來源 Nissin Foods Co Ltd 日清食品收購澳洲冷凍食品製造商ABC Pastry - 海外市場長期發展的策略性部署

- 進一步多元化集團業務組合

香港, 2024年9月27日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)欣然宣布,集團作為買方已與賣方及賣方擔保人訂立股份購銷協議(「收購事項」),以收購ABC Pastry的100%已發行股本。ABC Pastry為一家領先的冷凍餃子生產商,於澳洲擁有公司品牌(即天順食品)或第三方品牌。 收購事項之代價為33,700,000澳元(相等於約178.6百萬港元)。於收購事項完成後,ABC Pastry將成為集團的全資附屬公司,於澳洲從事冷凍食品業務,服務全國零售商。 ABC Pastry是澳洲著名品牌,總部設在悉尼,以優質的餃子享譽全國。該公司是一家經驗豐富的冷凍餃子生產商,與澳洲新南威爾斯及維多利亞當地亞洲社區有緊密聯繫。集團相信,日清食品作為上市公司,可為ABC Pastry的營運及財務管理提供寶貴的專業知識及經驗,預期收購事項將可促進其長遠發展,並使集團的業務組合多元化,擴大集團的收入來源,惠及集團和股東。 是次收購將為集團提供一個良機,開拓澳洲冷凍食品市場。受惠於亞洲人口移民至澳洲的人數上升,集團預期澳洲冷凍食品市場規模將蓬勃增長,尤其是冷凍餃子市場。此外,受到忙碌的生活方式及對亞洲食品等國際美食的渴求所推動,當地對方便優質的冷凍食品需求亦有所上升。集團預料此趨勢將持續,並為澳洲優質冷凍食品市場帶來大量擴張機會。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示:「收購ABC Pastry是繼6月韓國零食製造商Gaemi Food加入日清集團之後,為我們的海外市場計劃建立另一個里程碑。這次最新的收購不僅能進一步多元化我們的產品組合及分銷渠道,而且符合我們提升海外主要市場佔有率的長遠企業願景及策略。利用ABC Pastry的龐大當地網絡及優質冷凍產品,日清食品將可加強與當地社區及澳洲消費者的聯繫,所以我們相信這次收購通過整合雙方業務,將可取得重大營運及財務協同效應,最終為股東提供更多價值。」 詳情請參閱香港聯合交易所網站上的公告:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092701480_c.pdf 日清食品有限公司收購澳洲冷凍食品製造商ABC Pastry Holdings Pty Ltd。(左二)日清食品

執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生;(左一)日清食品執行董事兼首席財務官辰谷真次先生,

與(右二)ABC Pastry Holdings Pty Ltd董事及總經理高允麟先生;及(右一)Min Investments

Pty Ltd董事吳彤女士簽署股份購銷協議。 日清食品有限公司收購澳洲冷凍食品製造商ABC Pastry Holdings Pty Ltd。(從左至右)日清

食品執行董事兼首席財務官辰谷真次先生;日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生;

ABC Pastry Holdings Pty Ltd董事及總經理高允麟先生;及Min Investments Pty Ltd董事

吳彤女士出席股份購銷協議的簽署儀式。 ABC Pastry為全國知名品牌,以優質的餃子在澳洲遐邇聞名,產品包括餃子及小籠包(亦稱湯包) 有關日清食品有限公司 日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)為一間在中國內地及香港知名的食品公司,主要專營優質即食麵市場,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品(包括冷凍點心及冷凍麵條)並銷售和分銷其他食品及飲料產品(包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品)。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。此外,日清食品在其他亞洲地區開展業務,包括越南、台灣和韓國市場。 日清食品被納入五項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。



http://www.acnnewswire.com

