來源 HKTDC 首屆「香港好物節」圓滿結束 - 中小企業反應積極 全速籌辦下屆「好物節」

- 香港貿易發展局於8月舉辦了首屆「香港好物節」,參與相關電商平台話題頁及官網總瀏覽人次逾9,000萬,反應熱烈

- 港商透過「香港好物節」除了提升品牌知名度,還得到寶貴實戰機會及實務操作經驗,活動期間收到不少潛在客戶的查詢和訂單

- 「香港好物節」聯同多位達人進行互動推廣,包括30多位內地知名主播在內地3大電商平台,為60多個品牌舉行超過30場直播帶貨,其中以食品及滋補養生類的產品尤其受追捧,反映內地消費者對港商旗下品牌及產品充滿信心

- 現正積極籌備下屆「香港好物節」,為更多中小企業進軍內地電商平台作好準備 香港, 2024年9月9日 - (亞太商訊) — 由香港特別行政區政府全力支持,香港貿易發展局(香港貿發局)傾力打造的首屆「香港好物節」日前圓滿結束,參與相關電商平台話題頁及官網總瀏覽人次逾9,000萬,反應熱烈。香港貿發局正積極準備下屆「香港好物節」,為更多港商進軍內地電商平台作好準備。 香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺表示:「全球電商業務發展迅速,其中內地連續11年成為全球第一大網絡零售市場,成為港商拓展業務的重要引擎。政府在《2023年施政報告》提出多項措施,積極推動和協助中小企業拓展電商業務,抓緊市場機遇。我們樂見首屆『香港好物節』反應熱烈,獲得業界踴躍支持,亦成功帶動氛圍,鼓勵更多中小企業參與電商業務。政府會繼續透過不同政策支援中小企業,例如『中小企業市場推廣基金』及『電商易』等,鼓勵他們升級轉型,開拓電商業務,推動多元和新質生產力發展。 」 香港貿發局助理總裁梁國浩表示:「首屆『香港好物節』圓滿結束,不僅為香港企業提供一個實戰的舞台,讓他們在真實的市場環境中掌握電商經營之道,更大大提升品牌知名度,為他們未來在內地電商領域的發展奠定堅實的基礎。今次舉辦『香港好物節』期間,我們收到不少中小企業表示有意繼續參與,可見香港中小企業對電商市場的濃厚興趣和內地市場的巨大潛力,增添我們再次籌辦的信心。」 香港貿發局於橫跨整個8月的「香港好物節」,由香港特區政府財政司司長陳茂波及各界明星領頭宣傳,更有人氣主播、網紅達人等為活動宣傳站台,通過小紅書、抖音、淘寶及京東等不同渠道投放廣告,吸引目標消費群關注並瀏覽官網,再引流至港商網店。 了解內地市場需要 學懂直播帶貨技巧 今次有中小企業初嘗在內地直播帶貨,例如代理韓國護膚美妝品Gold Energy Snail Synergy的萬滙拓展有限公司,首次試用京東直播平台,「手續都有些繁瑣,幸好有貿發局幫忙。」經理梁文灝說。作為新手的他每次觀看直播,也能了解內地主播的表達風格、學會電商術語及折扣方法等,「例如香港常用『買二送一』,內地則有『到手價』」─我本身都不懂的」。他提到銷售護膚美妝品的一大成功關鍵是消費者身處的地區,「(內地)南部、中部、北部天氣不同,消費者對護膚品的需要也不同」。今次揀選跟品牌合作的剛好都是北部地區的主播,北部、中部顧客亦居多,他未來會多研究地區和時節因素,如何影響顧客的購買慾。 經營盞記賣燕窩海味的君政國際有限公司,在2020年新冠疫情時,開始轉型發展內地網購生意,亦曾聘請網紅直播帶貨,但始終預算有限,要找到合適的主播有困難,該公司負責人盧少卿說:「今次貿發局介紹的,是頂級的主播。」他回想今次在天貓、抖音舉行的6場主播活動,「有兩場在天貓的直播做得非常好,錄得30萬人民幣的收入,銷售成績讓我喜出望外」。 同樣取得好成績的,有賣巨浪大切薯片等食品的僑豐行有限公司。行政總裁黃偉鴻博士表示,公司過去一直在京東出售貨品,到了8月參加「香港好物節」,「比較1至7月平均訂單數字,8月訂單增加了135倍」,反映「香港好物節」期間的宣傳活動非常成功。他希望好物節可以再次舉辦,延續活動氣勢。他亦鼓勵其他中小企業發展內地電商市場時,不妨參加「香港好物節」以獲取經驗。 人氣推廣成功引流增曝光 「香港好物節」活動內容多元,不僅有話題討論,更有達人引領、粉絲互動、活動抽獎等,線上線下聯動,消費者反應熱烈,「香港好物節」話題單在小紅書平台上錄得超過1,000萬次曝光。 線上線下聯動方面,是次「香港好物節」聯同多位達人進行互動推廣,包括邀請陳豪、陳凱琳、馬國明、胡可等明星達人,為活動打氣,同時邀請30多位內地知名主播,如李佳琦、陳潔kiki在內地大型電商平台,為60多個品牌舉行超過30場直播帶貨,用不同方式「高效種草」,加大推廣力度提升品牌知名度。另外,達人以線下「city walk」的形式,展現了香港的文化習俗、特色食品、城市街景等,吸引眾多達人及網民討論。在推廣過程中,食品及滋補養生類產品尤其受追捧,反應內地消費者對港貨的信譽和質量保證充滿信心。 「香港好物節」是配合《2023年施政報告》協助香港中小企業拓展內地電商業務的措施,以「上新生活,香港甄選」為活動口號,「上新生活」是新上架的意思,也有為生活帶來新物品、增添新意的美好願望;「香港甄選」正好表達為消費者提供精挑細選的香港優質商品。 首屆「香港好物節」匯聚超過230個品牌,有500多款的超值好物,涵蓋六個主要類別,包括服裝配飾、個護化妝、生活家品、食品飲料、數碼潮玩、滋補健康,覆蓋消費者生活各方面需要,旨在幫助港商把握內地電商平台的豐富客源和流量,提升港商旗下產品及品牌在內地的知名度,以群聚效應擴大宣傳效果,並為他們提供實戰機會,利用電商平台開拓內地市場。 「香港好物節」網頁:https://bit.ly/4fR29cl。 圖片下載︰https://bit.ly/4dUZvBd 「香港好物節」邀請到多名内地人氣直播主助陣,舉辦多場直播帶貨活動,反應十分踴躍。 香港貿發局舉辦首屆「香港好物節」,參與相關電商平台話題頁及官網總瀏覽人次逾9,000萬 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波現身「香港好物節」宣傳片以示對活動的支持。 傳媒查詢 新聞界如有查詢,請聯絡: 圓通財經公關:

香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



