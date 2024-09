長江電力公佈2024年中期業績

北京, 2024年9月2日 - (亞太商訊) — 2024年8月30日,全球水電行業引領者-中國長江電力股份有限公司(「長江電力」或「公司」,股票代碼600900.SH)公佈2024年中期業績,並於9月2日舉辦業績說明會。公司管理層及相關責任部門單位負責人出席本次會議,就公司業績成果、業務佈局、風險管理等問題與投資者、分析師進行了溝通交流。 經營業績同比穩增長 市值創歷史新高 長江電力以大型水電運營為主要業務,為全球最大的水電上市公司。目前水電總裝機容量7,179.5萬千瓦,其中,國內水電裝機7,169.5萬千瓦,佔全國水電裝機的16.79%。公司管理運行烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等六座水電站,構成世界最大清潔能源走廊,為社會持續提供優質、穩定、可靠的清潔能源。截至2024年6月30日止六個月(「期內」),公司營業收入同比增長12.38%至348.08億元人民幣,實現利潤總額135.40億元,同比增加27.52億元、增長25.51%;境內所屬六座流域梯級電站發電量1,206.18億千瓦時,同比增發174.05億千瓦時;綜合耗水率同比降低1.89%,節水增發44.66億千瓦時。公司股價最高達28.27元,市值達6,917.17億元,創歷史新高。 國際業務維持高水平發展,競爭力持續增強。長江電力收購秘魯路德斯公司四年來,其用戶數量從114.3萬戶增長至130.3萬戶,資產規模不斷擴大,經營業績持續增長,並在2023年創下歷史新高水平。2024年上半年,公司持續鞏固秘魯路德斯公司管控,完成秘魯Sapphire風電項目並購,打造發-配-售產業鏈,與聖特雷莎Ⅰ水電站、Arrow光伏項目逐步形成水風光互補、源網荷儲格局。 防洪保供 為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障 2024年3月以來,長江電力克服梯級水庫歷史最多存水、檢修任務相對集中等挑戰,會同中國國家氣候中心、長江流域氣象中心等專業機構開展汛期預報調度會商,滾動研判防洪度汛形勢,全力做好長江幹流梯級水庫消落工作,中國「國之重器」防洪第一功能全面彰顯。 2024年上半年,公司成功應對年內2場次編號洪水(三峽水庫入庫流量最高達50,000立方米每秒),累計攔蓄洪水超130億立方米,有效發揮防洪第一功能。 能源保供作用充分發揮,2024年上半年,長江電力梯級電站單日最大發電量15億千瓦時、最高110台機組全開、最大出力6,700萬千瓦,上述三項成績均創歷史新高。長龍山抽水蓄能電站緊急支援電網18次、開停機2,002台次。 推動實現碳達峰、碳中和目標 拓展脫貧攻堅成果 長江電力梯級水電站繼續在減污降碳等方面發揮積極高效作用。2024年上半年,公司六座梯級電站生產1,206.18億千瓦時的清潔電能,與燃煤發電相比,相當於替代標準煤約3,637.84萬噸,減少二氧化碳排放約9,902.74萬噸。為能源保供、應對氣候變化、助力實現碳達峰碳中和目標等貢獻力量。 此外,2024年上半年,公司緊密結合「三農」工作重心向「全面推進鄉村振興的歷史性轉移」和「三個轉變」等新形勢新任務新要求,深入開展定點幫扶、電站庫區幫扶、新業務區域周邊企地共建和公益慈善活動,啟動履責項目共計66項,有力有序推動幫扶地區特色產業高質量發展,完善城鄉融合發展機製,帶動庫區群眾就地就近就業和增收致富。 *** 關於長江電力 中國長江電力股份有限公司是經中國國務院批准,由中國長江三峽集團有限公司作為主發起人設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日,2003年11月在上交所IPO挂牌上市,股票代碼600900。2020年9月30日,公司所發行的「滬倫通」全球存托憑證在英國倫交所上市交易。 長江電力主要從事水力發電、配售電、智慧綜合能源及投融資等業務,為全球最大的水電上市公司,管理運行烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等六座水電站,為社會持續提供優質、穩定、可靠的清潔能源。截至2024年6月30日,公司水電總裝機容量7,179.5萬千瓦,其中,國內水電裝機7,169.5萬千瓦,佔全國水電裝機的16.79%。 本新聞稿由九富(香港)財訊公關集團有限公司代長江電力發佈 若查詢詳情,請聯絡:

袁熹慈女士/陳張旖旎女士

直綫:(86)135 5292 6173 / (86)180 0311 1541

電郵:xici.yuan@everbloom.com.cn



話題 Press release summary



部門 能源 , 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network