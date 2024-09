Wednesday, 4 September 2024, 15:17 HKT/SGT Share: Web3.0引互聯網社交變革 國美金融科技乘「通通AI社交」東風

香港, 2024年9月4日 - (亞太商訊) — 8月30日,國美金融科技(628.HK)發佈中期業績。截至2024年6月30日,集團收入大幅增長53.5%至6,080萬元,稅前溢利增長至3,360萬元,漲幅高達860%。中期業績利好的態勢下,國美金融科技同步官宣開啟戰略升級,並計劃更名為「通通AI社交集團」。 當下,互聯網已經成為大眾生活中不可缺少的核心,隨著AI等前沿技術的不斷發展,Web3.0愈發從概念成為觸手可及的現實。在區塊鏈技術的驅動下,去中心化的Web3.0正在成為一場顛覆世界的技術革命。在這樣的環境下,有著長期金融科技積累的國美金融科技著眼未來,積極行動,推動自身業務升級。 此前,國美金融科技發佈公告,闡述公司計劃收購新項目標的,豐富公司的產品及服務;同時進行品牌升級,將公司名稱更改為「通通AI社交集團」。相關戰略動作意味著國美金融科技向綜合互聯網平台業務落下關鍵一子,官宣其在互聯網新興產業的佈局。 消息面上,市場對國美金融科技本次業務收購及更名事宜持樂觀態度。香港Now財經台8月28日發佈專題報道《嚮轉型頭炮!國美金融改名股價狂飆》,提及國美金融科技公佈改名及關聯交易,當日午後抽升,最終以全日高位收市,勁升近23%,報0.3元,成交較過去百日平均增加9倍,涉資約110萬元。 此外,9月2日,阿思達克財經發佈股票評論專欄文章指出,自國美金融科技發佈盈喜後,股價一路走高,截至8月30日漲幅達28.44%,消息面上利好事項不斷。有理由相信,通過持續發展「科技+金融」綜合服務業務,同時注入新業務保持增長策略,可引領該集團穩步發展,股份值得中長線配置。 事實上,國美金融科技業務戰略升級的規劃早就初見端倪。早在今年5月,國美金融科技就已舉辦項目發布會,宣佈收購遊戲開發及發行公司CashBox Group,該公司2023年業績達到2.3億元,較22年增長300%,凸顯了其卓越的運營能力,值得一提的是,該成績是上市公司收入的3倍。CashBox的財務報表將於下半年併入公司的財務報表,使上市公司2024年全年業績的提升幅度獲得更大的想像空間。‘ 收購事宜方面,據悉,上市公司本次擬關聯交易標的集團公司立衡公司旗下擁有多款互聯網社交平台產品,並已陸續進入測試階段,有望在明年春節前正式上線,目前公司正在充分徵集各方意見並對產品性能作持續改進。 未來,憑藉國美金融科技在金融科技領域的發展和積累,在本次引入互聯網技術相關組成後,國美即將成型的「通通AI社交平台」將引入前沿的AI技術,在過去興趣社交場景的基礎之上,經由AI技術驅動社交工具並產生新的玩法,並進而衍生出更豐富的交易場景,進而打造「社交+商業」的新新商業模式,讓交易程序更便捷,也讓交易機會更觸手可及。 通過國美原有的線上線下資源,技術積累以及客群數據的綜合賦能、「通通社交平台」將打破傳統互聯網生態的界限,做到場景互通、流量互通和價值互通、在Web3.0驅動下的未來數字生活中打通社交和商業的鏈接,並打造一個全新的國美數字生態。 從收購CashBox並實現公司戰略升級的首戰告捷,到本次國美金融科技新一輪戰略收購動作,以及上市公司的更名,皆展現國美對新世代和新行業機遇的精準把握,和積極求變打造新生態產品的堅定決心。多重技術和資源加持,「通通」平台未來的發展潛力可謂深遠;國美未來的在相關領域的拓展空間之廣闊也值得期待。



