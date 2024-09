Wednesday, 4 September 2024, 12:22 HKT/SGT Share:

來源 BDO 環抱「碳中和」BDO 環境、社會及管治大獎2024現正接受報名

香港, 2024年9月4日 - (亞太商訊) — 全球第五大會計及諮詢網絡BDO今年舉辦第六屆BDO 環境、社會及管治大獎。BDO 環境、社會及管治大獎2024現已接受報名,報名截止日期為香港時間2024年9月30日,23時59分。以環抱「碳中和」為主題,旨在鼓勵香港上市公司參與,一同展示其實踐減碳排放的承諾。一如既往,BDO 環境、社會及管治大獎設有獨立評審小組對參賽企業進行審查和評估,並選出最終獲獎企業。而有見近年上市公司的ESG報告水平有所提升,BDO亦希望進一步提高獎項的認受性,因此今年特意委聘一間獨立的專業機構對參選企業進行前期篩選。 BDO 環境、社會及管治大獎 BDO 環境、社會及管治大獎為表揚於環境、社會及管治(ESG)範疇上表現突出並有正面影響的香港聯合交易所上市公司而設。BDO 於 2018 年舉辦首屆 BDO ESG 大獎,是香港首個ESG大獎,鼓勵企業更加關注社會責任,並强調將可持續發展納入業務模式的重要性。 「碳中和」主題大獎 今年的主題大獎將繼續聚焦表揚於「碳中和」方面體現最佳實踐的上市公司。得獎公司需於年內在絕對數量和强度方面實現最大減碳排量,並於本年度推出長遠而有效顯著降低企業碳排放量的減排措施,並具有最佳的長遠願景及實行計劃以達到「淨零排放」。 獎項類別 作為業界知名的可持續發展倡導者,BDO 致力為非H股上市公司及中國企業H股公司提供一系列多元化的獎項類別,以表彰在ESG方面表現傑出的企業。 - ESG 最佳表現大獎

- 最佳 ESG 報告大獎

- ESG年度大獎

- ESG突出表現大獎 — H股公司*

- 主題大獎 BDO不斷推動ESG最佳實踐 BDO 一直以來均為可持續發展倡導者,不但將 ESG 元素納入BDO各事務所的營運模式,而且亦致力協助企業編寫 ESG 報告和進行風險管理。 立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示:「隨著人們越漸意識到現代發展對環境所造成的影響,商界同樣意識到有需要改變其思維和行為模式。來到第六屆BDO 環境、社會及管治大獎,我們觀察到越來越多香港企業推行ESG相關措施,並將ESG原則和氣候變化融入其業務策略。」 鄭文漢總結:「我們明白實現碳中和不僅是一個目標,而是必需的。企業在塑造未來中發揮著關鍵的作用,因此,今年『碳中和』再度成為我們的主題大獎。對負責任的企業來而言,守護和確保全人類共享的可持續未來是一項重要的使命。藉著BDO 環境、社會及管治大獎,我們希望對那些為實現這使命而採取重大舉措、承諾造就更環保、更能應對氣候變化的世界之企業,予以肯定和讚賞。」 *為香港聯合交易所中國企業H股公司名單上的上市公司 -完- 編輯垂注 有關香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪會計師事務所有限公司是BDO會計師事務所國際網絡的香港成員所。BDO國際網絡遍佈全球166個國家及地區,透過逾1,770多個辦事處及超過115,600多名專業人員,在世界各地提供財務諮詢服務。立信德豪自1981年在香港成立,致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、風險諮詢服務、專項諮詢服務及稅務服務。有關詳情,可參閱網站www.bdo.com.hk。 查詢聯絡 盧瑞燕

立信德豪市場部高級經理及部門主管

香港 劉玉娟

立信德豪市場部高級經理

香港 縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 李希彤 電話 +852 2218 3042

手提 +852 9613 5175

salalo@bdo.com.hk 電話 +852 2218 2325

手提 +852 9285 4151

heidilau@bdo.com.hk 電話 +852 2114 4834

sprg_bdo@sprg.com.hk 電話 +852 2864 4813

sprg_bdo@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Funds & Equities, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network