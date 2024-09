「2024國際航空宇宙展」：日本國內最大的航空宇宙產業綜合展覽會

共663家企業/團體參加,為日本國內最大規模!參展商資訊已公開於網站上

自9月3日(週二)起,開始進行事先報名及售票 日期:2024年10月16日(週三)~19日(週六)

※16日(週三)~18日(週五)為商談日/19日(週六)為一般公開日

會場:東京Big Sight 西展覽棟全館 東京, 2024年9月17日 - (亞太商訊) - 一般社團法人日本航空宇宙工業會(會長 中村 知美 株式會社SUBARU 董事長)及株式會社東京Big Sight(董事長兼社長 前田 信弘),將於2024年10月16日(週三)~19日(週六)在東京Big Sight(東京都江東區有明3-11-1)舉辦日本國內最大的航空宇宙產業綜合展覽會「2024國際航空宇宙展」(JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024/簡稱JA2024),共為期四天。本展覽將透過航空・宇宙・防衛領域的製造・運航・整備,以及AAM・去碳化等新領域之廣泛範圍的展示,在促進航空宇宙產業的交易・資訊交換等的同時,期待能振興產業,加深國民的理解,並激發年輕族群的興趣等。此次共有663家企業/團體(截至2024年8月31日)參展。 舉辦主題 此次的主題為「在天空中編織出廣闊的未來」。近年來,航空宇宙產業的發展環境有著明顯的變化,並出現了新的擴張領域。在展覽主題中,包含了呈現此航空宇宙產業在未來的擴大及多元化,及期待共同振興航空宇宙產業的願望。此外,英文版主題「SOARING for DIVERSITY, over the GLOBAL-SKY, into SPACE」的縮寫為“SDGS”,象徵了此次新設現今在航空宇宙業界亦需響應之SDGs領域的展示。 同時,為了更具體地呈現JA2024的方向性,尚訂立了3個副主題。今年,將不受限於過去的參展領域,亦將擴展至近年來備受矚目之去碳化(SAF/氫/電動化)、先進空中運輸(飛行汽車/無人機)、宇宙業務(小型衛星利用/宇宙探查)等領域。 副主題

1. 針對SDGs之航空宇宙產業的舉措(SDGs in Aerospace Industries)

2. 開拓嶄新天空之運輸系統 (Transportation System for Emerging Sky)

3. 挑戰全新的人類活動領域 (Challenge to New Domain for Human Activities, Outer-Space & Cyber-Space) 開始進行事先報名及售票 自9月3日(週二)起,於官網開始進行商談日10月16日(週三)至18日(週五)為期3天的事先報名。若於10月15日(週二)前事先報名,則可免費入場。另外,10月19日(週六)一般公開日的門票亦已開始銷售。 詳情請查閱官方網站。

> 事先報名:https://www.japanaerospace.jp/en/tradeDay.html

> 售票:https://www.japanaerospace.jp/en/publicDay.html 2024國際航空宇宙展 舉辦概要 ■名稱:2024國際航空宇宙展(JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024/簡稱JA2024) ■日期:2024年10月16日(週三)~19日(週六)

・16日(週三)12:00~17:00 ※10:00~12:00為受邀者預覽時段

※媒體相關工作者亦可於受邀者預覽時段入場(採訪需事先申請)

・17日(週四)~19日(週六)10:00~17:00

(商談日:16日(週三)~18日(週五)、一般公開日:19日(週六)) ■會場:東京Big Sight 西展覽棟全館(郵遞區號135-0063 東京都江東區有明3-11-1)

※從臨海線「國際展示場」站徒步約7分鐘、百合鷗線「東京Big Sight」站徒步約3分鐘 ■主辦單位:一般社團法人日本航空宇宙工業會、株式會社東京Big Sight ■展覽規模:23個國家/地區、663家企業・團體(包含共同參展)、1,156個展位(截至2024年8月31日) 參展商一覽URL:https://www.japanaerospace.jp/en/exhibitor/ ■官方網站:https://www.japanaerospace.jp/en/index.html ■目標入場人數:JA2016以上(JA2016實績 44,000人) ■入場費: 商談日:【事先報名(至10月15日為止)】免費【展覽期間報名(10月16日~18日)】5,500日圓(學生:2,200日圓※)

