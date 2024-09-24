Autobrains推出Air2Road：自動駕駛的尖端定位技術



德國慕尼黑和以色列特拉維夫, 2024年9月24日 - (亞太商訊) - Autobrains, 全球領先的人工智慧汽車解決方案提供商，欣然推出其最新創新：Air2Road，這是一項突破性的定位技術，旨在增強先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛解決方案的能力。基於Autobrains的液態人工智慧技術，Air2Road提供精準的即時車輛定位，確保安全高效的導航，甚至在遮擋、惡劣天氣和複雜城市環境等挑戰性條件下也能表現出色。 Autobrains的Air2Road定位技術

將空中圖像與地面圖像融合，實現高精度和可靠的定位。 隨著汽車行業加速向完全自動駕駛汽車邁進，可靠和準確的定位對於確定車輛位置和駕駛環境至關重要。傳統定位系統主要依賴全球導航衛星系統（GNSS）或眾包地圖，面臨覆蓋範圍有限、成本高和易受干擾等重大挑戰。此外，這些系統依賴單一來源的傳感器信息，導致頻繁出現錯誤，並在駕駛過程中過度依賴一種輸入類型。 “Air2Road是自動駕駛技術的變革者，”Autobrains的首席執行官兼創始人Igal Raichelgauz表示。“通過提供多模態冗餘和無與倫比的精度，Air2Road推動了車輛導航和安全領域的極限，確保自主系統在最具挑戰性的條件下也能可靠運行。” Air2Road通過結合來自兩種獨立模式（空中圖像和地面感知）的特徵，設定了車輛定位的新標準，確保了多模態冗餘和準確性。這些特徵是對駕駛環境及其中物體的稀疏二進制高維表示。這種創新的方法克服了傳統系統固有的許多限制，包括： 多模態冗餘： 通過創建來自兩種獨立模式（空中圖像和地面數據）的特徵的聯合表示，Air2Road實現了前所未有的多模態冗餘優勢。其他現有系統通常依賴於一車隊使用相似的地面數據源，這增加了重複錯誤的可能性，並使其過度依賴單一信息來源。

通過創建來自兩種獨立模式（空中圖像和地面數據）的特徵的聯合表示，Air2Road實現了前所未有的多模態冗餘優勢。其他現有系統通常依賴於一車隊使用相似的地面數據源，這增加了重複錯誤的可能性，並使其過度依賴單一信息來源。 全面覆蓋： 與基於GNSS的系統不同，Air2Road憑藉其基於特徵的技術，即使在樹木、橋樑、建築物之間或任何GNSS信號接收不良的情況下，仍能有效運作。

與基於GNSS的系統不同，Air2Road憑藉其基於特徵的技術，即使在樹木、橋樑、建築物之間或任何GNSS信號接收不良的情況下，仍能有效運作。 空中感知： 空中圖像生成額外的數據層，例如道路標線、交通標誌和障礙物，從而支持更安全和更高效的駕駛決策，並為即時感知提供冗餘。

空中圖像生成額外的數據層，例如道路標線、交通標誌和障礙物，從而支持更安全和更高效的駕駛決策，並為即時感知提供冗餘。 可擴展和高效： 傳統定位系統（如眾包地圖）需要一車隊車輛反覆行駛在道路上收集數據並構建地圖，才能為任何車輛提供定位服務。而Air2Road使得首輛上路的車輛能即時實現精準定位，確保在各個地區可擴展部署且不妥協於準確性。

傳統定位系統（如眾包地圖）需要一車隊車輛反覆行駛在道路上收集數據並構建地圖，才能為任何車輛提供定位服務。而Air2Road使得首輛上路的車輛能即時實現精準定位，確保在各個地區可擴展部署且不妥協於準確性。 成本效益： Air2Road兼容來自多個供應商的經濟實惠的空中圖像，其壓縮的特徵技術使得大面積數據能夠直接存儲在車輛上。這使得系統具備低記憶體和低頻寬的優勢，消除了對持續雲連接的需求。

Air2Road兼容來自多個供應商的經濟實惠的空中圖像，其壓縮的特徵技術使得大面積數據能夠直接存儲在車輛上。這使得系統具備低記憶體和低頻寬的優勢，消除了對持續雲連接的需求。 環境感知路徑規劃：通過利用道路狀況、交通流量和停車區域的即時數據，Air2Road支持更安全、更優化的導航。 受到人腦處理多感官信息能力的啟發，Air2Road複製了情境意識和注意力集中等機制，以確保準確的決策。通過過濾無關數據並關注關鍵元素，如道路邊緣和建築物，該系統顯著提高了定位精度。 憑藉其數據驅動的方法和革命性的雙模態技術，Air2Road將重新定義定位的未來，促進更安全、更可靠的自動駕駛解決方案。 有關Autobrains及其尖端液態人工智慧和ADAS解決方案的更多信息，請訪問 autobrains.ai。 聯繫信息

Sophia Eichler

Director of Marketing

media@autobrains.ai

+49 15167066494 來源: Autobrains



話題 Press release summary



部門 通用汽车, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

