YesAsia增設物流中心 前景看俏

香港, 2024年9月10日 - (亞太商訊) — 分析一間公司，除了看業績之外，還可以看投入的基礎建設或人才培訓等等，例如早前公布亮麗業績的喆麗控股（02209），近年大力增設物流中心以應對客戶需求攀升，可見生意接不停。事實上，集團旗下的企業對消費者（B2C）之YesStyle平台，已躋身多個主要海外市場（包括美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、意大利及西班牙）的亞洲美容產品網站訪問量之首，前景值得留意。

喆麗控股旗下主要還有兩個平台，分別是企業對企業（B2B）的Asian Beauty Wholesale平台，以及企業對消費者（B2C）的YesAsia平台。整體業績方面，上半年收益1.63億美元，按年增加80.2%；純利1111萬美元，大增610.6%。

期內，兩大主要業務YesStyle和Asian Beauty Wholesale各佔集團收益76.6%和22.6%，合共99.2%，各自半年的收益已接近去年全年的整體貢獻，可見增長強勁。

喆麗控股目前於香港設立自主移動機械人（AMR）貨倉及配送中心，並於美國、英國和德國建立三個專為其B2B渠道服務的海外貨倉。增設的倉庫不僅有助於縮短交付時間及降低運輸成本，亦提高YesStyle及Asian Beauty Wholesale的可擴充性。

而且，集團的客戶關係管理系統，利用人工智能算法收集及分析客戶的實時交易及行為數據。該系統其後會根據客戶對產品類型及定價的偏好，為客戶提供最佳選擇，從而提高銷售業績。

提升營運效率 應對電商增長

為進一步控制成本、縮短交付時間及加強線上訂單履約能力，以及順應韓國護膚和化妝產品（K-Beauty）市場的蓬勃發展，喆麗控股不繼提升現有配送能力，並將於香港豐樹青衣物流中心增設第二個AMR貨倉。估計新倉庫將在應對飆升的市場需求方面發揮重要作用，因為憑藉現有配送中心累積的豐富經驗，集團可透過這一全新的高度自動化設施，以較少的人力資源提升營運效率及配送能力，從而滿足電商平台快速增長的客戶需求。集團亦在尋求與物流公司合作，以進一步降低從香港及韓國到海外市場的貨運成本。

喆麗控股增設物流中心以滿足激增的客戶需求，可見其管理層對未來發展前景充滿信心，資本市場亦對集團投下了支持的一票，從近期股價反覆向上可見一斑，前景可期。

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