Monday, 30 September 2024, 20:00 HKT/SGT Share:

來源 Bahrain Economic Development Board 巴林中央銀行授予 Crypto.com 支付服務提供商牌照

巴林麥納麥, 2024年9月30日 - (亞太商訊) - 巴林中央銀行今日正式批准 Crypto.com 通過其在巴林王國註冊的子公司「FORIS GFS BH B.S.C. CLOSED」提供支付服務提供商(PSP)服務,這為該公司在該地區的重大監管里程碑增添了新的一步。 支付服務提供商牌照將允許 Crypto.com 在區域內擴展其電子貨幣和法幣支付服務,包括推出其全球知名的預付卡。 「Crypto.com 擁有廣泛的國際影響力,並以其合規的聲譽而著稱。我們很高興 Crypto.com 選擇巴林王國作為投資目的地,這將進一步加強巴林實現數字優先、具有韌性的創新經濟願景的能力,」可持續發展部長兼巴林經濟發展委員會首席執行官 Noor bint Ali Alkhulaif 阁下表示,並補充道:「我們巴林團隊的靈活性支持下,巴林成功打造了一個簡化的投資環境,推動了商業便利性,並構建了一個世界級的生態系統來支持快速增。」 「巴林一直致力於創建一個有利於創新的加密貨幣和金融科技生態系統,這涉及制定明確的監管規範,以平衡消費者保護和商業化,」Crypto.com 總裁兼首席運營官 Eric Anziani 表示。「我們非常感謝巴林王國的努力,並期待在我們為推動巴林及整個海灣合作委員會 (GCC) 地區的加密貨幣行業發展做出貢獻時,進一步發展雙方的合作關係。」 巴林作為海灣合作委員會 (GCC) 國家中數位資產監管的先驅中心,是該地區首批發放加密資產牌照的國家之一,鞏固了其作為該地區加密貨幣服務和金融科技創新領先中心的地位。作為島國的投資促進機構,巴林經濟發展委員會 (EDB) 與潛在和現有客戶密切合作,提供關鍵服務,包括行業評估和戰略諮詢,符合其吸引投資至巴林的使命。 Crypto.com 繼續積極發展和擴展其生態系統,目前擁有全球超過 1 億用戶。 這項公告基於 Crypto.com 在全球取得的監管牌照勢頭,該公司已獲得迪拜虛擬資產監管局 (VARA) 頒發的虛擬資產服務提供商牌照,並於 2024 年 4 月推出了面向機構投資者的 Crypto.com 交易所。Crypto.com 亦在全球多個關鍵市場獲得了特定服務的許可,包括新加坡、法國、澳大利亞、愛爾蘭、馬耳他、英國、美國、加拿大和南韓。 如需更多資訊,請聯絡:

Abdulelah Abdulla

通訊部門

巴林經濟發展委員會

電話:+973-39798919

電子郵件:internationalmedia@bahrainedb.com 關於巴林經濟發展委員會 (Bahrain EDB) 巴林經濟發展委員會 (Bahrain EDB) 是一家投資促進機構,負責吸引投資到巴林王國並支持改善投資環境的倡議。巴林經濟發展委員會與政府及現有和潛在的投資者合作,確保巴林的投資環境具有吸引力,傳達其主要優勢,並確定通過投資促進經濟增長的機會所在。 巴林經濟發展委員會專注於幾個利用巴林競爭優勢並提供重大投資機會的經濟領域。這些領域包括金融服務、製造業、物流、資訊與通信技術 (ICT) 及旅遊業。欲了解更多有關巴林經濟發展委員會的資訊,請訪問 www.bahrainedb.com。 来源: Bahrain Economic Development Board



話題 Press release summary



部門 Crypto, Exchange, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Bahrain Economic Development Board Aug 28, 2024, 11:00 HKT/SGT 巴林準備在10月份舉辦第二屆「金融科技前沿」大會 更多新闻 >>