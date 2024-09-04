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Wednesday, 4 September 2024, 12:22 HKT/SGT
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來源 BDO
環抱「碳中和」BDO 環境、社會及管治大獎2024現正接受報名

香港, 2024年9月4日 - (亞太商訊) — 全球第五大會計及諮詢網絡BDO今年舉辦第六屆BDO 環境、社會及管治大獎。BDO 環境、社會及管治大獎2024現已接受報名，報名截止日期為香港時間2024年9月30日，23時59分。以環抱「碳中和」為主題，旨在鼓勵香港上市公司參與，一同展示其實踐減碳排放的承諾。一如既往，BDO 環境、社會及管治大獎設有獨立評審小組對參賽企業進行審查和評估，並選出最終獲獎企業。而有見近年上市公司的ESG報告水平有所提升，BDO亦希望進一步提高獎項的認受性，因此今年特意委聘一間獨立的專業機構對參選企業進行前期篩選。

BDO 環境、社會及管治大獎

BDO 環境、社會及管治大獎為表揚於環境、社會及管治（ESG）範疇上表現突出並有正面影響的香港聯合交易所上市公司而設。BDO 於 2018 年舉辦首屆 BDO ESG 大獎，是香港首個ESG大獎，鼓勵企業更加關注社會責任，並强調將可持續發展納入業務模式的重要性。

「碳中和」主題大獎

今年的主題大獎將繼續聚焦表揚於「碳中和」方面體現最佳實踐的上市公司。得獎公司需於年內在絕對數量和强度方面實現最大減碳排量，並於本年度推出長遠而有效顯著降低企業碳排放量的減排措施，並具有最佳的長遠願景及實行計劃以達到「淨零排放」。

獎項類別

作為業界知名的可持續發展倡導者，BDO 致力為非H股上市公司及中國企業H股公司提供一系列多元化的獎項類別，以表彰在ESG方面表現傑出的企業。

- ESG 最佳表現大獎
- 最佳 ESG 報告大獎
- ESG年度大獎
- ESG突出表現大獎 — H股公司*
- 主題大獎

BDO不斷推動ESG最佳實踐

BDO 一直以來均為可持續發展倡導者，不但將 ESG 元素納入BDO各事務所的營運模式，而且亦致力協助企業編寫 ESG 報告和進行風險管理。

立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示：「隨著人們越漸意識到現代發展對環境所造成的影響，商界同樣意識到有需要改變其思維和行為模式。來到第六屆BDO 環境、社會及管治大獎,我們觀察到越來越多香港企業推行ESG相關措施，並將ESG原則和氣候變化融入其業務策略。」

鄭文漢總結：「我們明白實現碳中和不僅是一個目標，而是必需的。企業在塑造未來中發揮著關鍵的作用，因此，今年『碳中和』再度成為我們的主題大獎。對負責任的企業來而言，守護和確保全人類共享的可持續未來是一項重要的使命。藉著BDO 環境、社會及管治大獎，我們希望對那些為實現這使命而採取重大舉措、承諾造就更環保、更能應對氣候變化的世界之企業，予以肯定和讚賞。」

*為香港聯合交易所中國企業H股公司名單上的上市公司

-完-

編輯垂注

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited)

香港立信德豪會計師事務所有限公司是BDO會計師事務所國際網絡的香港成員所。BDO國際網絡遍佈全球166個國家及地區，透過逾1,770多個辦事處及超過115,600多名專業人員，在世界各地提供財務諮詢服務。立信德豪自1981年在香港成立，致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、風險諮詢服務、專項諮詢服務及稅務服務。有關詳情，可參閱網站www.bdo.com.hk

查詢聯絡

盧瑞燕
立信德豪市場部高級經理及部門主管
香港

劉玉娟
立信德豪市場部高級經理
香港

縱橫財經公關顧問有限公司
李惠兒

李希彤

電話 +852 2218 3042
手提 +852 9613 5175
salalo@bdo.com.hk

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