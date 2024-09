AEON信貸財務推出全新設計信用卡

香港, 2024年9月26日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)隆重宣布推出全新設計的信用卡,為其標誌性的AEON信用卡系列*加入更現代化及環保的元素,以加強客戶的支付體驗,並進一步推動集團對可持續發展的承諾。 全新設計的AEON信用卡是集團首次採用直向式設計,不但迎合日益普及的免觸式支付,讓客戶可以像使用手機般垂直手持信用卡,得到比傳統橫向設計更順暢的支付體驗,更是香港首張雙面均採用垂直設計的銀聯信用卡。新卡設計時尚簡約、現代化,卡面更採用無號碼設計,將所有信用卡資料如持卡人姓名、卡號及有效期等均移至卡背;再配合使用鐳射銀膜再用料及紫外線局部凸字光油印刷,賦予了其閃爍及高雅的外觀。至於設計理念方面,靈感來自集團標誌「AEON永恆之環」,象徵AEON集團團結一致,以及追求和平、尊重人類的永恆世界觀。 由2024年9月30日起,所有AEON新發行的信用卡將以全新面貌登場,AEON信用卡客戶將在現有信用卡到期或需要更換時,才會按需要獲發新信用卡。此外,自去年9月起所有AEON信用卡已採用回收聚氯乙烯(「rPVC」)塑膠製造,反映AEON信貸財務致力將可持續發展融入整體業務營運。 AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示:「我們很高興是次推出全新直向式卡面設計,標誌著集團致力滿足不斷變化的消費者喜好及支付體驗的一個重要里程碑。新卡設計反映AEON信貸財務竭力投入創新及可持續發展,為客戶提供更方便及優越的支付體驗。未來,我們將繼續加強產品及服務,以把握不斷增長的消費金融市場所帶來的巨大機遇,並引領行業及消費潮流。」 *註:包括AEON Card Premium Visa、AEON Card Premium Mastercard、AEON Card Premium UnionPay、AEON Visa信用卡、AEON萬事達信用卡、AEON銀聯信用卡、AEON CARD WAKUWAKU、AEON Card JAL。 AEON信貸財務推出全新直向式設計信用卡 加強優質支付體驗 關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。 詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。



