「天下為公-中華情」2024港粵澳台青年企業家峰會在港舉行



香港, 2024年9月10日 - (亞太商訊) — 以「協同創新‧逐夢灣區」為主題的「天下為公‧中華情」——2024粵港澳台青年企業家交流會今日在香港開幕。全國政協副主席梁振英先生、香港特別行政區行政長官李家超先生、廣東省政協黨組書記、主席林克慶先生、全國政協港澳台僑委員會副主任王榮先生、中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌先生、中國國民黨副主席連勝文先生、孫中山基金會理事長湯炳權先生、香港廣東外商公會主席戴德豐先生等出席開幕式並致辭。 其他出席嘉賓包括中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄先生、外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春先生、廣東省政協副主席鄧海光先生、香港特別行政區政府政制及內地事務局局長曾國衞先生、香港特別行政區民政及青年事務局局長麥美娟女士、廣東省政協秘書長陳文明先生、台灣海峽兩岸經貿文化交流協會副會長朱炳昱先生、澳門青年企業家協會會長李居仁先生、全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長郭山輝先生、香港廣東各級政協委員聯誼會首席會長霍啟山先生、香港廣東青年總會發起人兼常務副主席郭基煇先生、香港廣東外商公會常務副主席、香港廣東各級政協委員聯誼會副會長廖伊曼女士等。 全國政協副主席梁振英先生在致辭中介紹了最近一段時間香港與內地密切合作的情況，指出了香港在粵港澳大灣區高質量發展中的優勢，並強調發揮香港的國際金融、航運、貿易的中心作用，用好香港的人才、語文、法律、制度、稅務、金融、國際市場、資訊國際推廣等各方面的優勢。香港在粵港澳大灣區發展進程當中，所扮演的角色將十分輝煌。他希望，將來再有機會和兩岸四地的青年企業家交流，尤其希望我們的青年朋友，不負韶華，掌握好民族復興的偉大機遇，共創美好明天。 香港特別行政區行政長官李家超先生在致辭中表示：「今天的峰會為海峽兩岸和香港、澳門的優秀青年企業家搭建了重要的合作交流平台，讓青年互學互鑒，促進民心相通，意義重大。香港特區政府一直積極推動青年在大灣區的廣闊舞台創新創業，鼓勵他們追逐夢想，一展抱負。珠三角地區是台灣企業最早拓展內地業務的重要陣地，不少台商早已融入區內的產業鏈。希望海峽兩岸的青年企業家抓住粵港澳大灣區聯動實現高質量發展的機遇，砥礪奮進，大膽創新，實現事業新飛躍。」 廣東省政協黨組書記、主席林克慶先生對交流會的成功舉辦表示熱烈祝賀。他指出，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施5周年。5年來，在中央的堅強領導下，粵港澳三地協同創新、優勢互補，大灣區迸發出強大創造力，展現出建成世界一流灣區的廣闊前景。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革做出系統部署，發展利好紛至沓來，為推動香港、澳門更好融入國家發展大局帶來新的重大機遇，為擴大兩岸合作交流、深化兩岸融合發展注入新的強大動力。當前，廣東正深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神和習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，把大灣區建設作為深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，攜手港澳打造高質量發展動力源。希望港粵澳台四地青年企業家積極把握國家發展新的重大機遇，更好融入新一輪改革開放大潮，攜手同心，團結奮鬥，共同書寫逐夢灣區、成就事業的青春篇章，共創祖國統一美好未來，共用民族復興偉大榮光。 全國政協委員、港澳台橋委員會副主任王榮先生致辭時指，近年來粵港澳協同創新不斷深化，科技創新推動產業創新，催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力，大灣區成為不斷崛起的全球創新增長極。同時，大灣區的創新發展，也吸引着台灣企業家積極投入，通過參與大灣區建設，融入國家新一輪改革開放大潮，融入中國式現代化進程，為海峽兩岸的融合發展帶來了新的契機。 中國國民黨副主席連勝文先生在致辭中強調了大灣區的無窮潛力及魅力。他認為，大灣區人才聚集，不僅限於金融、貿易、觀光、科技或工業等各領域，還包括兩岸三地的諸多人才。