來源 HighTide Therapeutics Inc. EASD 2024 | 君聖泰醫藥口頭報告熊去氧膽小檗碱(HTD1801)在T2DM中的兩項事後分析 - 彰顯其臨床價值

香港, 2024年9月11日 - (亞太商訊) — 君聖泰醫藥(股票代碼: 2511.HK),一家專注于開發多功能創新療法以解决慢性肝病和代謝性疾病未滿足臨床需求的醫藥公司,在第60届歐洲糖尿病研究協會(EASD)年會上發布兩項研究成果,展示熊去氧膽小檗碱(HTD1801)作爲對靶向腸-肝系統的抗炎及代謝調節劑,在2型糖尿病(T2DM)患者中完成的二項臨床2期試驗的事後分析結果。 君聖泰首席開發官Leigh MacConell博士表示:“這些數據進一步揭示了:HTD1801作爲一種創新多功能治療藥物,具有爲T2DM患者帶來獲益的潜力。正在進行的兩項3期臨床研究(NCT06350890, NCT06415773)已于2024年第二季度完成入組,將評估HTD1801單藥或與二甲雙胍聯合使用在T2DM患者中的療效與安全性。我們對研究結果充滿期待,幷預期于2025年對其公布。” “熊去氧膽小檗碱(HTD1801)在中國和西方T2DM患者中的療效對比” (報告編號711,口頭報告,9月11日,12:45 PM CEST) 摘要:T2DM和代謝相關脂肪性肝炎(MASH)密切相關,互相增加對方不良結局的風險。T2DM合幷MASH患者面臨較高的MASH組織學進展、心血管事件、肝臟惡性結局和全因死亡的風險。本次分析的目的是比較HTD1801在中國和西方T2DM患者中(無論是否合幷MASH)的療效。結果顯示,儘管在人種上有所不同,但在使用HTD1801治療後,兩組患者在血糖、心血管代謝和肝臟獲益方面均有顯著改善。不論患者的基礎疾病如何,在中、西方患者中都觀察到了HTD1801可針對T2DM和MASH的核心問題帶來綜合獲益。 “熊去氧膽小檗碱(HTD1801)爲伴有嚴重胰島素抵抗的代謝病患者提供獨特治療方案” (報告編號708,口頭報告,9月11日,12:45 PM CEST) 摘要:胰島素抵抗是T2DM、肥胖和MASH的顯著風險因素。HTD1801可通過激活AMP-激活蛋白激酶(AMPK)來增强對葡萄糖和脂肪的利用率,從而改善胰島素敏感性。考慮到HTD1801正在作爲T2DM和MASH的治療藥物進行開發,本次分析的目標是基于胰島素抵抗程度來評估HTD1801的療效。結果顯示,HTD1801可以緩解高胰島素血症引起的代謝抑制作用,尤其是在胰島素抵抗較爲嚴重的患者中,能帶來更顯著的肝臟和代謝獲益,爲T2DM和MASH患者提供了獨特的治療方法。 關于君聖泰醫藥 君聖泰醫藥(HighTide Therapeutics, Inc.)是一家全球一體化的新型生物技術公司,專注于慢性肝病和代謝性疾病等領域的重大未滿足臨床需求。公司立足源頭創新,以患者的綜合臨床獲益和整體健康改善爲目標,開發First-in-Class、多功能、多適應症的原創新藥。基于自主知識産權,公司已構建豐富産品管綫,在全球推進多項中、後期臨床試驗,開發代謝异常性脂肪性肝炎(MASH)、2型糖尿病(T2DM)、嚴重高甘油三酯血症(SHTG)、原發性硬化性膽管炎(PSC)等適應症。作爲同類首創的多靶點新分子實體,小檗碱熊去氧膽酸鹽(HTD1801)被美國FDA授予2項“快速通道資格認定”、1項“孤兒藥資格認定”,幷獲得國家“十三五•重大新藥創制”科技重大專項支持。



