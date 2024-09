Monday, 2 September 2024, 15:52 HKT/SGT Share: 中交建公佈2024年中期業績 - 深化創新驅動發展 延續穩中有進良好態勢

財務概要 - 收入為3,560.10 億元;

- 毛利為415.96 億元,同比增長4.2%;

- 營業利潤為205.27 億元,同比增長4.0%;

- 母公司所有者應佔利潤為120.22 億元;

- 每股基本盈利為0.70元;

- 新簽訂合同額為9,608.67 億元,同比增長8.4%;

- 持有在執行未完成合同金額為35,362.43 億元。 香港, 2024年9月2日 - (亞太商訊) — 中國交通建設股份有限公司(「中交建」或「公司」;股份代號:1800.HK、601800.SH)欣然公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至2024年6 月30 日止六個月(「報告期」)之未經審核簡明合併中期業績。 2024年上半年,公司堅定以國家「因地制宜發展新質生產力,著力推動高質量發展,圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革」為政策導向,不斷深化創新驅動發展,深入挖掘內需潛力,增強新動能新優勢,推動業務結構不斷改善,現匯規模穩步擴張,投資質效顯著提升。報告期,公司實現營業收入3,560.10億元(單位:人民幣,下同),歸屬於公司股東的淨利潤為120.22億元,每股收益為0.70元。實現新簽合同額9,608.67億元,同比增長8.4%。截至2024年6月30日,在執行未完工合同金額為35,362.43億元。 新興業務發展勢頭強勁,海外工程再上新台階 2024年上半年,國內經濟運行面臨新的困難挑戰,有效需求不足,經濟運行出現分化,重點領域風險隱患較多,新舊動能轉換存在陣痛。在此背景下,公司堅定踐行交通強國戰略,承擔交通強國建設標誌性工程平陸運河,建成開通國家重大工程深中通道,創下多項世界之最。 面對國內外市場環境巨大轉變帶來的機遇和挑戰,一方面,公司加快構建新興業務格局,打造中交特色新質生產力;另一方面積極踐行「海外優先」戰略,深入推進「公司國際化2.0」迭代升級。 報告期內,公司在新興業務領域實現新簽合同額2,952億元,同比增長51%。公司充分發揮中交集團國有資本投資公司改革試點作用,搶抓戰略性新興產業發展的政策機遇期,編制戰略性新興產業發展方向指引目錄,搭建科學合理、體例完備的三位一體戰新產業發展格局,明確戰新產業發展8個重點領域和25個細分賽道,選定現階段重點發力的海上風電、北斗技術應用、海上鋪纜鋪管等細分賽道,形成重大投資、產業並購、技術研發、標準制定等一攬子支持政策和具體舉措。綠色能源板塊圍繞「大交通、大城市」應用場景,全力打造「交能融合」發展新模式。「三新」業務主要圍繞戰略性新興產業領域以及新業態、新模式業務,主要為供應鏈管理服務、市政設施管理、融資租賃服務。助力公司「三新」業務融合發展,發起設立專精特新科創基金、交通強國基金、pre-REITs基金,通過基金外延式的投資推動公司加快佈局戰略性新興產業,服務公司產業轉型升級。 海外工程方面,公司立足全球視角,發揮主業優勢,積極配合和服務國家戰略,精准對接「一帶一路」倡議部署,全力推進交通基礎設施互聯互通和民生改善,主動貢獻中國智慧與中國方案。積極踐行「海外優先」戰略,深入推進「公司國際化2.0」迭代升級,在「一帶一路」共建國家實現新簽合同額207.29億美元。其中,中東地區實現新簽合同額48.03億美元。自共建「一帶一路」倡議提出以來,累計新簽合同額2,554.87億美元。新簽沙特新城等多個重大項目,沙特市場成為亮點。新加坡新簽跨島地鐵二期金文泰換乘站EPC等多個項目,形成具有中交特色的「新加坡模式」。阿爾及利亞、奈及利亞等國別在長期不斷、堅持不懈的努力下取得市場營銷成果。牢抓圍繞「非洲工業化起步」「非洲一體化發展」和「非洲自身互聯互通」需求取得非洲市場新機遇。報告期,各業務來自於境外地區的新簽合同額為1,960.65億元(約折合278.21億美元),同比增長38.9%,約占公司新簽合同額20%。