Wednesday, 4 September 2024, 15:09 HKT/SGT Share: 全面擁抱金融科技 海通恆信經營表現穩步提升

香港, 2024年9月4日 - (亞太商訊) — 融資租賃行業是金融市場的重要組成部分,隨著全球經濟的復蘇和產業升級的加速,融資租賃行業正迎來廣闊的發展前景。海通恆信(1905.HK)作為中國券商租賃龍頭企業,2024年上半年海通恆信持續優化資產結構、降低融資成本,紮實推進數字化進程,深化金融科技工具的應用,拓寬其廣度,挖掘其深度,通過通過精細化管理的提升,不僅取得了亮眼的經營表現,更在提質、降本、增效方面獲得了顯著成效。 8月29日,海通恆信發佈了2024年中期業績報告。數據顯示,上半年公司實現收入人民幣(下同)37.25億元,期間溢利8.12億元。截至2024年6月30日,公司資產總額達到1,130.82億元,權益總額達到201.93億元,不良資產率為1.15%,不良資產撥備覆蓋率為297.55%,資產質量穩健可控,展現出強勁的經營韌性。 持續加大金融科技建設力度 業務流程管理不斷優化 在當今數字化時代,金融科技已成為推動企業持續發展的關鍵力量。2024年上半年,海通恆信持續加大移動端業務建設力度,顯著提升了核心業務的操作覆蓋率。通過優化升級互聯網獲客小程序和業務智能助手,公司提升了移動端獲客與展業效率;風控系統建設上,公司構建的准入模型和審批模型,以及研發的智能盡調和圖片欺詐AI識別算法,大幅提升了風險識別水平和審批效率,實現了質的飛躍。 同時,海通恆信對電子簽約平台進行了進一步優化,新增了簽約異常預警等多項功能,有效降低了電子簽約的法律風險。物聯網技術在資產管理方向的應用方面,公司實現了證件智能化管理,提升了租賃物管理水平和風險控制能力。此外,海通恆信對資產管理系統進行了全面升級,優化了公司資產管理全鏈路閉環管理,在提升資產管理效率的同時,也為公司帶來了更為精細化的管理水平,持續優化了業務全流程管理,提升了綜合管理效益。 數字化進程推動降本增效 資本市場交流屢獲殊榮 2024年上半年,海通恒信一系列金融科技發展舉措裨益匪淺,實現了全流程的高效管理,驅動公司在成本控制和效率提升上的顯著進步;同時,在融資端,公司積極創新融資工具、拓寬融資渠道,間接融資與直接融資的比例結構合理,流動性保持穩健,融資成本進一步降低。2024年上半年,公司計息負債平均付息率降至3.53%,較上年同期下降了0.12個百分點,資金管理提質增效成果顯著。 海通恆信的努力和成就得到了行業的高度認可,屢獲殊榮。2024年上半年,公司榮獲上海證券交易所頒發的2023年度「資產證券化業務優秀發起人」、「資產證券化創新業務優秀發起人」以及上海市融資租賃行業協會2023年度創新融資獎「金泉獎」之「最佳融資租賃行業資本市場發起人獎」、「最佳服務國家戰略資本市場創新融資獎」等獎項,加強行業交流,參與編寫「中債—融資租賃系列指數」,助力融資租賃行業健康發展。這些榮譽既是對公司過去一年工作的肯定,亦是對其在資本市場創新融資方面的卓越貢獻的認可。 總體而言, 2024年上半年,海通恆信通過金融科技的應用,在業務流程的數字化轉型上實現突破,並且在業績提升和推動整個行業向更高效、更智能的方向發展上發揮了重要作用。 展望未來,公司將繼續深化金融科技的應用,不斷優化業務流程,提升服務效率,降低運營成本,增強風險管理能力,以期為客戶提供更優質的服務,為股東創造更大的價值,為社會貢獻更多的正能量。



