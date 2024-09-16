「2024國際航空宇宙展」：日本國內最大的航空宇宙產業綜合展覽會

共663家企業／團體參加，為日本國內最大規模！參展商資訊已公開於網站上

自9月3日（週二）起，開始進行事先報名及售票

日期：2024年10月16日（週三）～19日（週六）

※16日（週三）～18日（週五）為商談日／19日（週六）為一般公開日

會場：東京Big Sight 西展覽棟全館

東京, 2024年9月17日 - (亞太商訊) - 一般社團法人日本航空宇宙工業會（會長 中村 知美 株式會社SUBARU 董事長）及株式會社東京Big Sight（董事長兼社長 前田 信弘），將於2024年10月16日（週三）～19日（週六）在東京Big Sight（東京都江東區有明3-11-1）舉辦日本國內最大的航空宇宙產業綜合展覽會「2024國際航空宇宙展」（JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024／簡稱JA2024），共為期四天。本展覽將透過航空・宇宙・防衛領域的製造・運航・整備，以及AAM・去碳化等新領域之廣泛範圍的展示，在促進航空宇宙產業的交易・資訊交換等的同時，期待能振興產業，加深國民的理解，並激發年輕族群的興趣等。此次共有663家企業／團體（截至2024年8月31日）參展。

舉辦主題

此次的主題為「在天空中編織出廣闊的未來」。近年來，航空宇宙產業的發展環境有著明顯的變化，並出現了新的擴張領域。在展覽主題中，包含了呈現此航空宇宙產業在未來的擴大及多元化，及期待共同振興航空宇宙產業的願望。此外，英文版主題「SOARING for DIVERSITY, over the GLOBAL-SKY, into SPACE」的縮寫為“SDGS”，象徵了此次新設現今在航空宇宙業界亦需響應之SDGs領域的展示。

同時，為了更具體地呈現JA2024的方向性，尚訂立了3個副主題。今年，將不受限於過去的參展領域，亦將擴展至近年來備受矚目之去碳化（SAF／氫／電動化）、先進空中運輸（飛行汽車／無人機）、宇宙業務（小型衛星利用／宇宙探查）等領域。

副主題

1. 針對SDGs之航空宇宙產業的舉措（SDGs in Aerospace Industries）

2. 開拓嶄新天空之運輸系統 （Transportation System for Emerging Sky）

3. 挑戰全新的人類活動領域 （Challenge to New Domain for Human Activities, Outer-Space & Cyber-Space）

開始進行事先報名及售票

自9月3日（週二）起，於官網開始進行商談日10月16日（週三）至18日（週五）為期3天的事先報名。若於10月15日（週二）前事先報名，則可免費入場。另外，10月19日（週六）一般公開日的門票亦已開始銷售。

詳情請查閱官方網站。

> 事先報名：https://www.japanaerospace.jp/en/tradeDay.html

> 售票：https://www.japanaerospace.jp/en/publicDay.html

2024國際航空宇宙展 舉辦概要

■名稱：2024國際航空宇宙展（JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024／簡稱JA2024）

