來源 Frost & Sullivan 2024沙利文新投資大會圓滿閉幕:凝新聚力,質贏未來

上海, 2024年9月3日 - (亞太商訊) — 由弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,簡稱:“沙利文”)主辦,頭豹協辦的2024第十八届沙利文中國增長、科創與領導力峰會暨第三届新投資大會於8月28日-8月30日在上海靜安瑞吉酒店成功舉辦。大會集結超200位海內外重磅嘉賓、超100場演講/圓桌,現場專業觀衆規模超3,000人。 本届沙利文新投資大會以“凝新聚力·質贏未來”爲主題,滙聚全球産業界、學術界、投資界的智慧與力量,共同探討新時代下中國經濟的新增長點、新市場、新賽道。大會爲期三天,共設置1場開幕式暨全體大會,6場主題行業分論壇,分別圍繞生命科學新投資、新消費暨食飲餐飲産業投資、ESG與新質生産力、上市公司高質量發展、AI與數字經濟、智能製造、品牌出海等前沿熱門議題進行深入探討,融合多元視角,凝聚廣泛共識,推動各方合作發展新篇章。 共話“新投資” 共謀新增長 沙利文全球董事局主席富大爲(David Frigstad)先生表示,當前全球經濟正處於智能革命的關鍵時期,這將極大地推動生産力的發展,並爲全球企業創造前所未有的機遇。他指出,中國企業尤其能够利用其在製造業方面的優勢和技術集成能力,在全球市場上佔據有利地位。爲了把握這些機遇,企業需要構建完整的價值鏈生態系統,包括供應鏈、客戶鏈、營銷鏈和技術鏈等,並尋找合適的合作夥伴共同開發這些機會。此外,富大爲表達了對中國企業在全球探索新機會的信心與期待。 沙利文全球主管合夥人兼董事局執行董事祖亞儒(Aroop Zutshi)先生指出,在時下這個快速變化的時代,每家企業都面臨前所未有的挑戰與機遇。如何在複雜多變的環境中,塑造增長機會,激發績效增長速度,成爲市場共同關注的課題。據其介紹,爲了實現這一目標,沙利文創新性地引入了「增長管綫引擎」概念。這一引擎由五個關鍵部分組成:增長機會、機會評估、市場策略、規劃與執行、監測與優化。它們相互關聯,共同驅動企業的轉型增長之旅。未來,增長管綫引擎將成爲企業轉型與增長的重要驅動力。 沙利文全球合夥人兼大中華區董事長王昕博士全面闡述了當前中國經濟面臨的挑戰與機遇。他首先提出新質生産力的培育與發展,是中國實現更大飛躍與突破的關鍵。隨後他對《中國未來50年産業發展趨勢白皮書》進行發佈介紹,預測中國未來發展重大機遇與廣闊前景。王昕博士表示,沙利文已助力上萬家中國企業走向國際資本市場,是企業出海的「橋梁」。他進一步介紹沙利文富大爲主席的新書The Growth Coaching Book,以及正在撰寫的出海新書對中國企業國際化戰略的指導作用,並呼籲與會者分享成功的出海經驗,共同推動中國企業全球化發展。王昕博士充分肯定了品牌建設對企業、社會及中國未來發展的重要意義,邀請與會者分享經驗,共同打造大國品牌。 首日的開幕式暨全體大會衆星雲集。上海交通大學上海高級金融學院執行理事屠光紹、中國肝炎防治基金會理事長、中國疾控中心原主任王宇教授、上海現代服務業聯合會會長孫建平博士、中國廣告協會會長、國際廣告協會全球副主席張國華、中國上市公司協會黨委委員、副會長孫念瑞、聯合國開發計劃署駐華代表處、可持續發展目標本地化項目主任王東、香港獨立非執行董事協會創會會長、亞洲獨立非執行董事協會主席范仁達博士等重要嘉賓出席活動,致辭或發表演講。 近20項重磅研究成果發佈 促進産業價值與資本能量共生繁榮 據悉,本屆沙利文新投資大會滙集行業乾貨與投資趨勢洞察,覆蓋宏觀趨勢、價值投資等話題,現場發佈了包括《中國未來50年産業發展趨勢白皮書》、《中國ESG與新質生産力行業洞察與實踐白皮書》、《2024年中國行研人才發展藍皮書》、《2024年中國PE/VC基金行業CFO白皮書》、《2024中國生物醫藥出海現狀與趨勢藍皮書》、《2024年港股18A生物科技公司發行投資活報告》、《醫療供應鏈精細化管理(SPD)行業現狀與發展趨勢藍皮書》、《雙碳紀元:産業機遇與挑戰白皮書》、《2024年中國專精特新企業發展系列白皮書》、《大國品牌競爭力發展報告》、《2024中國火鍋行業白皮書》、《2024中國食品飲料行業白皮書》、《2024年港股人工智能行業發展白皮書》、《2024年中國大模型行研能力年中評測》、《2024年中國生成式AI行業最佳應用實踐方案獎項報告》等近二十項重磅研究成果,並揭曉了2024沙利文ESG與新質生産力企業名錄、2024年中國PE/VC機構CFO榜單、2024年中國生成式AI行業最佳應用實踐榜單等一系列評選結果。 沙利文全球合夥人兼大中華區董事長王昕博士表示:「作爲『橋梁』,我們看好中國,同時也看好由中國領導的全球未來,將持續助力中國企業走向世界。沙利文峰會在全球有30多年歷史,在中國連續成功舉辦18届,風雨無阻。未來將延續大會立足上海、服務中國、面向全球、合作共贏的承諾,幫助企業實現國內與出海增長戰略,通過科創賦能産業轉型升級,培育富有領導力的中國企業家,最終促進中國經濟社會高質量發展!」



