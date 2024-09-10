海外發展提速 美的盈利能力穩步提升 前景看俏

香港, 2024年9月10日 - (亞太商訊) — 自5月下旬以來，受外部頻繁擾動及內部增長壓力影響，港股再度震盪下跌。雖然8月份隨著美聯儲降息的臨近，港股實現階段性反抽，但中長期走勢仍取決於中國經濟的表現。市況不明朗之際，經營韌性凸顯且具備成長潛力的板塊龍頭可重點關注，首選整體增長穩健，海外市場表現強勁的美的集團。

2024年上半年，美的集團實現營收2181億元（人民幣，下同），同比增長10%；實現歸母淨利潤208億元，同比增長14%。在行業發展承壓、消費升級發力的背景下，營收淨利依然實現雙位數的增長，經營韌性凸顯。此外，得益於其持續推進雙高端品牌戰略，產品結構升級帶來的正向作用，美的集團盈利能力不斷增強，毛利率、淨利率同比分別提升1.9及0.3個百分點，增至27.1%及9.7%。

分市場來看，美的集團海外市場表現亮眼，正成為拉動其業績增長的重要引擎。該公司多年來積極拓展外銷業務，2024年上半年海外收入同比增加13%，其中電商銷售收入同比增長超過50%。同時，美的集團加速全球化佈局，持續投入海外研發中心建設、推動海外製造基地和生產基地建設，實現海內外業務的協同。2024年上半年美的智能家居應用海外新註冊用戶突破100萬，已註冊用戶達到310萬，平均 月活躍用戶數量同比增長近150%。

筆者認為，在行業消費端較為低迷階段，美的集團依然能夠維持亮眼增速，充分體現了其作為龍頭公司穿越週期的穩健性以及紮實的基本面。同時，該公司全球化佈局加速突破，將為其盈利增長帶來超預期空間，且其擬通過港股上市助力海外市場拓展，看好其後續發展潛力，投資者可積極關注。

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