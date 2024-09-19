興達國際控股有限公司關於解除與原員工關係的嚴正聲明

香港, 2024年9月19日 - (亞太商訊) - 興達國際控股有限公司及其附屬公司（以下簡稱「興達國際」或「集團」）特此聲明，集團原員工陶進祥先生、張宇曉先生和趙越先生早已從集團正式離職，其中陶進祥先生和張宇曉先生及其相關公司曾與興達國際大股東及其一致行動人（「大股東一致行動集團」）的一致行動關係亦已正式解除。以上三人均不再擔任集團任何職務，不再參與集團的日常運營管理，亦不與大股東一致行動集團有業務及往來。

集團在此强調，若任何人利用其在興達國際任職期間所獲保密信息，未經授權爲其他公司謀取利益或獲取個人不當利益，興達國際保留采取適當法律措施的權利，以維護興達國際的合法權益。

集團確認，上述人員的任何行爲均與公司的日常運營及决策無關。若任何行爲對集團的業務、聲譽或股東價值産生不利影響，興達國際將積極尋求法律途徑進行追責。

興達國際始終致力于保障並維護股東及廣大利益相關者的合法權益。

有關興達國際控股有限公司

集團主要業務為製造及分銷子午輪胎的主要骨架原料，包括用以強化子午輪胎胎壁的鋼簾線及將輪胎固定在輪圈上的胎圈鋼絲。憑藉集團先進的生產技術、強大的研發能力及嚴謹的品質監控，集團成功於中國建立鞏固的業務基礎，是中國最大的子午輪胎鋼簾線生產商之一。集團的客戶包括國內十大子午輪胎生產商及全球著名輪胎生產商。興達國際的總部及主要生產基地位於中國江蘇省，總建築面積約達567,000平方米。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network