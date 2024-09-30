七牛智能（02567.HK）今起招股 擬全球發售159.75百萬股H股



全球發售摘要 - 全球發售的發售股份數目：共159,750,000股（視乎超額配股權行使與否而定）；其中國際發售股份數目為143,775,000股（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）及香港發售股份數目為15,975,000股（可予重新分配）

- 最高發售價：每股2.86港元（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

- 香港公開發售於2024年9月30日（星期一）上午九時正開始，至2024年10月10日（星期四）中午十二時正結束

- 預期股份將於2024年10月16日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣

- 股份代號：2567.HK

- 公司股份將以每手1,000股為單位進行買賣

- 申萬宏源融資（香港）有限公司和交銀國際（亞洲）有限公司為本次全球發售之聯席保薦人，申萬宏源證券(香港)有限公司、交銀際證券有限公司和華泰金融控股（香港）有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港, 2024年9月30日 - (亞太商訊) - 七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」；股份代號：2567.HK）宣佈其全球發售（「全球發售」）之股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。 本次全球發售的發售股份數目共159,750,000股（視乎超額配股權行使與否而定）。其中包括初步可供認購15,975,000股的香港發售（可予重新分配）；國際發售股份數目為143,775,000股（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）。 香港公開發售於2024年9月30日（星期一）上午九時正開始，至2024年10月10日（星期四）中午十二時正結束。預期股份將於2024年10月16日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股進行買賣。股份代號將為2567.HK。 假設發售價為每股發售股份2.80港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），經扣除本集團就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為374.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。 公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途： - 全球發售所得款項淨額約38.0%（或約142.4百萬港元）將用於滲透及夯實公司的APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群；

- 全球發售所得款項淨額約20.0%（或約74.9百萬港元）將用於未來36至60個月擴展海外業務；

- 全球發售所得款項淨額約12.0%（或約45.0百萬港元）將用於提升公司的研發能力並完善公司的技術基礎設施；

- 全球發售所得款項淨額約20.0%（或約74.9百萬港元）將用於選定合併、收購和戰略投資，包括於未來36至60個月繼續尋找可以補充或增強我們現有業務、並在戰略上有利於我們未來長期目標的潛在業務和資產；

- 全球發售所得款項淨額約10.0%（或約37.5百萬港元）將用作一般營運資金及一般公司用途。 申萬宏源融資（香港）有限公司和交銀國際（亞洲）有限公司為本次全球發售之聯席保薦人，申萬宏源證券(香港)有限公司、交銀際證券有限公司和華泰金融控股（香港）有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 七牛智能科技有限公司 七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」）成立於2011年，為總部位於中國上海市的中國第二大音視頻APaaS 服務商和中國第三大音視頻PaaS 服務商，專注於音視頻雲服務。如今，公司已成為開發全面且高性能的MPaaS產品、擁有集成且覆蓋音視頻業務各環節的技術能力的公司之一，截至2024 年3 月31 日，公司的註冊用戶逾1,500,000名，分佈在泛娛樂、社交網絡、醫療、電子商務、教育、媒體、金融服務、汽車、電信和智能製造等行業。根據艾瑞諮詢的數據，2023年公司的收入占整個音視頻雲服務市場的1.5%。按2023年收入計算，公司是中國第三大音視頻PaaS服務商，市場份額為5.8%。按2023年APaaS所得收入計算，公司同時也是中國第二大音視頻 APaaS服務商，市場份額為14.1%。 本新聞稿由慧悅公共關係顧問集團有限公司代表七牛智能科技有限公司發佈。 詳情垂詢：

慧悅公共關係顧問集團有限公司

葛佳 / 陳澤銓

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電郵：grace.ge@intelligentjoy.com / banjy.chen@intelligentjoy.com 重要聲明： 本新聞稿僅供參考，並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購公司之證券，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者決定是否購買公司股票前，應參閱招股書以獲得有關公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述有關公司股票的認購申請應僅依據公司於2024年9月30日發佈的招股章程。



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