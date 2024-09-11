Pixotope與Happy Elephant Consortium達成戰略合作夥伴關係，推動亞太地區擴展

奧斯陸, 2024年9月11日 - (亞太商訊) - Pixotope Technologies AS是一家領先的端到端實時虛擬製作解決方案平台，現欣然宣佈與Happy Elephant Consortium達成具有里程碑意義的合作夥伴關係，後者將作為Pixotope在大中華區及東南亞部分國家的獨家經銷商。這一合作標誌著Pixotope全球增長戰略的關鍵時刻，旨在改變這一全球最具活力且快速發展的市場之一中虛擬製作的可及性。

Happy Elephant、Totem Vision和Socam三方組成的Happy Elephant Consortium帶來了豐富的專業知識和已有的市場影響力。它們在數字顯示技術、工作室設計和視聽整合方面的集體實力，與Pixotope的尖端虛擬製作軟體完美契合。這種協同合作有望推動創新，並在整個地區釋放創造潛力。

Pixotope Technologies AS的首席執行官Marcus B. Brodersen表達了他的熱情：“我們與Happy Elephant Consortium的合作為Pixotope帶來了前所未有的機遇。通過與Happy Elephant、Totem Vision和Socam聯手，我們不僅是在擴展我們的影響力，還為亞太地區的內容創作者開啟了一個新的可能性領域。他們對當地市場的深刻理解，結合我們的尖端技術，將幫助媒體製作人重新定義虛擬製作的邊界。

該獨家經銷協議以Pixotope的企業產品組合為核心，涵蓋整個大中華區及東南亞部分地區，為這一合作夥伴關係在市場上帶來顯著影響奠定了基礎。

Happy Elephant Consortium首席執行官XiaLi表示：“我們非常高興能與Pixotope合作，將其突破性的虛擬製作平台進一步擴展到亞太市場。此次合作與我們致力於提供先進、全面的媒體解決方案的承諾完美契合。我們將共同幫助亞洲的講故事者打造引人入勝的高質量內容，並在全球觀眾中產生共鳴。”

為了確保無縫整合和當地支持，Pixotope在中國的銷售經理XuYang將擔任區域銷售經理，並作為合作夥伴之間的關鍵聯絡人，提供持續性並利用其區域專長。

該合作立即生效，Pixotope和Happy Elephant Consortium將緊密合作，確保順利過渡並抓住未來的眾多機遇。

關於Pixotope

Pixotope Technologies AS是一家屢獲殊榮的軟體公司，處於虛擬製作創新的前沿。在全球最具挑戰性的直播製作中擁有卓越的表現，Pixotope為媒體內容創作者提供了強大的端到端虛擬製作平台。公司在全球運營，提供24/7的支持，業務遍及四大洲，致力於讓虛擬製作變得可及、易用，並為所有媒體創作者帶來成功。

更多信息，請訪問：https://www.pixotope.com/

關於Happy Elephant Consortium

Happy Elephant Consortium匯集了Happy Elephant、Totem Vision和Socam的優勢，提供全面的數字媒體解決方案：

● Happy Elephant：領先的3D和虛擬製作專家，提供數字媒體領域的端到端解決方案。他們的專業領域涵蓋先進的AR、VR和XR解決方案，應用於廣播圖形、虛擬角色開發以及創新的演播室舞台設計與建造。

● Totem Vision：由CDV（新奧特）於2022年在廣州成立，Totem Vision是數字顯示互動技術的先驅，利用Video+AI的創新成果。憑藉三十年的經驗服務於國家級重要客戶，他們在超高清虛實融合設備領域中是公認的領導者。

● Socam：成立於2004年，專注於專業的廣播電視市場，在音視頻系統整合方面表現卓越。他們的全面服務包括全媒體演播室設計與製作、LED屏幕系統工程、後期製作服務以及虛擬場景設計與製作。

媒體垂詢，請聯絡：XuYang（ xu.yang@pixotope.com ）或Jana Amirali（jana.amirali@pixotope.com）。

來源: Pixotope

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