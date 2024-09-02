長江電力公佈2024年中期業績

北京, 2024年9月2日 - (亞太商訊) — 2024年8月30日，全球水電行業引領者-中國長江電力股份有限公司（「長江電力」或「公司」，股票代碼600900.SH）公佈2024年中期業績，並於9月2日舉辦業績說明會。公司管理層及相關責任部門單位負責人出席本次會議，就公司業績成果、業務佈局、風險管理等問題與投資者、分析師進行了溝通交流。

經營業績同比穩增長 市值創歷史新高

長江電力以大型水電運營為主要業務，為全球最大的水電上市公司。目前水電總裝機容量7,179.5萬千瓦，其中，國內水電裝機7,169.5萬千瓦，佔全國水電裝機的16.79%。公司管理運行烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等六座水電站，構成世界最大清潔能源走廊，為社會持續提供優質、穩定、可靠的清潔能源。截至2024年6月30日止六個月(「期內」)，公司營業收入同比增長12.38%至348.08億元人民幣，實現利潤總額135.40億元，同比增加27.52億元、增長25.51%；境內所屬六座流域梯級電站發電量1,206.18億千瓦時，同比增發174.05億千瓦時；綜合耗水率同比降低1.89%，節水增發44.66億千瓦時。公司股價最高達28.27元，市值達6,917.17億元，創歷史新高。

國際業務維持高水平發展，競爭力持續增強。長江電力收購秘魯路德斯公司四年來，其用戶數量從114.3萬戶增長至130.3萬戶，資產規模不斷擴大，經營業績持續增長，並在2023年創下歷史新高水平。2024年上半年，公司持續鞏固秘魯路德斯公司管控，完成秘魯Sapphire風電項目並購，打造發-配-售產業鏈，與聖特雷莎Ⅰ水電站、Arrow光伏項目逐步形成水風光互補、源網荷儲格局。

防洪保供 為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障

2024年3月以來，長江電力克服梯級水庫歷史最多存水、檢修任務相對集中等挑戰，會同中國國家氣候中心、長江流域氣象中心等專業機構開展汛期預報調度會商，滾動研判防洪度汛形勢，全力做好長江幹流梯級水庫消落工作，中國「國之重器」防洪第一功能全面彰顯。

2024年上半年，公司成功應對年內2場次編號洪水（三峽水庫入庫流量最高達50,000立方米每秒），累計攔蓄洪水超130億立方米，有效發揮防洪第一功能。

能源保供作用充分發揮，2024年上半年，長江電力梯級電站單日最大發電量15億千瓦時、最高110台機組全開、最大出力6,700萬千瓦，上述三項成績均創歷史新高。長龍山抽水蓄能電站緊急支援電網18次、開停機2,002台次。

推動實現碳達峰、碳中和目標 拓展脫貧攻堅成果

長江電力梯級水電站繼續在減污降碳等方面發揮積極高效作用。2024年上半年，公司六座梯級電站生產1,206.18億千瓦時的清潔電能，與燃煤發電相比，相當於替代標準煤約3,637.84萬噸，減少二氧化碳排放約9,902.74萬噸。為能源保供、應對氣候變化、助力實現碳達峰碳中和目標等貢獻力量。

此外，2024年上半年，公司緊密結合「三農」工作重心向「全面推進鄉村振興的歷史性轉移」和「三個轉變」等新形勢新任務新要求，深入開展定點幫扶、電站庫區幫扶、新業務區域周邊企地共建和公益慈善活動，啟動履責項目共計66項，有力有序推動幫扶地區特色產業高質量發展，完善城鄉融合發展機製，帶動庫區群眾就地就近就業和增收致富。

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關於長江電力

中國長江電力股份有限公司是經中國國務院批准，由中國長江三峽集團有限公司作為主發起人設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日，2003年11月在上交所IPO挂牌上市，股票代碼600900。2020年9月30日，公司所發行的「滬倫通」全球存托憑證在英國倫交所上市交易。

長江電力主要從事水力發電、配售電、智慧綜合能源及投融資等業務，為全球最大的水電上市公司，管理運行烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等六座水電站，為社會持續提供優質、穩定、可靠的清潔能源。截至2024年6月30日，公司水電總裝機容量7,179.5萬千瓦，其中，國內水電裝機7,169.5萬千瓦，佔全國水電裝機的16.79%。

本新聞稿由九富（香港）財訊公關集團有限公司代長江電力發佈

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