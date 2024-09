Tuesday, 17 September 2024, 15:44 HKT/SGT Share: 工銀國際:財政部歐元主權債發行 助力完善收益率曲線

香港, 2024年9月17日 - (亞太商訊) — 工銀國際證券有限公司(簡稱「工銀國際」)發佈研究报告表示,財政部歐元主權債發行将有助力完善中国欧元主权债收益率曲線。經國務院批准,財政部將於2024年9月23日當周在法國巴黎發行歐元主權債券,此次發行將是繼2019年發行以來第二筆在法國發行的中國主權債券,也是2021年以來財政部再次在境外發行外幣計價主權債。適逢中法建交60週年,這次發行有助深化中法夥伴關係,同時,選擇直接在歐洲發行將有助於吸引更多國際投資者參與,傳遞中國高水平對外開放的信號。工銀國際認為對市場而言,此次發行有助完善中國歐元主權債收益率曲線,為中資企業進行歐元融資提供更好的定價參考,並拓寬中國融資渠道,優化外債結構。 財政部再次在法國發行歐元主權債 中國財政部公佈,將於2024年9月23日當周在法國巴黎發行歐元主權債券,規模不超過20億歐元。2019年11月5日,財政部曾在法國巴黎發行共40億的歐元主權債券。此次發行將是繼2019年發行以來第二筆在法國發行的中國主權債券,也是2021年以來財政部再次在境外發行外幣計價的主權債。工銀國際認為,財政部再次在法國發行歐元主權債,將有助於吸引更多歐洲投資者參與,向國際市場,特別是歐洲市場傳遞中國高水平對外開放的信號。今年適逢中法建交60週年,財政部再次在法國巴黎發行歐元主權債券,也有助進一步加強中法兩國在金融領域的交流合作,深化中法、以及中歐的夥伴關係。 有助完善中國歐元主權債收益率曲線 自2009年以來,財政部已連續十六年在香港發行離岸人民幣國債,滿足了境外市場對人民幣資產的配置需求,也助力推動人民幣國際化進程。經過多年持續常態化的發行,境外人民幣國債收益率曲線已較為完善。境外美元債也是中資企業主要融資渠道之一,財政部2017年重啓主權美元債發行以來,境外美元主權債收益率曲線也逐步完善。目前,存量中國美元和歐元主權債分別為160億美元和120億歐元,美元主權債的存量較多,到期分佈也較廣。這次歐元主權債發行將進一步完善歐元主權債收益率曲線,為中資企業進行歐元融資提供更好的定價基準,助力拓展歐洲業務。根據國家外匯管理局數據,2024年一季度外幣登記外債餘額中,美元債務佔比83%、歐元債務只佔7%,歐元債發行也將有助拓寬中國的國際融資渠道、優化外債結構。



