來源 HKTDC 香港鐘表展及國際名表薈萃圓滿結束 - 展覽吸引約17,000名買家到場採購 受訪者普遍看好東盟及中東等市場

- 兩展吸引約17,000名商貿買家進場採購

- 問卷調查顯示最多受訪者認為在未來兩年鐘表業主要增長的傳統市場為日本、台灣、澳洲及太平洋群島、南韓;新興市場則看好東盟、中東及印度

- 智能手表產品將是未來最受歡迎的手表類別 香港, 2024年9月8日 - (亞太商訊) — 由香港貿易發展局(香港貿發局)、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第43屆香港貿發局香港鐘表展及第12 屆國際名表薈萃的實體展於昨天圓滿結束。受颱風影響,雖然兩展一度短暫暫停開放,大會特別於展覽其中三天延長開放時間,並積極鼓勵業界利用「展覽+」線上線下融合模式採購及交流,把握機遇。 五天實體展仍吸引約17,000名、來自106個國家及地區的商貿買家親臨採購,香港以外的買家主要來自中國內地、台灣、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國等,引證香港作為區内重要的鐘表貿易中心的地位。今年兩展繼續以融合展覽模式「展覽+」(EXHIBITION+)舉行,網上展展期將延續至9月14日,買家可繼續於網上採購及洽商。而首度全面開放予公眾人士的國際名表薈萃及同期舉行的CENTRESTAGE(香港國際時尚匯展),單以公眾人士計算,兩展另吸引逾15,000人次入場欣賞腕表工藝及時裝和購買心頭好。 香港貿發局副總裁張淑芬表示:「香港鐘表展及國際名表薈萃匯聚逾700家、來自15個國家及地區展商參展,除了迎來業內國際買家外,今年國際名表薈萃更首度全面開放予公眾入場,為業界提供一站式商貿平台,擴闊新客源,展商更可即時了解零售客戶喜好,有助加強未來產品設計及研發,提升競爭力。」 她提到,踏入秋季,連串精彩商貿展覽正式開鑼。10月份率先有香港秋季電子產品展及國際電子組件及生產技術展,將於10月13至16日舉行;其後依次序為10月27至30日舉行的香港國際秋季燈飾展、以及10月29至11月1日舉行的香港國際戶外及科技照明博覽。展會均以「展覽+」(EXHIBITION+)融合展覽模式舉行,助業界抓緊新商機。 調查︰未來兩年東盟及中東等市場被看好 為了解鐘表業的發展趨勢、展商和買家對市場前景及產品趨勢等看法,香港貿發局於展覽期間進行問卷調查,即場訪問了約900 名展商和買家。調查結果顯示,超過四成(42%)受訪者預期未來十二至廿四個月整體銷售額會有增長,而47%受訪者則預期整體銷售額會持平,最多受訪者認為在未來兩年鐘表業主要增長的傳統市場為日本、台灣、澳洲及太平洋群島、南韓;新興市場則看好東盟、中東及印度。 產品趨勢方面,四成受訪者認為智能手表將繼續成為未來最受歡迎的手表類別,其次為石英表(17%)、手動機械表(15%)及電子表(14%);而智能手表(46%)、時尚手表(37%)和休閒式手表(19%)具有最大的增長潛力。 新增綠色方案供應商標誌 「展覽+」發揮作用 綠色可持續發展是目前全球焦點,近年越來越多鐘表商採用可持續物料,製作手表及表帶。為了方便買家採購,大會今年新增綠色方案供應商標誌,有30家精選展商展示相關產品,其中香港展商高頓斯有限公司副總裁周宛賢分享︰「綠色方案供應商標誌有助吸引買家參觀我們的展位,來自中東和東南亞的買家對我們的環保手表非常感興趣。今年營商氛圍很好,我們預計今年展會的新訂單將比去年增長10至20%,大約10至15%的新訂單會來自環保手表。」 來自愛爾蘭的珠寶及手表公司 Armoura Designs Ltd 一向通過貿發網採購 (hktdc.com Sourcing) 網上平台物色供應商,認為該平台的供應商資訊十分豐富,已與多個優質供應商建立聯繫。公司營運總監Stuart McGrath表示:「今年是我們第一次親身到香港鐘表展,已計劃向五家手表供應商採購OEM產品,亦於一家展商物色到綠色包裝解決方案,所有訂單總值110,000美元。展覽+模式讓我在線上線下進行採購,探索更多商機。」 印度奢侈手表零售連鎖店Ethos Limited今年參加香港鐘表展及國際名表薈萃,尋找新品牌。公司副總裁Mohammad Sajjad表示:「已經從三家香港展商採購了藍寶石手表、表殼、不銹鋼手表,以及智能手表,總額約為120萬美元。這次我亦用了Scan2Match功能,非常有效且資料豐富,可以以數碼、環保的方式記錄展商的詳細信息。」 受颱風影響,兩展一度暫停開放,大會特別於展覽其中三天延長開放時間,讓參觀人士及展商爭取更多時間洽商,並積極鼓勵買家利用「 商對易」(CLICK2MATCH)網上智能配對平台。來自捷克的買家,Prime的採購經理Ilona Remesova表示在八號颱風信號懸掛期間,於酒店通過「商對易」繼續與展商聯繫,並成功安排了網上會議,亦在展會重開後回到會場與在網上接洽的展商繼續傾談。 圖片下載:https://bit.ly/3zajKvp 第43屆香港鐘表展及第12屆國際名表薈萃實體展昨天圓滿結束,吸引約17,000名、來自106個國家及地區的商貿買家親臨採購。 「World Brand Piazza」專區是國際名表薈萃的亮點,呈獻十個世界級腕表品牌。 國際名表薈萃今年首次全面開放予公眾入場參觀購物,帶動現場氣氛。 展會設有廣東、廣州、台灣展館,並於疫情後首度回歸的韓國展館(上圖)。 瑞士獨立製表展團(SIWP - Swiss Independent Watchmaking Pavilion)、法國展團Francéclat及International Luxury Group (上圖)今年載譽歸來,帶來多個國際品牌。 兩項表展作為盛事經濟活動之一,香港旅遊發展局於展會首兩日安排電車全景遊(9月3日)及詠春體驗(9月4日),以提升會展旅客的商旅體驗。 「香港國際鐘表論壇」(上圖)及「亞洲鐘表研討會」邀得多位行業專家出席,探討鐘表業的行業前景、設計趨勢和發展方針。 第41屆香港鐘表設計比賽設有公開組及學生組進行比賽,由藝人袁偉豪擔任嘉賓評判並出席頒獎典禮。 展覽期間舉行的精彩活動包括「名表匯演」(上圖)、鐘表工藝示範及「競投精明眼」等活動,幸運大抽獎亦送出豐富禮品。 相關網頁 香港鐘表展:hkwatchfair.hktdc.com/tc

國際名表薈萃:hkwatchfair.hktdc.com/te/tc 傳媒查詢 新聞界如有查詢,請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部: 徐俊逸 電話:(852) 2584 4395 電郵:johnny.cy.tsui@hktdc.org 馬意文 電話:(852) 2584 4369 電郵:bubble.ma@hktdc.org 香港貿易發展局 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



