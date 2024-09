華邦科技成立「大灣區永續發展研究院」

香港, 2024年9月20日 - (亞太商訊) - 華邦科技控股有限公司(上市編號:3638,下稱「華邦科技」或「本集團」)欣然宣佈成立「大灣區永續發展研究院」(「研究院」),致力促進金融領域多元化,同時亦冀望持續推進業務及永續創新,成為可持續發展的領航者。 今日(20日),本集團就正式成立「大灣區永續發展研究院」(「研究院」)舉行隆重的成立典禮,現場獲得多位金融業及在可持續發展界別中之權威人士,以及其他專業界別的重量級貴賓親臨支持,當中包括大灣區永續發展研究院院長毛曙光博士、大灣區永續發展研究院副院長陳永森先生、大灣區永續發展研究院理事長陳明輝先生、華邦科技控股有限公司主席暨執行董事張烈雲先生及港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生,共同見證這個重要的里程碑。 「大灣區永續發展研究院」由毛曙光博士擔任院長,旨在為粵港澳大灣區的可持續發展提供「超級聯繫人」視角,通過構建高科技為導向的智庫平台,促進新質生產力在大灣區的落地和實踐。研究院匯集來自大灣區高等教育、學術機構、高科技企業和社企等高端人才,旨在共同探討企業的可持續發展,當中尤其聚焦於香港企業在發展管理中實踐可持續發展,同時研究院亦將致力於促進東西方之間的交流與合作,利用綠色發展、氣候及生態保護等方面,推動雙方在可持續發展領域的知識共用與經驗交流,有助於提升中國在全球可持續發展中的話語權,也將進一步加強香港在國際社會中的地位和影響力。 此外,「大灣區永續發展研究院」亦透過理論研究、企業培訓、諮詢服務及論壇活動等多種形式深化可持續發展議題及涉獵多領域研究課題,協助企業制定和實施可持續發展戰略,促進大灣區及更廣泛地區的交流合作。為針對不同領域協調及突破相關研究課題,「大灣區永續發展研究院」將靈活設立各類的研究所或研究中心,根據實際需求考慮設立包括離岸人民幣研究所、新能源新材料研究所、金融科技研究所、永續社會發展研究所、黃金鑽石研究所、綠色金融研究所、東盟金融研究中心等。 (從左至右依次為:大灣區永續發展研究院理事長陳明輝先生、

大灣區永續發展研究院院長毛曙光博士、華邦科技控股有限公司主席暨執行董事張烈雲先生、

港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生及大灣區永續發展研究院副院長陳永森先生) 於成立典禮上,大灣區永續發展研究院院長毛曙光博士亦就「永續發展及ESG」為題,作出就任以來之首場主題演講,現場深入探討企業永續發展的必要性,並強調研究院的成立是推動高科技與智庫平台建設的重要一步,研究院將匯聚大灣區的高等教育、學術機構、高科技企業及社會企業等各界精英,共同探討企業可持續發展之道,為區域發展提供新動力。 (大灣區永續發展研究院院長毛曙光博士發表主題演講) 「大灣區永續發展研究院」的成立為本集團多元化發展戰略中一項前瞻性的重要佈局,與整體業務發展及可持續永續的定位形成了緊密的協同效應。其成立不僅是本集團的重要里程碑,通過構建高科技為導向的智庫平台,實現為粵港澳大灣區的可持續發展提供如香港特首所言,「超級聯繫人」的視角,促進新質生產力在大灣區的落地和實踐,同時亦是本集團深入洞察粵港澳大灣區在推動區域可持續發展方面之重要地位,緊抓機遇致力推進多元化發展戰略佈局的重要舉措。本集團將繼續秉持着前瞻性的發展理念,穩步推進多元化發展戰略,致力於構建多領域的業務佈局,為客戶提供全方位的金融及專業服務。 華邦科技控股有限公司主席暨執行董事張烈雲先生表示:「我們非常高興見證『大灣區永續發展研究院』成立,相信在擁有深厚學術積澱及前瞻性行業視野的毛博士的帶領下,研究院可為企業的可持續發展、特區政府之新質生產力及可持續發展政策動向及多領域研究提供豐碩成果,促進新質生產力在粵港澳大灣區的落地和實踐,同時為本集團帶來業務多元化及可持續發展商機。研究院的成立將會是本集團於粵港澳大灣區可持續發展領域的新起點。展望未來,本集團將持續關注市場動態,不斷挖掘潛在商機,進一步推動集團整體業務的多元化發展。」 - 完 - 有關華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK,擬更名為「亨利加集團有限公司」) 華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK)是一家從事多元化業務的企業集團,業務範圍涵蓋金融及專業服務、電子產品貿易及食品供應鏈等。 本集團的金融業務網絡更已遍及大中華以至亞太其他國家,成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢,與全球首屈一指的金融服務機構合作,資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。集團成員公司及業務策略夥伴已取得證監會的註冊機構牌照、金銀業貿易場行員資格以及放債人牌照,其他成員公司亦已取得保監會及積金局中介人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台,為客戶提供全方位的金融及專業服務。 有關大灣區永續發展研究院 「大灣區永續發展研究院」旨在為粵港澳大灣區的可持續發展提供香港視角,通過構建高科技為導向的智庫平台,促進新質生產力在大灣區的落地和實踐;研究院彙集來自大灣區高等教育、學術機構、高科技企業和社企等高端人才,共同探討企業的可持續發展,特別是香港的企業如何在企業發展管理實踐可持續發展,並為香港在智慧城市和綠色金融等領域提供切實可行的可持續發展政策建議和創新研究,供特區政府參考。研究院將透過舉辦論壇、研討會和培訓課程等項目,促進大灣區內以至與國內的交流合作。同時,研究院也將提供企業諮詢服務,協助企業制定和實施可持續發展戰略。研究院將靈活設立各類研究所或研究中心,以針對不同領域來協調和突破相關的研究課題。 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表華邦科技控股有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡: 金融公關(香港)有限公司