一般公開日:【事先購買】1,200日圓【當天購買】1,500日圓(大學生以下:免費※)

※需出示學生證 ■主要參展商(依日文的五十音順序排列・截至2024年8月31日): 〈日本國內〉株式會社IHI/宇宙航空研究開發機構(JAXA)/LSAS Tec株式會社/川崎重工業株式會社/航空自衛隊/株式會社Japan General Aviation Service/株式會社SUBARU/SoftBank株式會社/株式會社富士Industries/三井物產Aerospace株式會社/三菱重工業株式會社/三菱電機株式會社 〈國外〉AIRBUS SAS/BAE Systems plc/Brazilian Sugarcane Industry and Bioenergy Association (UNICA)/Boeing/KOREA AEROSPACE INDUSTRIES,LTD/Leonardo S.p.A./各國展廳(加拿大、捷克、法國、義大利、馬來西亞、USA) 參展對象 ■航空

機體、機體裝備品、機內裝備品/飛機引擎、引擎相關設備/運航、運航支援、服務、銷售、物流/航空相關材料・零件/燃油等消耗資材/製造・加工/檢查・測定/整備 ■宇宙

宇宙設備/宇宙利用及宇宙相關服務/宇宙相關材料・零件/燃料等消耗資材/製造・加工/檢查・測定 ■AAM・去碳化

先進空中運輸(AAM)/去碳化(SAF:永續航空燃料、氫、電動化) ■研究開發・娛樂

IT解決方案、設計・試製支援/行政機關/研究機關/娛樂 入場對象 ■一般入場者

對航空宇宙產業有興趣的所有人/航空宇宙產業相關的所有人 ■航空・宇宙・防衛設備製造・運用領域的事業者

航空/宇宙/機械/電機/電子/精密設備・零件・材料/航空運輸・航空相關基礎建設/整備・修理/資訊通訊/商社・代理商/政府機關・公共組織・教育機關 ■宇宙事業相關的事業者

宇宙利用/宇宙探查/宇宙基礎建設/宇宙新創公司 ■去碳化相關開發・製造・運用領域的事業者

SAF開發・製造・供給・運用/氫開發・製造・供給・運用/電動化開發・製造、運用 ■AAM相關開發・製造・活用領域的事業者

無人機/eVTOL/飛行汽車開發・製造・運用/AAM相關基礎建設開發・製造・運用/運送・物流・災害・測量・攝影・警備・農業 主辦單位企劃 ■商務配對 透過advanced business events公司在全球有良好實績的商務配對系統,能有效地獲得和日本國內外企業的商談機會。 詳情:https://www.japanaerospace.jp/jp/btob_meeting.html ■模型展示 可近距離地欣賞具震撼力的「隼鳥2號」實際尺寸模型及火星衛星探查機(MMX)的1/2模型等,日本向世界自豪之宇宙探查技術的相關模型。 展示模型(預定)

- 隼鳥2號

- H3運載火箭

- 火星衛星探查機(MMX)

- 美笹深空探查用地面站天線 ■業界領袖的演講・座談會 邀請日本國內外主要企業及政府機關的講師,舉辦演講・座談會,傳播業界領袖對未來之預測等,航空宇宙產業的最新資訊。 ■最後一天將舉辦公開活動 於最後一天19日(週六),將舉辦豐富多彩的公開活動。期待能讓包含年輕族群在內,廣泛範圍的群眾認識航空宇宙產業,引發對航空宇宙的世界及未來之興趣和理解。 ※有關參展/活動內容等詳情,將於決定後依序公佈。 媒體相關工作者所需之聯絡資訊

2024國際航空宇宙展 公關事務局(共同PR內)負責人:穴南、松永、今水

TEL:070-4303-7366(穴南)/ 080-2022-4666(松永)

電子郵件:ja2024-pr@kyodo-pr.co.jp 若欲採訪本展覽,請由下方表格事先進行申請。

https://forms.gle/po14renFK3cGje7Y6 新聞稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/JA2024_CT.pdf