其中,新簽合同額在3億美元以上項目總合同額137.98億美元,占全部境外新簽合同額的50%。經統計,截至2024年6月30日,公司共在139個國家和地區開展業務。 提質增效成效卓著,市值管理穩步推進 2024年以來,國務院國資委提出將量化評價國企控股上市公司的市場表現,把市值管理成效納入對國企負責人的考核,引導國企控股上市公司更加重視企業內在價值和市場表現。公司認真落實《國務院關於進一步提高上市公司質量的意見》和國企改革三年行動要求,持續推進提高央企上市公司質量專項工作,積極籌劃市值管理體系。 報告期內,公司以國有資本投資公司改革試點為牽引,深入貫徹落實《提高央企控股上市公司質量工作方案》,堅持做優資本,科學拓展融資渠道,提高直接融資比重,打通資本、資源、產業的循環路徑,健全產融結合、以融促產的服務體系。通過多種資本手段,全面提升經營能力和資產質量,包括持續優化提升資產資金,有效落實「做實資產」;持續跟蹤REITs市場表現,擇機通過擴募開展資產盤活;積極拓展多元化基金業務,推動新興產業轉型升級,經營質量穩步提升。 在市值管理方面,公司一方面積極響應上交所發佈開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議,編制並發佈了《2024年提質增效重回報行動方案》,為公司高質量發展,從公司經營、業務開展、市值管理等多角度形成制度保障,持續聚焦主責主業,顯著提升產業體系現代化水平。同時,在綜合考慮所在行業特性、競爭格局、經營模式、所處發展階段、盈利水平、資金需求及考核等因素後,克服宏觀環境與行業壓力,結合實際情況形成了2024年中期分紅的具體議案,並於8月30日經董事會第五屆董事會第三十八次會議審議通過,經股東大會審議通過後實施。公司擬向全體股東每10股派送現金紅利人民幣1.4005元(相等於1.5353港元,含稅;相關的匯率厘定為人民幣0.91222元相等於1.00港元,為股息宣派當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的中間價),合計擬派發現金紅利約22.80億元(含稅),通過提高分紅的可預見性,提振市場對公司股價信心及投資者獲得感。 未來展望 2024年下半年,公司將以高質量發展持續推動做強做優做大,加快科技創新和發展新質生產力,增強核心功能和提升核心競爭力,全力提升深化改革成果。聚焦年度重點任務全力攻堅,以高質量執行力建設確保高質量發展提升取得實效,夯實高質量發展的底座根基。為奮力加快建設交通強國、努力當好中國式現代化的開路先鋒貢獻更多中交力量。 - 完 - 關於中國交通建設股份有限公司 中國交通建設股份有限公司(簡稱「中交建」或「公司」)成立於2006 年10 月8日,是經國務院批准,由中交集團(國務院國資委監管的中央企業)整體重組改制並獨家發起設立的股份有限公司。2006 年12 月15日,首次公開發行的H股在香港聯合交易所主板掛牌上市(股份代號:01800.HK),是中國首家實現整體海外資本市場上市的特大型國有基建企業。2012年3月9日,公司首次公開發行的A股在上海證券交易所掛牌上市(股份代號:601800.SH),成為公司發展歷程中一次質的飛躍。 公司為中國領先的交通基建企業,公司的核心業務領域 – 基建建設、基建設計和疏浚均為業內領導者。憑藉公司多年來在多個領域的各類項目中積累的豐富營運經驗、專業知識及技能,公司能為客戶提供涵蓋基建項目各階段的綜合解決方案。公司是世界最大的港口、公路與橋樑的設計與建設公司、世界最大的疏浚公司;中國最大的國際工程承包公司、中國最大的高速公路投資商;擁有世界上最大的工程船船隊。公司擁有35家主要全資、控股子公司,業務足跡遍及中國所有省、市、自治區及港澳特區和世界139 個國家和地區。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

June 9, 2015, 09:00 HKT/SGT 澳洲收購成功交割 中交國際戰略全線鋪開 June 5, 2015, 09:00 HKT/SGT 受惠「一帶一路」戰略,中交建拓展海外業務 Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   