亞頂級氧化鋁生產企業Nanshan Aluminium International於9月26日向港交所遞交了A1招股書，擬向資本市場發起沖擊。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年底，東南亞主要的氧化鋁生產國為印尼和越南。Nanshan Aluminium International是東南亞並列第一的優質氧化鋁製造商，按2023年的設計產能計，在印尼及東南亞排名首位。自成立以來，公司持續整合原材料供應優勢，推動產銷量攀升，促進業務發展並不斷提升市場份額。

母公司背景雄厚，業務發展基礎堅實

招股書顯示，Nanshan Aluminium International的控股股東為南山鋁業（600219.SH），於1999年在A股主板上市。南山鋁業深耕鋁行業數十年，建立了完整的產業鏈，產銷量國內領先，鋁型材生產線水平先進，在鋁行業積累了豐富的技術儲備及專業經驗，目前為世界短距離內產業鏈最完整的鋁加工企業。

在整個氧化鋁產業鏈，南山鋁業有著紮實的技術積累。在Nanshan Aluminium International的發展過程中，南山鋁業不僅提供技術、專業知識，亦提供資金、資源等積極支持公司發展，為公司在東南亞開展業務奠定堅實基礎。依託南山鋁業在整個氧化鋁產業鏈的優勢地位，公司於2017年開始在印尼建設氧化鋁生產基地的籌備工作，並完成了一期氧化鋁生產項目及二期氧化鋁生產項目的建設。

與此同時，Nanshan Aluminium International的主要股東Press Metal在下游電解鋁生產方面實力卓然，而投資者Santony家族及其關聯方擁有豐富的鋁土礦儲量，一直為公司提供優質鋁土礦原材料。股東及戰略合作夥伴的鼎力支持，形成和諧雙贏的協同效應，助力公司持續擴大在鋁產業鏈的業務領域。

持續創新技術水平領先，行業龍頭地位凸顯

業務模式上，Nanshan Aluminium International以生產和銷售優質冶金級氧化鋁為重點，在印尼採購鋁土礦，並採用低溫拜耳法。其產品以質量著稱，主要滿足東南亞市場的需求，包括生產電解鋁的領先綜合性鋁業生產商及大宗商品貿易商。

Nanshan Aluminium International的生產設施位於印尼。印尼是東盟重要成員國，處於東南亞發展趨勢的核心，擁有豐富的鋁土礦資源。東盟成員國之間的經濟合作和一體化為印尼鋁行業的發展提供了肥沃的土壤，同時該國正利用其優勢吸引外商投資氧化鋁產能。受益於穩定的原材料供應、強有力的政策支持及便利的交通網絡，近年來，Nanshan Aluminium International業務發展迅速。

公司的生產基地地理位置優越，運輸路線較短，且背靠印尼龐大優質的鋁土礦資源，原材料方面享有全面成本優勢。為保證材料設備採購和產品銷售的及時便捷運輸，亦在生產基地自建港口碼頭，帶來便捷銷售及運輸。公司還主動開展一整套生產及配套設施的建設，借助最先進的生產線及配套設施的無縫運行，有效提高了生產力及運營效率，進而帶來顯著的成本及盈利優勢。根據弗若斯特沙利文的資料，Nanshan Aluminium International氧化鋁的生產成本低於行業平均值。

與此同時，Nanshan Aluminium International在生產中採用低溫拜耳法，這項工藝保證了進入焙燒階段的粒徑，確保最終生產出優質氧化鋁顆粒，使得產品質量十分優異。公司產品中小於45μm的顆粒比例遠低於20%的標準要求，不超過6%。根據弗若斯特沙利文的資料，該水平達到行業更高標準。

憑藉有利的戰略位置、不斷提高的產能及技術優勢，Nanshan Aluminium International在滿足東南亞日益增長的氧化鋁需求方面保持先發優勢。 2021財年、2022財年、2023財年及2024年上半年，其氧化鋁產量分別達到約0.49百萬噸、1.21百萬噸、1.91百萬噸及1.08百萬噸，呈穩步增長之勢。

財務表現方面，公司收益由2021財年的1.73億美元增至2022財年的4.67億美元，並再次激增至2023財年的6.78億美元，CAGR達98.0%，增勢迅猛。於2024年上半年，收益由2023年上半年的2.99億美元進一步增長至4.23億美元，同比增長41.3%。各期毛利率分別達到25.9%、24.0%、29.2%、22.2%及42.2%。

綜合來看，生產規模、成本效益、技術進步及嚴格的質量控制等關鍵要素的深度融合，令Nanshan Aluminium International確立了卓越的綜合競爭力，成為東南亞頂級氧化鋁生產企業。

印尼經濟前景廣闊，港股「純印尼概念第一股」有望誕生

從行業發展前景看，東南亞的經濟擴張速度超過全球平均水平，而印尼既是「一帶一路」倡議在東南亞推進的重要區域，也是東南亞最大經濟體，其連貫的宏觀政策及穩健的投資環境，持續推動氧化鋁行業的穩步增長。據高盛預測，到2050年，印尼將成為全球第四大經濟體。從該地區飆升的需求及強勁的投資勢頭中，Nanshan Aluminium International料將充分獲益。

2022年1月， 印尼佐科總統視察Nanshan Aluminium International在印尼的子公司PT Bintan Alumina Indonesia （PT BAI）的氧化鋁項目，其在講話中強調，「印尼有很多豐富的資源，非常歡迎外國企業前來投資、發展、獲利，我們不但可以得到附加值的提升，亦能增加稅收、拉動就業，促進國家經濟繁榮。我特別感謝像南山這樣的企業勇敢在印尼投資發展，正因為有了這樣優秀的企業，才使得印尼工業及下游相關產業鏈得以成長」。佐科總統為Nanshan Aluminium International 在印尼的子公司PT BAI題詞「發展下游產業，促進國家自強」。

另值得一提的是，於2023年11月，港交所已將印尼交易所納入其認可證券交易所名單，為印尼企業提供接觸更廣泛區域和全球投資者的機會。此番遞表港交所，意味著Nanshan Aluminium International有望成為港股市場的純印尼概念第一股。

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