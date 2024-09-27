Cleverbridge 宣佈支付行業老將Kevin Feagan擔任首席收入官



德國科隆, 2024年9月26日 - (亞太商訊) - Cleverbridge，全球訂閱業務的一體化電子商務平台，今天宣布 Kevin Feagan被任命為首席收入官。Feagan將直接向首席執行官Wendi Sturgis匯報，並成為Cleverbridge領導團隊的成員。 Cleverbridge 宣布支付行業老將Kevin Feagan擔任首席收入官 在新角色中，Feagan將負責市場推廣組織，並推動所有與收入相關職能之間的戰略協調。他在Everyware、FIS和BluePay等公司擁有豐富的銷售領導經驗，使他成為引導Cleverbridge持續成功的理想人選，尤其是在加速企業採用 記錄商（MoR）模式方面，該模式通過整合支付、訂閱管理、銷售稅合規等功能簡化了端到端的電子商務。 Feagan表示：“我很高興在公司歷史的這一時刻加入Cleverbridge。公司的產品、團隊和客戶都讓我深感印象，但我尤其被領導團隊所吸引。顯然，Cleverbridge準備迎接一次重大增長，而我就是來幫助實現這一目標的。” 他說：“我準備迎接挑戰，利用我的經驗，與我們優秀的團隊合作，為客戶提供更大的價值。我們將一起構建出令人驚嘆的成果，並在這個過程中享受樂趣。” 在加入Cleverbridge之前，Kevin曾擔任Everyware的首席收入官，這是一家位於奧斯汀的專注於電子商務支付和無卡交易（CNP）的公司。在此之前，Feagan曾擔任FIS的高級副總裁，FIS是一家《財富》500強公司，為商戶、銀行和資本市場公司提供領先的技術解決方案。由於他在行業中的重要貢獻，Kevin在2020年被評選為電子交易協會（ETA）的“四十位40歲以下精英”之一。 Sturgis表示：“凱文在推動支付和電子商務公司的增長方面有著良好的業績記錄，他的加入將使Cleverbridge在全球範圍內擴大記錄商銷售的基礎上繼續前進。顯然，行業正在快速變化，但Cleverbridge的地位從未如此強大。科技公司越來越尋找替代方案，以應對高成本、耗時的實施和複雜的多供應商電子商務解決方案。Cleverbridge正準備為這些公司提供他們所需的，幫助他們在盡量減少努力的情況下實現最大增長。” 欲了解更多信息，請訪問 grow.cleverbridge.com 或在LinkedIn上關注Cleverbridge。 關於Cleverbridge Cleverbridge是全球訂閱業務的一體化電子商務平台。作為記錄商（MoR），我們整合了電子商務解決方案的基本組件，包括支付、訂閱管理、稅務/VAT處理和合規性管理，幫助企業減輕運營工作，並在客戶生命周期內自動化數位交易。自2005年以來，來自各行業的領先B2B和B2C科技公司一直信賴Cleverbridge，提供無縫的購買體驗，並在240多個國家和地區優化客戶獲取、擴展和保留。欲了解更多信息，請訪問 grow.cleverbridge.com 。 聯繫信息

Gordon Knapp

Senior Director, Marketing

gordon.knapp@cleverbridge.com 資料來源：Cleverbridge



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