二零二四/二五年度上半年收入增長9.9%至860,300,000港元

董事總經理魏愛國先生(右)及董事副總經理黎玉光先生(左) 香港, 2024年9月26日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)今日公布截至二零二四年八月三十一日止六個月(「二零二四/二五年度上半年」或「報告期間」)的中期業績。 報告期間,集團收入按年增長9.9%至860,300,000港元。收入增長主要得益於利息收入的增加,而這歸因於集團於二零二四/二五年度上半年針對市場需求推出不同的營銷計劃,令集團在經濟形勢緩慢復甦的情況下成功維持銷售增長。營運效率提升下,成本對收入比率由二零二三/二四年度上半年的48.0%下降至二零二四/二五年度上半年的47.0%,在未計入虧損及減值準備前的營運層面上,集團於二零二四/二五年度上半年錄得營運溢利為426,000,000港元,較二零二三/二四年度上半年增加11.7%。稅後溢利為170,400,000港元(二零二三/二四年度上半年:191,400,000港元)。稅後溢利下降主要由於信貸違約率增加以及經濟指標疲軟,導致減值虧損和減值準備增加​。 董事會決議宣佈派發中期股息,每股 24.0港仙(二零二三/二四年度上半年:每股24.0港仙),派付股息比率為59.0%。 為應對經濟復甦反彈較預期遲緩及其他挑戰,集團於報告期間及時採取多項措施,推動銷售及應收款項的增長,同時大力完善風險定價機制,實現最大回報的信用卡和私人貸款組合,並利用有效的信用風險管理機制來降低信用減值的可能性。 集團於二零二四/二五年度上半年銷售額整體較二零二三/二四年度上半年增長10.6%, 客戶貸款及應收款項總額較二零二四年二月底增加3.8%。 營銷方面,集團利用針對性營銷手法和吸引的市場推廣,令目標客戶了解其具競爭力的產品及服務。為使分行網絡多元化及滿足客戶面對面諮詢服務日益增長的需求,集團持續改造及擴展分行網絡,其中包括於二零二四年六月設立沙田新分行,並設有專門的保險諮詢櫃檯。 為進一步強化公司的技術基礎,集團已成功將核心數據中心遷移至將軍澳。新數據中心基礎設施在正常運行時間保證、故障寬容能力及競爭服務成本方面皆具頂尖排名。新數據中心位於一棟國際認可綠色建築認證標準的建築物內,顯示集團非常重視將可持續發展融入其業務營運。 展望未來,集團將以合理的收益率尋求應收帳款增長,並管理融資成本以增加淨利息收入。集團亦將採取靈活的行銷策略,拓展客戶群及服務渠道,有效運用系統資源,提升服務品質及營運效率。此外,集團將透過發展收單及保險中介業務的收費業務,努力實現收入來源多元化。 由於信貸環境預計仍將充滿挑戰,集團將密切監察信貸評估和信貸管理改進的有效性,並實現更好的期限配對,以盡量減低信貸和流動性風險。 在營運數碼化方面,集團將進一步完善客服中心平台,提升與客戶的快速互動。此外,集團將繼續加強數據分析工具,以提高在行銷、信用評估和信用管理活動的有效性。 為提升信用卡服務,「AEON HK」手機應用程式即將推出虛擬信用卡功能,客戶無需親自到櫃檯,即可在信用卡核准及啟動後即時享受購物體驗。 另外,為適應不斷變化的消費者偏好和支付技術,集團將於2024年9月30日推出全新信用卡設計,為客戶提供更便利、更優質的支付體驗。新卡設計體現集團創新和可持續發展精神,迎合日益流行的非接觸式支付,並使用再生塑膠,反映了集團將可持續發展納入其業務營運的堅定承諾。 AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示:「儘管宏觀經濟環境存在不確定性,我們將持續投入資源,提供卓越的消費金融服務,以滿足客戶不斷變化的需求,並以更多創新及定制化產品擴大客戶群。憑藉我們強大的資金流動性,資產負債表以及多方面成熟的管理能力,我們有能力把握消費金融市場的機遇,在今年餘下的時間內實現更好的表現。」 關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。 詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。



話題 Press release summary



部門 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network