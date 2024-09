Wednesday, 4 September 2024, 10:10 HKT/SGT Share: 遠東發展有限公司擴展新加坡投資組合 以合資收購方式成立新酒店

新加坡樟宜帝盛酒店 香港, 2024年9月4日 - (亞太商訊) — 總部設於香港的上市公司遠東發展有限公司 (「遠東發展」),股份代號:35.HK) 旗下專注酒店發展、營運及管理的帝盛酒店集團(「帝盛酒店)」)欣然宣佈最新的策略性投資項目。帝盛酒店與合作夥伴成立了一間合資企業「Dorsett Atelier Capital Heeton Changi」,共同投資一項酒店項目。帝盛酒店將牽頭負責該物業的開發及資產管理、重塑物業品牌,並將該酒店項目重新命名為「新加坡樟宜帝盛酒店」。 帝盛酒店主席及執行董事、遠東發展聯席董事總經理兼執行董事邱詠筠(銅紫荊星章,太平紳士)表示:「遠東發展與帝盛酒店致力於與志同道合的投資者建立策略夥伴關係,促進集團增長,一如既往地為所有持份者創造價值。帝盛酒店集團從選址顧問服務、物業改造與升級以及業務營運等方面擁有豐富經驗,是合作夥伴的不二之選。帝盛酒店上一次在新加坡收購了Oakwood酒店並將其重塑為Dao by Dorsett, 在我們的獨特管理和經營方式下,酒店的經營毛利潤在同年即上升80%。」 邱女士強調:「此合資企業標誌著帝盛酒店邁向新的投資策略。我們將逐步轉向輕資產模式,以少數股權持有者的身份管理及營運酒店。該合作模式不但為我們的夥伴提供了更穩健的方式以投資酒店,亦可以幫助遠東發展更有效地使用自有資本。」 邱女士表示:「帝盛酒店集團是一間綜合性酒店集團,集團過去的表現足以證明,我們是酒店的開發者,同時也是酒店的持有者和營運者。而作為酒店的持有者,持有者的權益必然是我們首要的考量標準。」 新加坡樟宜帝盛酒店將是帝盛酒店集團位於新加坡的第三間酒店;此外,帝盛酒店已有計劃在香港、澳洲、英國及日本開展另外八個項目。 關於遠東發展有限公司 1972 年,遠東發展有限公司在香港聯合交易所有限公司上市(香港交易所股份代號:35.HK)。集團主要業務包括物業發展及投資、酒店發展及管理、停車場及設施管理以及證券與金融產品投資。集團採取多元化區域策略和「亞洲足跡」的戰略,業務遍佈香港、中國內地、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、英國及歐洲其他國家。 遠東發展官方網站: www.fecil.com.hk 關於帝盛酒店集團 帝盛酒店集團是亞洲發展最快的酒店集團之一。帝盛酒店集團於全球22個主要城市,分別位於中國中陸、香港、澳洲、英國、馬來西亞、新加坡、日本和歐洲大陸,擁有合共54個物業。我們與策略夥伴 Palasino Group 及 AGORA Hospitality Group 攜手合作,提供多元化的國際服務。我們的四個核心品牌 - 帝盛酒店、Dao by Dorsett、d.Collection 和 絲麗酒店 - 旨在提供卓越的賓客體驗,同時對當地社區產生積極的影響。展望未來,我們將有更多的項目正在籌劃中。 帝盛酒店集團官方網站: www.dorsett.com



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

