Tuesday, 10 September 2024, 10:46 HKT/SGT
YesAsia增設物流中心 前景看俏

香港, 2024年9月10日 - (亞太商訊) — 分析一間公司,除了看業績之外,還可以看投入的基礎建設或人才培訓等等,例如早前公布亮麗業績的喆麗控股(02209),近年大力增設物流中心以應對客戶需求攀升,可見生意接不停。事實上,集團旗下的企業對消費者(B2C)之YesStyle平台,已躋身多個主要海外市場(包括美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、意大利及西班牙)的亞洲美容產品網站訪問量之首,前景值得留意。 喆麗控股旗下主要還有兩個平台,分別是企業對企業(B2B)的Asian Beauty Wholesale平台,以及企業對消費者(B2C)的YesAsia平台。整體業績方面,上半年收益1.63億美元,按年增加80.2%;純利1111萬美元,大增610.6%。 期內,兩大主要業務YesStyle和Asian Beauty Wholesale各佔集團收益76.6%和22.6%,合共99.2%,各自半年的收益已接近去年全年的整體貢獻,可見增長強勁。 喆麗控股目前於香港設立自主移動機械人(AMR)貨倉及配送中心,並於美國、英國和德國建立三個專為其B2B渠道服務的海外貨倉。增設的倉庫不僅有助於縮短交付時間及降低運輸成本,亦提高YesStyle及Asian Beauty Wholesale的可擴充性。 而且,集團的客戶關係管理系統,利用人工智能算法收集及分析客戶的實時交易及行為數據。該系統其後會根據客戶對產品類型及定價的偏好,為客戶提供最佳選擇,從而提高銷售業績。 提升營運效率 應對電商增長 為進一步控制成本、縮短交付時間及加強線上訂單履約能力,以及順應韓國護膚和化妝產品(K-Beauty)市場的蓬勃發展,喆麗控股不繼提升現有配送能力,並將於香港豐樹青衣物流中心增設第二個AMR貨倉。估計新倉庫將在應對飆升的市場需求方面發揮重要作用,因為憑藉現有配送中心累積的豐富經驗,集團可透過這一全新的高度自動化設施,以較少的人力資源提升營運效率及配送能力,從而滿足電商平台快速增長的客戶需求。集團亦在尋求與物流公司合作,以進一步降低從香港及韓國到海外市場的貨運成本。 喆麗控股增設物流中心以滿足激增的客戶需求,可見其管理層對未來發展前景充滿信心,資本市場亦對集團投下了支持的一票,從近期股價反覆向上可見一斑,前景可期。



