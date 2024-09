Monday, 30 September 2024, 08:00 HKT/SGT Share: 達勢股份(1405.HK)逆勢實現全面盈利 收入達到兩位數增長

香港, 2024年9月30日 - (亞太商訊) - 2024年上半年,由於消費者偏好和消費習慣的變化以及競爭的加劇,餐飲行業面臨著雙重挑戰。商品成本增加和價格競爭的壓力使得行業整體盈利能力下降,多家大型餐飲企業宣告虧損。在艱難的市場環境中,达势股份(「達美樂中國」或「公司」)(1405.HK)逆勢而上,構建以高質價比為核心的競爭邏輯,將市場變化轉化為增長契機,取得了顯著成績。 达势股份近期發布了2024年中期業績報告。達美樂中國作為達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商,在2024年上半年成功實施了4D戰略,即高質量的門店開發(Development)、高質價比的美味比薩(Delicious Pizza at Value)、高效的外送體驗(Delivery)和數字化能力(Digital),在充滿潛力的中國比薩市場實現了可持續增長和全面盈利。 2024年上半年,达势股份收入再創新高,達到20.4億元(人民幣,下同),同比增長48.3%。穩健的收入增長反映了公司可持續的商業模式和抗周期性的戰略佈局,持續提升了盈利能力。 公司的淨利潤和經調整淨利潤雙雙轉正也反映了這一成果。2024年上半年,达势股份經調整淨利潤由負轉正,達5,089萬元,相較於去年同期的經調整淨虧損1,745萬元。此外,2024年上半年稅後淨利潤達1,091萬元,同比增長24.6%,去年同期為875萬元,其主要得益於可轉換優先普通股公允價值收益約1.19億元。 公司強勁的盈利能力還體現在同店銷售增長(SSSG)上,這一指標反映了相同門店在不同年度同一時期的銷售額變化。在當前市場挑戰加劇的情況下,維持同店銷售增長具有挑戰性。而达势股份已實現連續28個季度的同店銷售增長,並持續擴展業務,展現出了強大的市場競爭力。 作為全球最大比薩品牌之一達美樂比薩的獨家總特許經營商,达势股份依托這一國際化品牌優勢,成功執行4D戰略,在潛力無限的中國比薩市場中不斷取得成功。 2024年上半年,达势股份繼續實施「走深走廣」策略,再拓四城,新增146家門店。截至2024年6月30日,運營門店總數已增至914家,覆蓋33個城市。自2017年現任管理團隊上任以來,達美樂中國門店數量已增長超八倍。 新開門店表現優異。2024年上半年,來自新市場的收入占公司總收入的61%,新市場的門店數量也已超過總門店數量的一半,強力推進公司增長。今年5月,公司在一周內進駐台州、惠州、金華三個城市。惠州和金華首店開業即打破达势股份門店日銷售額記錄。2024年6月,公司在中國成都的第900家門店的盛大開業。截至2024年7月31日,达势股份在達美樂比薩全球系統的首30天銷售排行榜中占據了前30名中28個席位。在新進入的市場中,达势股份繼續擴大市場份額,開設更多門店,同時保持現有門店的強勁表現。從2023年12月底到2024年上半年,公司在十二座城市共開設了42家門店,其中有18家門店已實現投資回報。公司預計新店的平均回本期較過去將縮短,充分彰顯其擴展戰略的高效運作。 麥肯錫《2024中國消費趨勢調研》報告分析了影響消費市場的關鍵趨勢,其中一個顯著趨勢是Z世代消費者展現出更高的消費意願,尤其是在對宏觀經濟信心較高的低線城市。這一人群更傾向於探索新的用餐體驗和當地美食,為餐廳提供了創新機會,吸引這一不斷增長的市場群體。達美樂中國的新城新店吸引了眾多消費者的目光。