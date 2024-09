Tuesday, 3 September 2024, 15:28 HKT/SGT Share: 喆麗兩大主業增長強勁 純利大增6.1倍可吼

香港, 2024年9月3日 - (亞太商訊) — 喆麗控股(02209.HK)乃為全球市場搜羅來自亞洲的優質美容及生活時尚產品的全球領先電商平台。集團上週五公布截至6月止六個月中期業績,收益1.63億美元,按年增加80.2%;純利1,111萬美元,增長6.1倍,每股盈利2.8美仙。受到好消息刺激,當日股價大升一成,前景值得看好。 喆麗控股旗下主要有三個平台,分別是企業對消費者(B2C)的YesStyle平台和企業對企業(B2B)的AsianBeautyWholesale平台,兩個平台主要售賣時裝及美容產品。YesAsia平台及線下B2B銷售渠道,主要售賣娛樂產品。 期內,兩大主要業務:B2C(YesStyle)同B2B(AsianBeautyWholesale)兩者各佔集團收益76.6%同22.6%,佔總收益共99.2%,各自半年的收益已接近去年全年的整體貢獻,可見增長強勁。YesStyle 收益上升 75.1%至 1.25億美元,並躋身多個主要海外市場(包括美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、意大利及西班牙)亞洲美容產品網站訪問量之首。AsianBeautyWholesale 持續快速增長,收益上漲 112.1%至 3,700 萬美元,其客戶數量、訂單數量及平均訂單金額分別增長約8.4%、50.1%及41.3%。 兩大電子商務業務的迅速增長,有賴其不斷擴展的亞洲美容產品品牌組合。喆麗目前是466個韓國美容品牌全球B2C及B2B渠道的授權經銷商,期內更加引進了Amorepacific Corporation旗下的Mamonde及B.READY、CJ Olive Young Corporation旗下的CARE PLUS 及 LG Household & Health Care旗下的Belief及CNP Laboratory等數個知名品牌。同時,集團亦獲授Too Cool for School於美國B2C及B2B渠道的獨家經銷權。須知能獲眾多品牌青睞並同時授予兩大渠道經銷權實屬不易,足證喆麗於亞洲美容產品領域的競爭力及優秀往績。 社交媒體及數字技術領先 於電子商務領域,潛在客戶通常會同時瀏覽多個購物網站,並在很大程度上依賴線上評論來作出購買決定,因此數字技術的有效應用為不可或缺。喆麗是市場中最早大力投資社交媒體營銷和人工智能客戶關係管理系統的企業之一,早着先機,亦係帶領集團上半年業績大幅增長的其中一個原因。 另外,自集團推出YesStyle網紅計劃以來,成功擴展社交平台曝光率,於社交媒體平台上合共追蹤人數超過1百萬。截至六月底,YesStyle網紅計劃參加者總數增至約365,000名,較去年底的333,000名上升近一成。同期,YesStyle之TikTok網紅人數達到約87,000名,較去年底增長率為20.8%。 而網紅轉介所產生收益增逾一倍至約3393.4萬美元,佔YesStyle平台收益的約27.2%,按年上升5.1百分點。集團將繼續與網紅合作,在Instagram、TikTok及YouTube等多個平台上創造有趣的視頻及帖文,持續推動銷售增長。 股價走勢上,7月30日高見5.51元遇阻回落,惟之後企穩50天平均線,回吐至8月5日最低3.48元後反覆回升,過去兩日受到業績公布利好消息刺激而大升最多超過兩成。14日RSI指標重回50以上水平,後市有機會繼續反覆向上,投資者不妨留意。



