周大福人壽2024年上半年 首年年化保費收入按年上升33% 持續強勁增長勢頭



香港, 2024年9月6日 - (亞太商訊) — 根據保險業監管局最新公佈的數字，周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」），於2024年上半年業績表現優秀，為公司未來的發展勢頭奠定了堅實基礎。上半年表現的關鍵亮點包括： - 首年年化保費收入（APE）［1,2］按年同期增長33%［3］，優於行業整體29%的增幅，市場排名按APE表現第10位［4］；

- 代理人渠道APE表現按年同期上升44%，遠超行業整體5%的增幅，市場排名第8位；

- 經紀渠道業務APE按年同期增長31%，市場佔有率達10.7%，市場排名第3位。 周大福人壽行政總裁葉文傑表示：「公司業務增長勢頭在2024年上半年持續，體現了我們團隊的卓越表現，及客戶對我們領先市場的產品及專業服務的認可。」 葉文傑續稱：「今年七月，周大福人壽正式更名並推出全新品牌形象，進一步展現與周大福集團的緊密關係。憑藉周大福集團多元業務體系的雄厚資源、財務實力及環球投資佈局，我相信將有助公司開拓更多機遇，釋放更大潛力，繼續開創保險新價值之餘，持續推動業績增長。」 註: 1.首年年化保費收入為年度化保費之 100% 及整付保費收入 10% 之總和。

2.首年年化保費收入是根據保險業監管局 2024年 1 月至 6 月香港長期保險業務季度發表的臨時統計數字(「統計數字」)， 以個人人壽(類別 A 至 F)之新造直接業務作計算。

3.根據統計數字之首年年化保費收入，與去年同時期之首年年化保費收入比較。

4.周大福人壽按首年年化保費收入表現在香港人壽保險公司中排名第10位；首年年化保費收入表現在代理人渠道及經紀渠道業務合計表現排名第7位。 重要提示： - 本傳媒通知乃周大福人壽經搜集有關數據及資料製作而成，僅供參考用途。於製作此傳媒通知時，周大福人壽盡力確保資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就本傳媒通知任何內容的準確性、完整性及適時性作出任何擔保或保證。周大福人壽明確表示概不就因本傳媒通知任何內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何索償及／或損失承擔任何責任。周大福人壽保留權利隨時更改及修改此傳媒通知載列之資料，而毋須發出預先通知。就此傳媒通知之內容作出任何決定前，建議向適當的專業人士（如理財顧問或律師等）尋求獨立意見。

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