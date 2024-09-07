眾安集團（0672.HK）：精耕穩進 扎牢底盤 謀持久發展

香港, 2024年9月9日 - (亞太商訊) — 2024年上半年，面對中國房地產市場下行壓力，中國長三角地區領先的房地產開發商——眾安集團有限公司（「眾安集團」或「公司」，股份代號：672.HK）積極應變，與時偕行，持續精耕長三角地區，通過強基賦能、精煉內功，不斷優化業務結構，推動經營穩健向好，實現業績韌性增長。期內，公司收入約為人民幣9,282.9百萬元，同比增長127.6%；毛利約為人民幣1,830.0百萬元，同比增加161.7%；毛利率約為19.7%，同比上漲2.6個百分點。

收入翻倍提升，「減重」築牢安全底線

2024年上半年，針對受經濟和市場環境影響，房地產行業普遍銷售乏力的情況，眾安集團以「保交付、穩經營、控風險」為核心，加強成本管控，增強資源整合和團隊合作效率，推出「聚豐收·謀發展」全員營銷活動，助力銷售業績突破，進一步提升經濟效益。

期內，眾安集團的已確認銷售面積約為414,373平方米，同比增加136.8%；已確認銷售金額約為人民幣8,920.8百萬元，同比增加145.9%。同時，實現平均每平方米物業銷售價約為人民幣21,528元，同比上升3.9%。

在降本增效的基礎上，眾安集團亦聚焦「減重」，採取較為審慎的財務政策，保持資金充裕，資本結構穩定健康。於2024年6月30日，公司總資產約為人民幣42,394百萬元。總資產負債率及淨負債率分別為約69.1%和44.8%，維持在合理水平。

加強長三角城市深耕，優質土儲保障長期供應

循著戰略聚焦「城市深耕」、「品質深耕」的發展路線，眾安集團不斷豐富土地儲備，以備長期發展之需。於2024年6月30日，公司土地儲備總建築面積約為810萬平方米，其中長三角土儲占比高達83%；在售項目40餘個；整體土地儲備平均收購成本為每平方米約人民幣2,845元。土地儲備優質，合計足夠未來五年以上發展之用，能夠有效支撐公司業務拓展。

與此同時，眾安集團以「綠色、低碳、智能、安全」為核心指標，精研「社區底盤、無界連廊、無界景觀、無界架空、無界公寓、無界庭院」六法，不斷迭新產品組合，打造眾安「好房子」。多措並舉之下，2024年上半年，公司成功交付房源5,500餘套，交付面積78.1萬方。

此外，公司傾力構建的「九安久住」全生命週期服務體系，涵蓋品質管控、風險管控、安心交付、眾享會、滿意度管理、痛點關注點、400呼叫中心等各個方面，真正為業主提供久住久安的優居「好服務」，客戶滿意度穩步提升。根據中指研究院「中國城市居民居住滿意度調查」數據，上半年眾安集團總體滿意度得分為80.2分，高出行業均值8.6分。

憑藉穩健的財務表現、內外兼修的綜合實力，眾安集團再獲殊榮，品牌力進一步彰顯。2024年上半年，公司一舉囊獲中指研究院頒發的「2024中國房地產百強企業」、「2024中國房地產經營安全性優秀企業」、「2024內地在港上市房地產公司·投資價值TOP10」、「2024內地在港上市房地產公司·財務穩健性TPO10」四項榮譽。

還值得一提的是，2024年上半年，眾安集團堅守「眾心向善、愛行天下」的企業價值觀，積極投身社會公益，展現企業責任擔當。截至2024年6月30日，公司累計捐贈人民幣超10億元，累計幫扶人數超200萬人，開展眾之翼志願服務超2.1萬人次，舉辦公益活動超160場。27年來，愛心覆蓋中國4個省份的10餘座城市。公司被浙江省民政廳評為「4A級社會組織」，被浙江省慈善聯合總會授予「先進會員單位」稱號，並獲得基金會中心網「中基透明指數·FTI2023滿分」，以及入選高等學校電子商務與數字經濟案例中心「2023中國企業科技向善案例」。

展望未來，國家新型城鎮化之路正穩健推進，房地產行業高質量發展尚有空間。眾安集團將繼續順勢而為，充分發揮自身多元協同的戰略優勢，深度扎根長三角地區，以讓老百姓安居樂業為基點，穩健踏實地專注好房子、好服務、好生活的營造，夯實可持續發展的價值底盤。

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