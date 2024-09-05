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Thursday, 5 September 2024, 10:55 HKT/SGT
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來源 CBL INTERNATIONAL LIMITED
萬利集團發佈2024年中期業績並舉辦線上發布會

吉隆坡, 2024年9月5日 - (亞太商訊) — 萬利集團（以下簡稱「萬利」「集團」）（美國納斯達克交易所代碼：BANL）亞太地區知名的燃油供應服務商，今天公布將於2024年9月12日（星期四）向美國證券交易委員會提交截至2024年6月30日的2024年中期業績。

萬利集團將於香港標準時間2024年9月13日（星期五）上午10時舉行或美國東部時間2024年9月12日（星期四）晚上10時舉行「2024年中期業績發布會」線上發布會。在發布會上，公司管理層將討論集團的商業策略和最新發展情况。

出席公司管理層：

謝威廉先生 – 主席兼行政總裁
趙承忠先生 – 首席財務總監
趙慧女士 – 投資者關係及公共關係總監

發布會現已接受登記。我們誠邀分析師和投資者通過以下連結進行登記： https://webcast.roadshowchina.cn/SHMrSGhud1hrRTZTNmRkZ0dMb09Hdz09 

- 完 -

關於萬利集團

萬利集團成立於2015年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。截至2024年8月28日，我們主要通過當地實體供應商為船舶提供燃油加注服務，遍佈比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋超過60個港口。 集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。

如欲瞭解更多資訊，請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。

傳媒垂詢

CBL International Limited
電郵： investors@banle-intl.com

縱橫財經公關顧問有限公司
鄭松雪        電話：(852) 2864 4834
歐陽蔚雯      電話：(852) 2114 4913
電郵：        sprg_cbl@sprg.com.hk



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