日清食品收購澳洲冷凍食品製造商ABC Pastry



香港, 2024年9月27日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）欣然宣布，集團作為買方已與賣方及賣方擔保人訂立股份購銷協議（「收購事項」），以收購ABC Pastry的100%已發行股本。ABC Pastry為一家領先的冷凍餃子生產商，於澳洲擁有公司品牌（即天順食品）或第三方品牌。 收購事項之代價為33,700,000澳元（相等於約178.6百萬港元）。於收購事項完成後，ABC Pastry將成為集團的全資附屬公司，於澳洲從事冷凍食品業務，服務全國零售商。 ABC Pastry是澳洲著名品牌，總部設在悉尼，以優質的餃子享譽全國。該公司是一家經驗豐富的冷凍餃子生產商，與澳洲新南威爾斯及維多利亞當地亞洲社區有緊密聯繫。集團相信，日清食品作為上市公司，可為ABC Pastry的營運及財務管理提供寶貴的專業知識及經驗，預期收購事項將可促進其長遠發展，並使集團的業務組合多元化，擴大集團的收入來源，惠及集團和股東。 是次收購將為集團提供一個良機，開拓澳洲冷凍食品市場。受惠於亞洲人口移民至澳洲的人數上升，集團預期澳洲冷凍食品市場規模將蓬勃增長，尤其是冷凍餃子市場。此外，受到忙碌的生活方式及對亞洲食品等國際美食的渴求所推動，當地對方便優質的冷凍食品需求亦有所上升。集團預料此趨勢將持續，並為澳洲優質冷凍食品市場帶來大量擴張機會。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「收購ABC Pastry是繼6月韓國零食製造商Gaemi Food加入日清集團之後，為我們的海外市場計劃建立另一個里程碑。這次最新的收購不僅能進一步多元化我們的產品組合及分銷渠道，而且符合我們提升海外主要市場佔有率的長遠企業願景及策略。利用ABC Pastry的龐大當地網絡及優質冷凍產品，日清食品將可加強與當地社區及澳洲消費者的聯繫，所以我們相信這次收購通過整合雙方業務，將可取得重大營運及財務協同效應，最終為股東提供更多價值。」 詳情請參閱香港聯合交易所網站上的公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092701480_c.pdf 日清食品有限公司收購澳洲冷凍食品製造商ABC Pastry Holdings Pty Ltd。（左二）日清食品

執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生；（左一）日清食品執行董事兼首席財務官辰谷真次先生，

與（右二）ABC Pastry Holdings Pty Ltd董事及總經理高允麟先生；及（右一）Min Investments

Pty Ltd董事吳彤女士簽署股份購銷協議。 日清食品有限公司收購澳洲冷凍食品製造商ABC Pastry Holdings Pty Ltd。（從左至右）日清

食品執行董事兼首席財務官辰谷真次先生；日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生；

ABC Pastry Holdings Pty Ltd董事及總經理高允麟先生；及Min Investments Pty Ltd董事

吳彤女士出席股份購銷協議的簽署儀式。 ABC Pastry為全國知名品牌，以優質的餃子在澳洲遐邇聞名，產品包括餃子及小籠包（亦稱湯包） 有關日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國內地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他亞洲地區開展業務，包括越南、台灣和韓國市場。 日清食品被納入五項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。



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