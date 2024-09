Friday, 20 September 2024, 11:38 HKT/SGT Share:

來源 Ching Lee Holdings Limited 正利工程以質取勝 爭奪市場份額



專業質素 信心保證 香港, 2024年9月20日 - (亞太商訊) - 正利工程有限公司(下稱「正利工程」)早於 1998 年成立,擁有專業建築工程知識,經驗豐富。正利工程秉承「工程品質」與「服務滿意」為核心價值,不斷提升質素以滿足客戶要求,同時更訂立「創優工程」目標,確保工程符合設計及施工技術標準,以及法例規範要求。正利工程之母公司為正利控股有限公司(下稱「正利」)1,正利亦是香港交易所主板上市公司(股份代號:3728)。我們的服務範圍包括地基工程、基礎工程、上蓋工程、加改建工程,以及各項機電工程。 專業團隊 以客為先 正利扎根香港多年,由經驗豐富的專業管理者組成團隊,核心成員皆具備多年的建造業知識及項目管理資歷,持續為客戶提供最高質素的服務,不斷透過整合及擴展工程能力,實現可持續業務增長。 我們堅持「專業服務,以客為先」的精神,通過以下關鍵策略,為集團和股東的最大回報,實現最高的增長潛力,關鍵策略包括承包更大規模的項目、維持及擴大員工隊伍、收購機械及相關供應商以穩定供應鏈,以及擴大市場份額並保持活躍狀態。 專業資格 被受認可 正利具備七大專業資格,包括「香港政府屋宇署一般建築承建商」、「香港政府屋宇署專門承建商(基礎工程類別)」及「香港政府屋宇署專門承建商(地盤平整工程類別)」,此等資格使正利多年來承建多個大型私營工程。此外,正利的工程品質實屬不容置疑,已取得「ISO 9001:2015」;同時更獲得「ISO14001:2015」的認證,合乎國際公認的領先環境管理體系(EMS)標準。 近年,正利獲取列入「認可公共工程承建商名册乙組」2,已獲准承接公共工程中建築類別的工程。除此之外,正利更是「香港建築署認可公共工程專門承造商(維修及修復歷史性樓宇)」,可以承包維修及修復歷史性樓宇。這再一次證明正利在專業資格和行業認可方面的卓越表現,突顯出集團在建築工程領域的全面實力。 展望未來,正利將繼續秉持專業資格、專業團隊和專業質素的核心價值,致力於在公共及私營工程上創造更好的佳績。我們相信,憑藉專業的實力和不斷提升的質量,將能夠應對未來的挑戰,為香港的建築行業作出更大貢獻。 媒介查詢:

New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy 電話:+852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com

Elina Zhang elina.zhang@newsmilehk.com 編輯垂注:



1. 正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」

正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司,是香港的一名總承建商,在公營和私營部門有超過25年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務,上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構(RMAA)的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市,股份代號為3728.hk。公司官網:http://www.chingleeholdings.com 2. 認可公共工程承建商名册

正利工程有限公司為認可公共工程承建商名册乙組(試用期)的承建商。

-乙組合約,即價值不超過港幣4億元的合約。



全文完



話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network