絡繹不絕的人潮在新店門口排起長隊,達美樂中國決定暫時關閉了部分新店的外送服務,以滿足店內用餐及外帶的客戶體驗和服務質量。 顧客在達美樂比薩中國新店排起長隊 達美樂中國不斷推陳出新,以更好地滿足消費者日益多樣化的口味需求,為顧客提供滿意的用餐體驗。達美樂比薩以美味比薩和創意菜單享譽全球。達美樂中國平均每6至8周推出美食新品。從2024年初到7月底,公司推出了包括三種全新比薩口味在內的多款新品,並開發了兩種創新餅底,如黑金蜜汁叉燒卷邊和爆漿椰椰南瓜雙層餅底。 截至目前,達美樂中國菜單擁有超過30種比薩和約20種餅底選擇。這些豐富的選擇使得比薩成為銷售額中占比最大的品類,超過75%的銷售額占比均來自於比薩。公司最新推出「火山」餅底,塑成「火山口」造型,甄選進口奶酪醬添加奧利奧餅乾碎呈現「火山熔岩」。這一新概念在比薩行業獨樹一幟,更是獲得消費者的積極反饋和認可。 達美樂比薩中國火山餅底 達美樂中國還為消費者提供高質價比的菜單,並推出「接二連三」(每週二和週三比薩七折優惠)和Mega Week(買一送一)等定期促銷活動。同時,達美樂中國還與騰訊遊戲、Hello Kitty等流行品牌合作推出限時合作促銷活動,深受消費者青睞。 公司通過門店網絡擴展和新市場的強勁表現,不斷增強品牌形象,使品牌營銷活動更具針對性和高效。公司不斷優化會員計劃的個性化獎勵機制,提高新客轉化率和老客留存率。截至2024年8月,达势股份的會員計劃「達人荟」取得顯著的進展,會員人數已突破2,000萬人,幾乎是2023年6月時期1,090萬人的兩倍。达势股份將繼續推動消費者的積極參與,並通過多個在線渠道吸引新消費者。 為滿足日益增長的需求,公司在三河、上海和東莞三個核心地區設立中央廚房。公司已經在中央廚房引入一系列自動化設備以及先進的管理系統,提升生產效率和管理能力,並改善配送效率。 达势股份4D戰略的成功實施也體現在門店和集團層面的盈利指標提升上。2024年上半年,門店層面經營利潤率從去年同期的13.5%提升至14.5%。集團層面,經調整EBITDA增長至2.3億元,較2023年上半年的1.3億元增長了83.7%。集團經調整EBITDA利潤率也提升至11.4%,與2021年底的3.9%相比增長了近兩倍。 除了服務消費者,达势股份仍然致力於為股東創造長期價值。在香港聯交所上市僅一年之後,达势股份已正式被納入香港恒生綜合指數成分股,並被正式納入滬港通和深港通,該變動於2024年9月生效。 9月27日,路透報導稱,"中國股市創下自2008年以來最佳周表現。"《紐約時報》指出,"向來波動劇烈的香港恒生指數本週迄今為止也上漲了12.9%,該指數包括一系列在香港和中國大陸開展業務的公司。"自上市以來,达势股份股價顯著上漲,截至9月27日收盤的十個交易日內,股價上漲超過20%。 达势股份早前已透露計劃在2024年開設約240家新店,並在第四季度開設第1,000家門店。截至2024年8月20日,公司已增開31家新門店,目前另有29家門店在建設中,21家門店已簽約,正按計劃穩步向全年開店目標邁進。公司預計2025年和2026年將分別再新開設300至350家門店。 麥肯錫《中國市場簡報:中國消費者重新開始消費》報告指出,2024年1至2月,餐飲收入大幅增長12.5%,相關數據表明服務業強勢復蘇,原因可能在於消費者信心開始回升且人員流動性進一步回升。這意味著消費者願意在用餐等體驗上增加花費,對餐飲業至關重要。 中國市場擁有廣闊的地理範圍和龐大的人口,極具吸引力且不斷增長。在這個市場中,眾多企業都面臨著如何在確保盈利增長的同時,保持戰略穩定性和韌性的挑戰。在這樣的背景下,达势股份將繼續高效執行4D戰略,為消費者提供高質價比的比薩的同時,創造一個具有可持續性長期價值的業務模式。



話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network