更重要的是，許多年輕企業家懷揣夢想，在大灣區從無到有，投入創新創業行業，並成就了一批批優秀的企業。 孫中山基金會理事長湯炳權先生在致辭中表示：「如今的大灣區商機無限、前景廣闊。希望通過本屆青年企業家峰會，展示大灣區建設的新動態、新機遇、資訊網，增強粵港澳台青年企業家匯聚灣區、創新發展的信心。同時，也企盼促進更多創新型企業及企業家融入及投資灣區，共同打造國際一流灣區。」 香港廣東外商公會主席、香港廣東各級政協委員聯誼會創會首席會長戴德豐先生表示：「今年峰會主題為『協同創新‧逐夢灣區』，與三中全會精神切合，亦與大灣區建設緊密相聯。粵港澳大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，在全國新發展格局中具有重要戰略地位。希望青年企業家能夠把握此次交流會的平台，深化互相合作，充分發揮自身優勢，為國家高質量發展作出更大的貢獻。」 澳門青年企業家協會會長李居仁先生表示，對於四地青年企業家而言，立足灣區，融入國家強國建設、民族復興大局，不僅是一份責任，也是難得的機遇。他表達期望能與各地青年企業家互相學習、互相啟發，發揮各自優勢，互補長短。通過創新合作，推動大灣區城市群的深度融合，共同描繪區域發展的宏偉藍圖。 台灣海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢先生認為，經貿與文化是連結兩岸的重要紐帶，兩岸產業鏈分工合作，經濟全方位融合發展，是最符合兩岸四地企業與人民的共同利益。他表示，希望粵港澳台四地的青年企業家，能夠攜手合作，優勢互補，建立全方位的交流合作平台，並藉着大中華經濟區發展的動力，為自己開闊更廣闊、更光明的前途。 今屆交流會邀請了海峽兩岸和港澳地區逾400位青年企業家齊聚香港，共商合作發展，並以此為契機建立交流合作平台，促進兩岸四地優勢互補，加強區域合作，推動大灣區經濟發展。粵港澳台四地青年企業家代表於當天下午展開企業論壇及圓桌對話，就熱門議題數字智能及現代金融展開熱烈討論及交流，分享其工作經驗，以及對行業的獨到看法。 大會亦安排了四地青年企業家於峰會翌日參觀香港金融、創科及文化藝術家地標，包括金管局資訊中心、香港交易所、數碼港、香港科學園、戲曲中心、西九藝術公園以及故宮博物館，讓參會青年企業家從多方面認識香港，進一步增進交流合作。 本屆交流會由香港廣東外商公會、香港廣東各級政協委員聯誼會、孫中山基金會、廣東省青年聯合會、澳門青年企業家協會、澳門青年聯合會、海峽兩岸經貿文化交流協會、台灣青年菁英協會共同主辦。 「天下為公‧中華情」——粵港澳台青年企業家交流會於2016 年首次舉辦，已先後在台灣、香港、澳門和廣州成功舉辦六屆，共計40多個青年社團2,600多名優秀青年企業家參加，為推動四地青年企業家交流合作，宣傳「兩岸一家親」理念和「一國兩制」成功經驗，促進兩岸關係和平發展和港澳地區繁榮穩定發揮了重要作用。 「天下為公‧中華情」2024 港粵澳台青年企業家峰會開幕式在香港舉行。 一眾主禮嘉賓與各主辦單位代表大合照。 兩岸四地主禮嘉賓出席「天下為公‧中華情」2024港粵澳台青年企業家峰會。 全國政協副主席梁振英先生致辭。 香港特別行政區行政長官李家超先生致辭。 廣東省政協黨組書記、主席林克慶先生致辭。 全國政協委員、港澳台橋委員會副主任王榮先生致辭。 中國國民黨副主席連勝文先生致辭。 孫中山基金會理事長湯炳權先生致辭。 香港廣東外商公會主席、香港廣東各級政協委員聯誼會創會首席會長戴德豐先生致辭。 澳門青年企業家協會會長李居仁先生致辭。 台灣海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢先生致辭。 – 完 – 關於「天下為公‧中華情」──港粵澳台青年企業家峰會 為貫徹落實習近平總書記對港澳台工作的重要思想，弘揚孫中山先生「振興中華」、「天下為公」的偉大精神，加強海峽兩岸和港澳地區青年企業家的交流合作，促進兩岸關係和平發展和港澳地區繁榮穩定，助力強國建設和民族復興，由孫中山基金會、廣東省青年聯合會、香港友好協進會、香港廣東各級政協委員聯誼會、台灣海峽兩岸經貿文化交流協會、台灣青年菁英協會等社團聯合舉辦的「『天下為公』· 中華情」──港粵澳台青年企業家峰會，自2016年在台灣舉辦第一屆開始，至今已先後在香港、澳門、廣東成功舉辦了六屆。海峽兩岸和港澳地區共有40多個青年社團、2,600多名青年企業家參加交流，成功地為海峽兩岸及港澳地區青年企業家搭建了一個交流合作的平台。今年，國務院台灣事務辦公室再次將此交流會活動列為全國對台交流重點項目。



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