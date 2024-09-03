嘀嗒出行（02559.HK）發佈2024上半年業績 經調整淨利潤同比增長51.3%

香港, 2024年9月3日 - (亞太商訊) — 嘀嗒出行（股票代碼：02559.HK）是一家領先的技術驅動出行平臺，于近日公布截至 2024 年 6 月 30 日止六個月未經審計的綜合中期業績。

財務亮點：

- 2024年上半年總收入4.04億元，較2023年同期增長2%

- 2024年上半年毛利潤2.96億元，較2023年同期减少2%

- 2024年上半年淨利潤爲9.48億元，而截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的淨虧損爲 2.202 億元

- 調整後淨利潤（非國際財務報告準則衡量值）由截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 8,570 萬元增至截至 2024 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 1.297 億元，同比增長51.3%

運營亮點：

- 2024上半年順風車總交易額達人民幣 40 億元，整體搭乘次數達到 6,170 萬

- 截至 2024 年 6 月 30 日，平臺注册用戶超過 3.68 億

- 累計認證私家車主 1,770 萬名，按年增長 17%

業務展望

順風車業務

嘀嗒出行在業績公告中表示，中國順風車業務仍處于早期發展階段。嘀嗒出行將通過不斷完善平臺服務及發展業務，持續應用AI來優化順風車車主乘客的訂單匹配，改善路徑規劃和導航能力，同時通過實施一系列實時安全功能，確保車乘安全。此外，嘀嗒一直通過使用AI來提升客戶服務效率和用戶體驗，幷通過先進技術能力提高運營效率，實現基于具體路綫的動態定價策略和適當獎勵，來更加精細化地平衡供需。

從實際效果來看，目前，嘀嗒出行路徑規劃能力進一步提升已有效促進乘客完單轉化率提升；同時，AI賦能助力客服後處理時長和用戶平均響應時長都進一步縮短，客服處理效率明顯提升。

此外，嘀嗒出行持續加深與戰略合作夥伴合作，共同開拓增長新機遇。過去一年多來，陸續與多個頭部互聯網平臺達成合作，包括：與領先的企業SaaS平臺釘釘達成合作，共同打造面對廣大上班族的順風車服務；與百度地圖達成合作，共同探索順風車及出租車服務廣泛的應用場景；與騰訊出行服務進行合作，嘀嗒順風車業務接入騰訊出行服務，目前，嘀嗒出行與更多頭部互聯網平臺合作正在推進中。

出租車業務

在嘀嗒出行已簽訂戰略合作協議的部分城市，公司將與所有相關利益相關者密切合作，包括地方主管部門、出租車行業協會、出租車公司和出租車司機，以更好實施出租車新出行服務戰略。

有關嘀嗒出行截至 2024 年 6 月 30 日的中期業績的完整公告，請訪問：https://manager.wisdomir.com/files/594/2024/0830/20240830190001_56172825_tc.pdf

關于嘀嗒出行

嘀嗒出行（股票代碼：02559.HK）是一家領先的技術驅動出行平臺。嘀嗒通過提供順風車服務，將行程方向相似且時間合適的乘客與私家車主配對，以較小的環境影響創造了更多的交通運力。它還提供智能出租車服務，旨在提高中國出租車行業相關利益方的效能和效率。嘀嗒讓出行生態系統更加綠色和高效，讓每一次出行更加溫暖和愉悅。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與公司業務前景、未來業務計劃和增長戰略有關的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基于公司目前可獲得的信息以及本新聞稿發布時的展望。它們基于某些預期、假設和前提，其中一些是主觀的或超出我們控制範圍的。這些前瞻性陳述可能被證明是不正確的，幷且在未來可能無法實現。前瞻性陳述背後存在大量風險和不確定性。有關這些風險和不確定性的更多信息已披露在我們公司網站上的其他公開文件中。

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