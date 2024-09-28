日清食品收購澳洲冷凍食品製造商ABC Pastry

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|- 海外市場長期發展的策略性部署
- 進一步多元化集團業務組合
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香港, 2024年9月27日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）欣然宣布，集團作為買方已與賣方及賣方擔保人訂立股份購銷協議（「收購事項」），以收購ABC Pastry的100%已發行股本。ABC Pastry為一家領先的冷凍餃子生產商，於澳洲擁有公司品牌（即天順食品）或第三方品牌。
收購事項之代價為33,700,000澳元（相等於約178.6百萬港元）。於收購事項完成後，ABC Pastry將成為集團的全資附屬公司，於澳洲從事冷凍食品業務，服務全國零售商。
ABC Pastry是澳洲著名品牌，總部設在悉尼，以優質的餃子享譽全國。該公司是一家經驗豐富的冷凍餃子生產商，與澳洲新南威爾斯及維多利亞當地亞洲社區有緊密聯繫。集團相信，日清食品作為上市公司，可為ABC Pastry的營運及財務管理提供寶貴的專業知識及經驗，預期收購事項將可促進其長遠發展，並使集團的業務組合多元化，擴大集團的收入來源，惠及集團和股東。
是次收購將為集團提供一個良機，開拓澳洲冷凍食品市場。受惠於亞洲人口移民至澳洲的人數上升，集團預期澳洲冷凍食品市場規模將蓬勃增長，尤其是冷凍餃子市場。此外，受到忙碌的生活方式及對亞洲食品等國際美食的渴求所推動，當地對方便優質的冷凍食品需求亦有所上升。集團預料此趨勢將持續，並為澳洲優質冷凍食品市場帶來大量擴張機會。
日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「收購ABC Pastry是繼6月韓國零食製造商Gaemi Food加入日清集團之後，為我們的海外市場計劃建立另一個里程碑。這次最新的收購不僅能進一步多元化我們的產品組合及分銷渠道，而且符合我們提升海外主要市場佔有率的長遠企業願景及策略。利用ABC Pastry的龐大當地網絡及優質冷凍產品，日清食品將可加強與當地社區及澳洲消費者的聯繫，所以我們相信這次收購通過整合雙方業務，將可取得重大營運及財務協同效應，最終為股東提供更多價值。」
詳情請參閱香港聯合交易所網站上的公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092701480_c.pdf
有關日清食品有限公司
日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國內地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他亞洲地區開展業務，包括越南、台灣和韓國市場。
日清食品被納入五項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。
詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。
話題 Press release summary
部門 金融, 食品, 业务
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