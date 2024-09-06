國泰君安國際榮獲2024年度「債券通」多項殊榮 彰顯互聯互通業務實力

香港, 2024年9月6日 - (亞太商訊) — 國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”、“公司”或“集團”，股份代號：1788.HK）宣布，在債券通有限公司2024年度債券通優秀參與機構及個人評選中，國泰君安國際榮獲了"一級市場創新機構（承銷商）"獎項，子公司國泰君安金融産品有限公司及其員工朱一彥分別榮獲"北向通優秀投資者（投資銀行類）"、"北向通優秀個人"獎項，凸顯了公司在債券通（北向通）業務各個領域的卓越表現和重要貢獻。

作爲最早扎根香港的中資券商之一，國泰君安國際一直以來高度重視幷積極參與中國內地與香港地區資本市場互聯互通的各項政策措施。債券通（北向通）于2017年推出後，國泰君安國際作爲早期合資格參與者之一，不斷發掘和服務境外客戶北向投資中國內地債券市場的需求，在債券通（北向通）業務中發揮了聯接客戶、活躍交易的重要作用。

公司憑藉專業的跨境服務能力和豐富的市場經驗，成功在這一重要的金融互聯互通舉措中脫穎而出。這些獎項不僅是對國泰君安國際在債券通（北向通）業務實力上的認可，更肯定了公司在助力中國內地和香港地區金融市場深度融合、中國資本市場開放和國際化進程中的積極作爲和重要貢獻。隨著中國金融市場的進一步開放，國泰君安國際將繼續發揮優勢，憑藉杰出的跨境金融服務能力與經驗積極開拓境外投資者對中國內地金融市場的投資需求，爲投資者提供更全面、優質的服務。

關于債券通“北向通”

債券通"北向通"于2017年7月3日正式啓動運行。作爲中國內地與香港債券市場互聯互通機制的先行者，"北向通"爲境外投資者提供了便捷、高效的投資渠道，使其能够直接進入中國內地銀行間債券市場。這一機制不僅簡化了境外投資者參與中國債券市場的流程，還顯著提升了投資效率。"北向通"的實施標志著中國債券市場開放的重要一步，爲推動人民幣資産的全球吸引力和中國債券市場的國際化進程做出了重要貢獻，同時也滿足了國際投資者對人民幣資産配置的需求。

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