老鋪黃金首啟2024年中期業績說明會

香港, 2024年9月4日 - (亞太商訊) — 2024年9月3日，老鋪黃金（股份代號：6181）在北京東方君悅大酒店舉辦2024年上半年業績說明會，這是老鋪黃金登陸資本市場後第一次大型交流活動，吸引了三百餘位境內外投資者、分析師的積極參與和廣泛關注。老鋪黃金執行董事兼副總經理馮建軍先生及副總經理、財務總監李佳女士就公司2024年上半年業務回顧及展望、主要經營業績和財務數據進行了詳細介紹。同時，老鋪黃金董事長、總經理和研發總監徐高明及管理層就投資者普遍關心的問題進行了解答。

今年上半年，老鋪黃金實現營業收入35.20億元，同比增長148.3%；實現淨利潤5.88億元，同比增長199%。繼2023年業績大幅增長之後，老鋪黃金在2024年上半年業績再創新高。

在消費市場面臨著深刻變化的當下，老鋪黃金聚焦品牌戰略定位，憑藉在品牌定位、産品品質、渠道布局和綫下門店場景上顯著的差异化競爭優勢，老鋪黃金持續保持超越行業的强勁增長勢頭，開創了行業市場新高！

恪守高端品牌定位，品牌影響力持續擴大

老鋪黃金是經中國黃金協會認證的“我國率先推廣「古法黃金」概念的品牌，也是中國古法手工金器專業第一品牌”。老鋪黃金堅持戰略聚焦，憑藉多年的市場積累，在市場已形成了顯著的品牌溢價能力，尤其在高淨值人群中，已具足顯著高的品牌認可度。

堅持産品持續優化、推新迭代，始終引領行業産品市場趨勢

老鋪黃金擁有一整支創新能力强、專注且專業的研發團隊，老鋪黃金經過多年的産品定位專注，幷持續生産加工工藝革新，在行業內首創「足金鑲嵌鑽石」産品和「金胎燒藍」産品。在公司文化和研發創新機制的保障下，持續研發出合符市場消費趨勢和時代時尚審美的經典産品，强力支持品牌營收的持續增長。

國內門店優化、新店拓展穩步推進

公司的門店數量穩步擴張，對比2023年同期，老鋪黃金新增的6家門店位于廣州太古匯、南京德基廣場、杭州萬象城、北京國貿商城、天津萬象城和香港尖沙咀廣東道等核心商圈。2024年3月31日，老鋪黃金在香港尖沙咀廣東道開設的旗艦店盛大啟幕，這座位于海港城對面的三層街邊門店建築面積逾1,000平米，是老鋪黃金目前面積最大的單體門店，也是公司探尋大店商業模式和推進國際化進程中的重要一步。

單店店效快速提升

老鋪黃金的店效快速提升。2024年上半年，老鋪黃金的同店銷售增長超過100%，門店店均收入超過2023年全年水平。根據弗若斯特沙利文的資料，老鋪黃金以中國內地單店平均收入在2024年上半年度于行業收入排名第一。在上半年黃金消費整體表現不佳的大背景下，老鋪黃金的門店却因經常排起消費長隊而在社會受到熱議。

未來，老鋪黃金將恪守高端品牌定位，堅持「品牌國際化和市場全球化」的市場戰略，不斷强大品牌市場影響，持續産品研發創新和工藝革新，不斷推進産品升級迭代，致力打造具足中國經典文化價值和國際競爭力的中國高端黃金珠寶品牌，開創行業一個新的時代！

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