■日期：2024年10月16日（週三）～19日（週六）

・16日（週三）12:00～17:00 ※10:00～12:00為受邀者預覽時段

※媒體相關工作者亦可於受邀者預覽時段入場（採訪需事先申請）

・17日（週四）～19日（週六）10:00～17:00

（商談日：16日（週三）～18日（週五）、一般公開日：19日（週六））

■會場：東京Big Sight 西展覽棟全館（郵遞區號135-0063 東京都江東區有明3-11-1）

※從臨海線「國際展示場」站徒步約7分鐘、百合鷗線「東京Big Sight」站徒步約3分鐘

■主辦單位：一般社團法人日本航空宇宙工業會、株式會社東京Big Sight

■展覽規模：23個國家／地區、663家企業・團體（包含共同參展）、1,156個展位（截至2024年8月31日）

參展商一覽URL：https://www.japanaerospace.jp/en/exhibitor/

■官方網站：https://www.japanaerospace.jp/en/index.html

■目標入場人數：JA2016以上（JA2016實績 44,000人）

■入場費：

商談日：【事先報名（至10月15日為止）】免費【展覽期間報名（10月16日～18日）】5,500日圓（學生：2,200日圓※）

一般公開日：【事先購買】1,200日圓【當天購買】1,500日圓（大學生以下：免費※）

※需出示學生證

■主要參展商（依日文的五十音順序排列・截至2024年8月31日）：

〈日本國內〉株式會社IHI／宇宙航空研究開發機構（JAXA）／LSAS Tec株式會社／川崎重工業株式會社／航空自衛隊／株式會社Japan General Aviation Service／株式會社SUBARU／SoftBank株式會社／株式會社富士Industries／三井物產Aerospace株式會社／三菱重工業株式會社／三菱電機株式會社

〈國外〉AIRBUS SAS／BAE Systems plc／Brazilian Sugarcane Industry and Bioenergy Association (UNICA)／Boeing／KOREA AEROSPACE INDUSTRIES,LTD／Leonardo S.p.A.／各國展廳（加拿大、捷克、法國、義大利、馬來西亞、USA）

參展對象

■航空

機體、機體裝備品、機內裝備品／飛機引擎、引擎相關設備／運航、運航支援、服務、銷售、物流／航空相關材料・零件／燃油等消耗資材／製造・加工／檢查・測定／整備

■宇宙

宇宙設備／宇宙利用及宇宙相關服務／宇宙相關材料・零件／燃料等消耗資材／製造・加工／檢查・測定

■AAM・去碳化

先進空中運輸（AAM）／去碳化（SAF：永續航空燃料、氫、電動化）

■研究開發・娛樂

IT解決方案、設計・試製支援／行政機關／研究機關／娛樂

入場對象

■一般入場者

對航空宇宙產業有興趣的所有人／航空宇宙產業相關的所有人

■航空・宇宙・防衛設備製造・運用領域的事業者

航空／宇宙／機械／電機／電子／精密設備・零件・材料／航空運輸・航空相關基礎建設／整備・修理／資訊通訊／商社・代理商／政府機關・公共組織・教育機關

■宇宙事業相關的事業者

宇宙利用／宇宙探查／宇宙基礎建設／宇宙新創公司

■去碳化相關開發・製造・運用領域的事業者

SAF開發・製造・供給・運用／氫開發・製造・供給・運用／電動化開發・製造、運用

■AAM相關開發・製造・活用領域的事業者

無人機／eVTOL／飛行汽車開發・製造・運用／AAM相關基礎建設開發・製造・運用／運送・物流・災害・測量・攝影・警備・農業

主辦單位企劃

■商務配對

透過advanced business events公司在全球有良好實績的商務配對系統，能有效地獲得和日本國內外企業的商談機會。

詳情：https://www.japanaerospace.jp/jp/btob_meeting.html

■模型展示

可近距離地欣賞具震撼力的「隼鳥2號」實際尺寸模型及火星衛星探查機（MMX）的1/2模型等，日本向世界自豪之宇宙探查技術的相關模型。

展示模型（預定）

- 隼鳥2號

- H3運載火箭

- 火星衛星探查機（MMX）

- 美笹深空探查用地面站天線

■業界領袖的演講・座談會

邀請日本國內外主要企業及政府機關的講師，舉辦演講・座談會，傳播業界領袖對未來之預測等，航空宇宙產業的最新資訊。

■最後一天將舉辦公開活動

於最後一天19日（週六），將舉辦豐富多彩的公開活動。期待能讓包含年輕族群在內，廣泛範圍的群眾認識航空宇宙產業，引發對航空宇宙的世界及未來之興趣和理解。

※有關參展／活動內容等詳情，將於決定後依序公佈。

媒體相關工作者所需之聯絡資訊

2024國際航空宇宙展 公關事務局（共同PR內）負責人：穴南、松永、今水

TEL：070-4303-7366（穴南）／ 080-2022-4666（松永）

電子郵件：ja2024-pr@kyodo-pr.co.jp

若欲採訪本展覽，請由下方表格事先進行申請。

https://forms.gle/po14renFK3cGje7Y6

新聞稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/JA2024_CT.pdf

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