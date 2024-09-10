新書揭示全球品牌首次使用神經科學驅動的生成式AI工具贏得消費者

加利福尼亞州伯克利, 2024年9月10日 - (亞太商訊) - Sensori.Ai 是唯一一家將神經科學與生成式AI（GenAI）相結合，改變產品創新、消費者互動和體驗的公司。 今天宣佈了由首席執行官兼創始人A.K. Pradeep博士及 Sensori.Ai 專家團隊推出的最新著作《神經AI：如何利用神經科學驅動的生成式AI贏得消費者的心智》（簡稱《神經AI》）。 該書為創新、資訊傳遞和行銷領域的實踐者提供了實用建議，探討了如何將生成式AI從「通用AI」轉變為真正的“生成式AI”，以在市場中獲得競爭優勢。 通過真實案例研究和使用場景，《神經AI》揭示了如何應用於消費者潛意識的實際方法，而在潛意識中，95%的決策是被做出的。 該書由Wiley出版社出版，聯合作者包括Anirudh Acharya博士、Rajat Chakravarty博士和Ratnakar Dev，目前已在 Amazon和所有主要書店有售。

自2022年底成立以來，Sensori.Ai 開發了多種解決方案，將神經科學原理和突破性演算法融入生成式AI，以創建獨特的消費者理解、產品創新和感官設計平臺。 該公司率先使用獨特的潛意識數據（即由消費者決策潛意識所處理的數據）來實現這些突破。 例如，Sensori.Ai 創建了首個基於神經AI的演算法，用於幫助創造香水、風味和音樂。 迄今為止，該公司已幫助開發了20多種新產品，參與了超過100個廣告活動、包裝設計和品牌重塑，合作物件包括消費品、快速消費品和零售領域的大多數全球知名品牌。 《神經AI》一書深入介紹了這些解決方案背後的神經科學原理和研究，並以透明的方式揭示了這些演算法的創建過程及其遵循的規則。

“毫無疑問，生成式AI正在徹底改變我們生活的每個部分。 Apple Intelligence只是這場革命的開端。 《神經AI》展示了記憶結構和轉化神經科學如何將人類重新置於基於生成式AI設計的核心位置，“Pradeep博士表示。 “例如，每個產品製造商都希望他們的消費者渴望他們的產品。 將慾望的神經科學演算法嵌入生成式AI中，能夠創造出激動人心的產品設計和市場資訊，深刻打動消費者的潛意識，而這正是推動購買決策的強大力量。 ”

95%的慾望和決策根植於潛意識中。 通過利用潛意識的架構，並有選擇地使用為其提供數據流的資訊，生成式AI演算法可以被訓練得更加高效且具有創造性。 這種回歸神經科學為基礎的人本主義生成式AI——也就是「神經AI」這個術語的由來——既是本書的核心論點，也是 Sensori.Ai 的重點方向。 基於關鍵神經科學原理訓練的生成式AI，並結合專有演算法，能夠快速開發和優化產品概念、包裝、定價、資訊傳遞等關鍵要素，從而以深刻、個人化且符合品牌導向的方式吸引消費者。

Sensori.Ai 的解決方案專注於使用神經AI滿足四個特定的業務需求：消費者理解（包括神經圖像分析、原型、價格敏感性、個性和傾向）; 產品和品牌創新（包括產品特性、產品專利和智慧財產權保護、產品定價、產品推廣和產品量預測）; 感官創新（包括香味設計、風味設計、音樂設計和包裝視覺設計）; 以及慾望創造（包括廣告、信息傳遞、慾望評分、基於慾望的資訊重新設計和基於慾望的產品展示頁面重新設計）。 《神經AI》詳細介紹了這四個領域中的所有科學和方法，這些內容也包含在 Sensori.Ai 平臺和解決方案套件中。

“如今AI無處不在，但人們能獲得的實際操作資訊卻少之又少，”聯合利華美妝與健康事業部總裁Priya Nair表示。” 《神經AI》改變了這一現狀。 書中的亮點在於它還涵蓋了消費者神經科學。 對於任何想深入瞭解這項驚人技術以及人類大腦如何運作的人來說，這本書都是必備之選。 ”

《神經AI》基於Pradeep博士在消費者神經科學領域數十年的經驗，延續了他在《AI for Marketing and Product Innovation》（2019）和《The Buying Brain》（2010）中的研究。Pradeep博士是兩次成功的矽谷企業家，擁有超過90項專利，並曾創立NeuroFocus（后被尼爾森收購），為消費者研究提供神經學測試。 他還創立了BoardVantage（后被納斯達克收購），為董事會和高管提供SaaS董事會治理軟體。

欲瞭解更多關於 Sensori.Ai 及《神經AI：如何利用神經科學驅動的生成式AI贏得消費者的心智》的資訊，請訪問 sensori.ai。 該書可通過Amazon在以下地區購買：

關於 Sensori.Ai

Sensori.Ai 是全球唯一一家將生成式人工智慧與人類潛意識數據相結合，開發品牌觸達消費者並吸引其內心深處慾望的新方式的公司。 該公司由連續創業者、消費者神經科學專家A.K. Pradeep博士於2022年創立，合作對象涵蓋消費品、快速消費品和零售領域的大多數全球知名品牌。 欲瞭解更多資訊，請關注 Sensori.Ai 的LinkedIn、X和YouTube帳號。

相關影片：https://youtu.be/3kU4ZiPD2TY

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來源： Sensori.Ai

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