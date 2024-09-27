二零二四/二五年度上半年收入增長9.9%至860,300,000港元

董事總經理魏愛國先生(右)及董事副總經理黎玉光先生(左)

香港, 2024年9月26日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日公布截至二零二四年八月三十一日止六個月（「二零二四/二五年度上半年」或「報告期間」）的中期業績。

報告期間，集團收入按年增長9.9%至860,300,000港元。收入增長主要得益於利息收入的增加，而這歸因於集團於二零二四/二五年度上半年針對市場需求推出不同的營銷計劃，令集團在經濟形勢緩慢復甦的情況下成功維持銷售增長。營運效率提升下，成本對收入比率由二零二三/二四年度上半年的48.0%下降至二零二四/二五年度上半年的47.0%，在未計入虧損及減值準備前的營運層面上，集團於二零二四/二五年度上半年錄得營運溢利為426,000,000港元，較二零二三/二四年度上半年增加11.7%。稅後溢利為170,400,000港元（二零二三/二四年度上半年：191,400,000港元）。稅後溢利下降主要由於信貸違約率增加以及經濟指標疲軟，導致減值虧損和減值準備增加​。

董事會決議宣佈派發中期股息，每股 24.0港仙（二零二三/二四年度上半年：每股24.0港仙），派付股息比率為59.0%。

為應對經濟復甦反彈較預期遲緩及其他挑戰，集團於報告期間及時採取多項措施，推動銷售及應收款項的增長，同時大力完善風險定價機制，實現最大回報的信用卡和私人貸款組合，並利用有效的信用風險管理機制來降低信用減值的可能性。

集團於二零二四/二五年度上半年銷售額整體較二零二三/二四年度上半年增長10.6%, 客戶貸款及應收款項總額較二零二四年二月底增加3.8%。

營銷方面，集團利用針對性營銷手法和吸引的市場推廣，令目標客戶了解其具競爭力的產品及服務。為使分行網絡多元化及滿足客戶面對面諮詢服務日益增長的需求，集團持續改造及擴展分行網絡，其中包括於二零二四年六月設立沙田新分行，並設有專門的保險諮詢櫃檯。

為進一步強化公司的技術基礎，集團已成功將核心數據中心遷移至將軍澳。新數據中心基礎設施在正常運行時間保證、故障寬容能力及競爭服務成本方面皆具頂尖排名。新數據中心位於一棟國際認可綠色建築認證標準的建築物內，顯示集團非常重視將可持續發展融入其業務營運。

展望未來，集團將以合理的收益率尋求應收帳款增長，並管理融資成本以增加淨利息收入。集團亦將採取靈活的行銷策略，拓展客戶群及服務渠道，有效運用系統資源，提升服務品質及營運效率。此外，集團將透過發展收單及保險中介業務的收費業務，努力實現收入來源多元化。

由於信貸環境預計仍將充滿挑戰，集團將密切監察信貸評估和信貸管理改進的有效性，並實現更好的期限配對，以盡量減低信貸和流動性風險。

在營運數碼化方面，集團將進一步完善客服中心平台，提升與客戶的快速互動。此外，集團將繼續加強數據分析工具，以提高在行銷、信用評估和信用管理活動的有效性。

為提升信用卡服務，「AEON HK」手機應用程式即將推出虛擬信用卡功能，客戶無需親自到櫃檯，即可在信用卡核准及啟動後即時享受購物體驗。

另外，為適應不斷變化的消費者偏好和支付技術，集團將於2024年9月30日推出全新信用卡設計，為客戶提供更便利、更優質的支付體驗。新卡設計體現集團創新和可持續發展精神，迎合日益流行的非接觸式支付，並使用再生塑膠，反映了集團將可持續發展納入其業務營運的堅定承諾。

AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示：「儘管宏觀經濟環境存在不確定性，我們將持續投入資源，提供卓越的消費金融服務，以滿足客戶不斷變化的需求，並以更多創新及定制化產品擴大客戶群。憑藉我們強大的資金流動性，資產負債表以及多方面成熟的管理能力，我們有能力把握消費金融市場的機遇，在今年餘下的時間內實現更好的表現。」

關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。

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