喆麗全球部署 把握K-beauty新機遇

香港, 2024年9月4日 - (亞太商訊) — 為全球市場搜羅來自亞洲的優質美容及生活時尚產品的全球電商平台喆麗控股(02209.HK)上週五公布上半年業績,收益1.63億美元,按年增加80.2%;純利1,111萬美元,大幅增長6.1倍。美容產品(尤其是韓國美容(K-Beauty)產品)的出色表現使其成為收益增長的主要驅動力。期內,美容產品貢獻集團約91.4%的收益,較去年底80.6%上升超過10個個百分點。由於K-beauty受全球歡迎,集團的全球部署料繼續受惠相關產品的增長勢頭,前景可期。 喆麗控股旗下主要有三個平台,分別是企業對消費者(B2C)的YesStyle平台和企業對企業(B2B)的AsianBeautyWholesale平台,兩個平台主要售賣時裝及美容產品。YesAsia平台及線下B2B銷售渠道,主要售賣娛樂產品。 上半年,YesStyle 收益上升 75.1%至 1.25億美元,並躋身多個主要海外市場(包括美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、意大利及西班牙)亞洲美容產品網站訪問量之首。AsianBeautyWholesale亦快速增長,收益上漲112.1%至3,700萬美元,其客戶數量、訂單數量及平均訂單金額分別增長約8.4%、50.1%及41.3%。兩大電子商務業務的迅速增長,有賴其不斷擴展的亞洲美容產品品牌組合,喆麗目前是466個韓國美容品牌全球B2C及B2B渠道的授權經銷商。 歐洲市場增長超過美國 按地區而言,集團的歐洲市場增長強勁,收益增長超過美國。上半年,歐盟的收益錄得約114.1%的三位數增長率,貢獻了集團約30.5%的收益。美國市場約佔集團業務的35.4%,錄得兩位數增長率,約為42.4%。而拉丁美洲和中東地區,尤其是沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國亦表現出強勁的增長勢頭。 K-Beauty未來十年增長強勁 全球市場而言,K-Beauty產品料於美國及歐洲市場持續增長。韓國化妝品於美國市場實現非凡的里程碑,於今年首四個月在美國進口化妝品所佔市場份額超過法國美容產品。根據美國國際貿易委員會(USITC)的數據,韓國首次於美國進口化妝品市場份額中拔得頭籌,佔市場份額20.1%,價值4.77億美元,其取代了傳統的全球化妝品領導者法國,後者以4.59億美元位居第二,佔市場份額19.3%。 K-Beauty預計將於美國市場持續流行,於2023年至2032年期間,北美K-Beauty產品市場預計將有約10%的複合年增長率,收益將增至99億美元。同樣,歐洲K-beauty產品市場規模於同期的複合年增長率將達9.48%,到2032年,其收益預計將增長至 56億美元。 有見客戶的地域分佈日益廣泛,集團一直積極在世界範圍招募網紅,於彼等各自市場開展社交媒體營銷活動,並投資建設多個語言版本的網站。目前YesStyle提供了多種語言選擇,包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、意大利文及荷蘭文,並於上月添加阿拉伯文的選項。同時,集團於Instagram、TikTok及YouTube等多個平台上,與韓國K-Beauty產品目標客戶群體具相同特徵的網紅合作。集團不僅透過此舉鞏固其於B2C平台的市場領導地位,亦能以具成本效益的方式提升其全球曝光率,增長前景得到保障,前景值得看好。



