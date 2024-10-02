花房集團復牌命懸一線

香港, 2024年10月2日 - (亞太商訊) - 擁有直播平台花椒和六間房的花房集團（03611）即將觸發香港證券交易退市政策紅線，若公司連續停牌18個月，將被視為自願退市。花房集團自2023年4月因被投資公司調查而停牌以來，已達17個月。停牌期間花房集團的業務並未受影響，2024年半年報顯示，集團期內總收益為9.65億元（人民幣，下同），股東應佔溢利3448.9萬元，同比大增105%。其中海外社交網絡收益更是同比增長9.8%至1.39億元。目前花房集團已向港交所提交復牌文件，若通過港交所審核，花房集團將成為今年第一個實現自救，成功復牌的停牌上市公司。

2022年12月12日花房集團正式登陸香港聯合交易所。（資料圖片）

根據港交所最新數據顯示，截至7月31日，2024年除牌公司25家，已獲上市委員會批准的除牌公司6家，還有高達79家上市公司處於長期停牌狀態。仔細分析被除牌的25家上市公司，有幾個特徵：一是市值較小，二是大部分屬於消費行業，且無實質性經營業務，沒有足夠的業績支撐其上市地位，有「養殼」之嫌。

與很多停牌上市公司業務「擺爛」不同，花房集團在眾多停牌公司中顯然是個異類。8月26日花房集團公布2024年中期業績報告顯示，報告期內，花房集團國內直播及音頻社交網絡業務收益達8.13億元。雖然受停牌影響業務有所下滑，但花椒和六間房在直播平台市場的佔有率一直靠前。記者打開花椒直播和六間房網，均能正常觀看直播。在六間房網的「關於我們」介紹裏表示，六間房是首批文化部授權的「網絡演出試點單位」之一，總註冊用戶已達6000萬，網站擁有簽約藝人25萬，日演藝總時長超過5萬小時。

與此同時，花房集團海外社交業務展現出強勁的增長勢頭。中報顯示，花房集團海外社交網絡收益同比增長9.8%至1.39億元，其中海外社交業務的HOLLA Group上半年收益達1.5億元，規模暫不及內地直播業務，但其除稅前可呈報部分利潤達4231.3萬元，相較於集團業務總和的7109.7萬元，佔比高達59.5%。

花房集團認為，這一增長主要得益於集團海外業務對其核心市場如北市場的精準定位，以及旗下HOLLA、MONKEY等產品在全球範圍內的用戶規模擴張。記者進入Google市場看到，旗下專注於北美市場的視頻社交軟件MONKEY下載量已達1000萬以上，頗受美國年輕人喜歡。

值得留意的是，截至2024年6月30日，花房集團的現金及現金等價物約為人民幣19.3億元，現金流可謂充裕。今年5月花房集團收到港交所復牌指引，7月2日，花房集團再次發布公告表示，將向聯交所遞交經更新復牌建議書，以證明本公司已達成復牌指引所載有關恢復本公司股份買賣的條件。

花房集團可謂含着「金湯匙」出生，互聯網「紅衣教主」周鴻禕作為花房集團的實際控制人通過奇虎360、花椒壹號及花椒貳號控制花房集團約36.46%的股權。花房集團的第二大股東是宋城演藝，通過其全資附屬公司Global Bacchus Limited持股花房集團約35.35%的股權。

受經濟大環境影響，花房集團兩大股東的日子並不好過，周鴻禕擔任董事長三六零安全科技股份有限公司剛發布的2024年中報顯示，上半年凈現金流為-67.45億元，同比下滑518.03%。受花房集團停牌影響，宋城演藝甚至已經在2023年財報中計提了巨額的長期股權投資減值準備，導致公司凈利潤出現虧損。2024年中報顯示，宋城演藝凈現金流為2.66億元。兩大股東的現金流都不如花房集團19.3億元充裕。

表面上看，如果花房集團退市，那麼周鴻禕和宋城演藝兩大股東將蒙受極大損失。可是在花房集團擁有19.3億元現金的情況下，如果退市，兩大股東或成最大贏家。一旦啟動退市流程，不論是私有化還是徹底退市，周鴻禕和宋城演藝兩大股東都將掌握着19.3億元現金的分配權，花房集團現金被分配後，料將極大緩解兩大股東的現金流問題，特別是對周鴻禕而言，一旦獲得花房集團的現金流，將極大地改善其財務狀況。

對於中小投資者而言，最不願看到的結果是花房集團退市，被鎖定了18個月流動性的資金或將一無所獲，由於退市涉及清盤等複雜程序，想要拿回投資款同樣要經過複雜的法律程序，對於何時能夠拿回投資款以及能否拿回投資款都存在極大的不確定性。

如今，花房集團已經站在了能否復盤的十字路口，如果在港交所最後期限花房集團遞交文件無法通過審核，花房集團將不得不面臨私有化或者退市風險，那麼對中小股東而言都是最壞的結果。

目前，花房集團還在等待港交所最後的審核結果，對於有真實業務有現金流積極爭取復盤的停牌上市公司，交易所在復牌審核上也應該有新的標準，不該像對待「殭屍」上市公司那樣「一刀切」，讓其一退了之。

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