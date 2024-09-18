星展香港及Yedpay合作推出「DBS MAX商戶服務方案」一站式銷售管理平台





香港, 2024年9月19日 - (亞太商訊) - 星展銀行（香港）有限公司（簡稱「星展香港」）與The Payment Cards Group Limited （簡稱「Yedpay」）今天宣布合作推出「DBS MAX商戶服務方案」，為香港商戶提供一站式銷售營運管理解決方案，簡化整合收款工具和提升營運效率。收款結算最快可在交易後1個工作天內完成[2]。

星展香港最新調查研究[1]顯示，有近七成受訪商戶目前正使用不同的數碼支付方法，其中86%計劃在未來12個月內採用新的數碼支付方式。然而，難以核對財務記錄（35%）以及帳單結算時間不足（31%）成主要挑戰。

全新的「DBS MAX商戶服務方案」旨在解決以上痛點，商戶最快可在1個工作天內開立商業帳戶，而收款結算最快可在交易後1個工作天內完成。該解決方案同時兼容多達21種支付選項，可靈活整合至各種銷售渠道。通過將銷售交易數據和銀行賬戶訊息整合至單一平台，「DBS MAX商戶服務方案」可協助商戶提升營運效率，獲得數據洞察，並提供銀行等級安全保障，助其推進數碼化轉型。

星展香港董事總經理兼環球交易服務總監陳智勇表示：「我們很高興與Yedpay合作，簡化商戶的業務運作。此方案針對商戶兩大痛點，包括對賬困難和結算時間長。通過結合星展香港和Yedpay雙方優勢，『DBS MAX商戶服務方案』可讓企業無縫管理收款，同時擴大數碼支付渠道，為商戶提供全方位支持。」

Yedpay營運總監戴錦瑜表示：「過去數年，Yedpay從支付服務提供商發展成為收單機構。我們深入了解商戶在支付和結算過程中面臨的挑戰、複雜性、所需時間及成本，並且看到與星展香港合作的龐大機遇，結合我們全新的雲端處理技術與星展的銀行專業知識，共同開發能簡化商戶流程的解決方案。通過攜手合作，我們能夠提供無縫的結算解決方案，有效減少商戶的障礙以及成本。」

隨著企業持續應對多變的數碼支付環境，星展香港將致力提供度身訂造的解決方案，以提高營運效率並支持商戶的可持續發展。

[1]星展香港於8月進行一項名為《本地企業收款方案與挑戰》調查研究，訪問了200名香港企業代表，以探討本地數碼支付發展、支付痛點、客戶期望以及對現有收款方案的滿意程度。

[2]僅適用於透過Yedpay流動收款裝置完成的線下交易，並須視乎個別商戶的實際情況而定。如需了解詳情，請向該關服務的供應商Yedpay查詢。星展銀行（香港）有限公司僅提供轉數快收款服務，DBS MAX商戶方案旗下其他的收款方式均由The Payment Cards Group Limited (「Yedpay」) 提供，星展銀行不會對第三方服務供應商提供的服務或產品承擔任何責任。有關完整的服務聲明，請瀏覽：go.dbs.com/3RZKTaC。





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星展銀行簡介

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。

星展集團分別獲《環球金融》、《歐洲貨幣》及《銀行家》選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外，星展於2009至2023年更連續15年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全的銀行」。

星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展深信與客戶建立長久的夥伴關係。透過星展基金會，為社會帶來正面的影響，支持兼具獲利和為社會和/或環境影響的雙重底線特質的社會企業。星展基金會亦積極回饋社會，包括為社區提供未來技能及食物支援。

星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽www.dbs.com。

關於 Yedpay

Yedpay 是The Payment Cards Group (PCG)旗下一個品牌，並已在香港建立穩固領先的支付業務。我們的端到端支付基礎設施在雲環境中符合 ISO 27001、PCI DSS 和 PCI CPoC 標準。此外，支付應用程序並獲得 EMV Level 2 和 Level 3 的認證。

Yedpay的使命是將未連接的事物連接及貫通起來。憑藉 PCG 自有的收單處理解决方案來簡化端到端的支付流程，Yedpay 致力於釋放整個支付行業中支付數據的潛力，同時保持最高水平的安全標準。欲了解更多信息，請瀏覽Yedpay 網站 https://www.yedpay.com/zh/

如欲了解更多詳情，請聯絡：

星展銀行（香港）有限公司

温詠琳（Celia Wan）

高級副總裁

集團推廣策略與傳訊

電郵：celiawan@dbs.com

電話：（852）3668 6116

黎明芝（Gigi Lai）

經理

集團推廣策略與傳訊

電郵：gigilai@dbs.com

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AJA (IR and Communications)

庾婉華（Avy Yu）

電郵：avy.yu@ajacapital.com.hk

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羅思正（Eudice Law）

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