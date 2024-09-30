氫能驅動未來：華眾車載（6830.HK）開啟燃料電池行業新篇章



香港, 2024年9月30日 - (亞太商訊) - 在全球能源轉型的浪潮中，氫能正在快速崛起，成為未來清潔能源的關鍵之一。近日，寧波象山成功舉辦了"聚勢而生，氫啟未來"2024氫能生態及産業發展交流會，吸引了來自政府、學術、金融及産業界的重量級嘉賓。作為會議的亮點之一，華眾車載控股有限公司（06830.HK）旗下子公司華盾新能源展示了其在氫燃料電池領域的最新技術突破，吸引了廣泛關注。 氫燃料電池以其零排放和高效能的顯著優勢，正逐漸在重型商用車、固定式發電和熱電聯供等高能耗領域展現出巨大的應用潜力。隨著全球對碳中和目標的推進，氫能技術正在迎來黃金髮展期，成為能源結構優化的重要一環。尤其是在中國，"3060雙碳目標"的推動下，氫能作為未來能源的重要組成部分，已經獲得了政府的大力支持。 華盾新能源作為氫動能整體解决方案的提供者，依托其在燃料電池關鍵材料和系統集成方面的領先技術，正在寧波建立規模化的氫燃料電池生産基地。該基地的一期工程已成功建成，具備年産1000套燃料電池電堆和發動機系統的能力。未來，華盾將進一步擴展至每年生産30000套電堆和20000套發動機系統，為氫能技術的廣泛應用提供有力支持。 在此次交流會上，華盾展示了其系列化氫燃料電池産品，包括金屬雙極板、膜電極、電堆、汽水分離器、系統控制器等關鍵材料和零部件等。公司自主開發的氫燃料電池發動機系統，通過了第三方機動車檢測中心强檢認證和工信部第381批新産品公告，固定式發電和熱電聯供場景，憑藉高功率密度和長壽命的優勢，在國內處于領先水平。華盾氫燃料電池發動機系統配套的49噸氫能重卡在港口、鋼鐵、焦化、石化等領域已成功示範應用。 作為汽車零部件行業的關鍵力量之一，華盾新能源在推動燃料電池應用于交通運輸中的成就尤其引人注目。氫燃料電池被認為是下一代汽車動力系統的重要選擇，尤其是對重型商用車和長途運輸工具來說，氫燃料電池具備比傳統鋰電池更高的能效和更短的補能時間。近年來，隨著全球汽車製造商加大對環保動力技術的研發投入，氫燃料電池逐漸成為汽車行業的重要發展方向之一。現代汽車推出了Nexo氫燃料電池SUV，幷宣布到2030年將實現50萬輛氫燃料電池車的年産能目標；本田也在致力于推動氫燃料電池汽車的商業化，推出了Clarity Fuel Cell車型；寶馬和戴姆勒等歐洲汽車製造商也在加速氫能技術的研發和應用，特別是在長途運輸和重型商用車領域，氫燃料電池顯示出了其在續航能力和補能效率上的獨特優勢。華盾新能源的燃料電池産品涵蓋了從10kW到140kW的多種功率範圍，適用于重卡、大巴、物流車等不同類型的車輛，展示了其在汽車領域的廣泛適用性。 華盾的成功，源自其技術上的持續突破。其燃料電池電堆采用高性能的金屬雙極板，功率密度高達6.0kW/L，能够在極端環境下保持穩定運行。這一技術經過嚴格的路况測試，已在重型商用車領域中實現了廣泛的市場驗證，展現出了極大的適用性和可靠性。 華盾新能源總經理趙京輝博士在會議中表示，氫能作為綠色低碳能源的典型代表，擁有巨大的發展潜力。寧波的風電、光伏資源豐富，加上其優越的海港條件，使得這一地區成為氫能産業發展的理想之地。趙博士强調，華盾將通過不斷的技術創新和産品升級，推動氫能在更多領域的應用落地，特別是在港口物流和工業領域，助力實現綠色低碳轉型。 隨著技術的不斷進步和應用場景的拓展，氫燃料電池行業迎來了發展的新機遇。此次交流會上，多項合作協議的簽署進一步深化了行業合作，為氫能技術在交通和能源領域的廣泛應用奠定了基礎。華盾新能源在氫燃料電池的研發和應用中取得的成就，不僅展示了其在技術領域的實力，更預示著氫能將在未來能源結構中扮演更加重要的角色。



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