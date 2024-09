Thursday, 5 September 2024, 10:55 HKT/SGT Share:

來源 CBL INTERNATIONAL LIMITED 萬利集團發佈2024年中期業績並舉辦線上發布會

吉隆坡, 2024年9月5日 - (亞太商訊) — 萬利集團(以下簡稱「萬利」或「集團」)(美國納斯達克交易所代碼:BANL)亞太地區知名的燃油供應服務商,今天公布將於2024年9月12日(星期四)向美國證券交易委員會提交截至2024年6月30日的2024年中期業績。 萬利集團將於香港標準時間2024年9月13日(星期五)上午10時舉行或美國東部時間2024年9月12日(星期四)晚上10時舉行「2024年中期業績發布會」線上發布會。在發布會上,公司管理層將討論集團的商業策略和最新發展情况。 出席公司管理層: 謝威廉先生 – 主席兼行政總裁

趙承忠先生 – 首席財務總監

趙慧女士 – 投資者關係及公共關係總監 發布會現已接受登記。我們誠邀分析師和投資者通過以下連結進行登記: https://webcast.roadshowchina.cn/SHMrSGhud1hrRTZTNmRkZ0dMb09Hdz09 - 完 - 關於萬利集團 萬利集團成立於2015年,以CBL International Limited(納斯達克:BANL)在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務,被業內稱為燃油供應服務商。截至2024年8月28日,我們主要通過當地實體供應商為船舶提供燃油加注服務,遍佈比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南,共覆蓋超過60個港口。 集團積極推動可持續燃料,並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。 如欲瞭解更多資訊,請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。 傳媒垂詢 CBL International Limited

電郵: investors@banle-intl.com 縱橫財經公關顧問有限公司

鄭松雪 電話:(852) 2864 4834

歐陽蔚雯 電話:(852) 2114 4913

電郵: sprg_cbl@sprg.com.hk



