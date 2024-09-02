神州數碼公佈2024年度中期業績

2024年度中期業績報告摘要（截至2024年6月30日止6個月）

- 股東應佔利潤約人民幣1,081萬元

- 總收入為70.14億元，同比增加約5%

- 大數據產品及方案業務取得突破性進展，收入人民幣12.77億元，同比增長17%

- 跨境出海業務增長迅速，報告期內境外收入人民幣4.65億元，同比增長55%，集團相繼中標比亞迪在泰國、越南的供應鏈出海業務訂單

- 集團相繼中標吉林長春新區人工智能新基建（智算中心）項目、長春市算力中心二期Al+行業模型軟件及服務項目，以及吉林省智慧水利項目等重大項目

- 二零二四年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股股份1.0港仙

香港, 2024年9月2日 - (亞太商訊) — （2024年8月30日，香港）神州數碼控股有限公司（「神州控股」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：00861.HK）宣佈截至2024年6月30日止半年度（「報告期」）的未經審核中期業績公告。

報告期內，公司總收入為人民幣70.14億元，同比增長5%。其中大數據產品及方案收入12.77億元，同比增長17%；境外收入4.65億元，同比增長55%。股東應佔利潤約人民幣1,081萬元：（去年同期約人民幣 4,000萬元），利潤減少主要是由於本公司持有 40%的非全資附屬公司神州數碼信息服務集團股份有限公司（「神州信息」）（深圳證券交易所上市證券代碼：000555.SZ），所在行業市場競爭日趨激烈以及不斷加大相關條線投入；從而導致神州信息於報告期的歸母淨虧損。

大數據產品及方案業務取得突破性進展

在大數據業務健康快速發展的驅動下，神州控股整體業務結構進一步優化，近四年來大數據產品及方案收入佔比從 9%提升至 18%，毛利佔比從 18%提升至 33%。此外，公司大數據業務在手訂單充足，2024 年上半年該分部已簽未銷 24.24 億元，同比提升 15%， 為大數據業務長期、穩定且紮實的增長打下堅實基礎。持續深化「城市CTO+企業CSO」創新模式，借助多年積累的政府資源優勢，加速向行業和企業領域拓展，得到了客戶側的有效驗證，並快速複製推廣。

重大項目中標：報告期內，集團相繼中標吉林長春新區人工智能新基建（智算中心）項目、長春市算力中心二期Al+行業模型軟件及服務項目，以及吉林省智慧水利項目等重大項目。

智算中心發展：公司將在自主研發的智算中心「三算一體」工業智腦平台上，持續迭代垂類行業軟件模型，為各行各業提供強大的算力支持與智能化解決方案。

服務企業客戶：報告期內，成功與國內頂尖的芯片企業極海微以及多個行業內的領軍企業達成合作簽約，合作領域廣泛覆蓋科技前沿、消費品市場及先進製造業等多個板塊。

自主研發知識圖譜核心技術 產學研一體化

在技術研發方面，公司堅持標準化產品及方案，以知識圖譜構建的業務孿生體與AI大模型生態平台能力為技術雙核驅動，幫助企業快速構建AI智能應用，實現產品及方案的模塊化和平台化，同時利用AI工具以及對行業的深刻洞察，協助企業在複雜多變的市場環境中，動態分析及處理業務流程，從而提升營運效率、降低成本、促進業務創新，以增強企業競爭力。

公司將雙核技術深度嵌入大數據產品及方案中，聚焦數智城市、數智供應鏈、數智金融等重點場景，不斷提升AI智能應用的自主決策能力，實現低代碼甚至無代碼的快速開發，並推動「3+N」的多行業橫向拓展與客戶側「1xN」的標準化複製。

上半年，公司與多個智能製造頭部客戶持續推進在研發、設計、生產、倉儲運配到銷售和客戶服務等數智供應鏈解決方案，快速推動端到端的數智供應鏈控制塔整體解決方案的部署與落地。

公司攜手高校及科研機構等持續進行產學研一體化合作，不斷加大對「大數據＋AI」產品及方案研發投入。報告期內公司整體研發費用達3.20億元。

出海為帆 境外業務開啟第二增長極

報告期內，神州控股境外收入達4.65億元，同比增長55%。在我國「一帶一路」倡議下，依託於多年海外耕耘積累的「高端朋友圈」，以「本地化」為抓手，以「合作共贏」為前提，以「引領國內生態，融入國際生態」為核心，主動佈局，價值鏈不斷延伸。

基於這樣出海戰略，公司伴隨華為、榮耀、中興、比亞迪等中資企業客戶一同出海，為客戶提供包含國際國內運輸、海內外倉儲、進出口、跨境電商、跨境直播等服務在內的端到端一站式供應鏈運營服務和數智化服務。報告期內，公司相繼中標比亞迪在泰國、越南的供應鏈出海業務訂單，為比亞迪提供境外原材料及配件的供應鏈端到端一體化服務。

未來展望

2024年國家數據局以制度建設為主線，將陸續推出數據產權、數據流通、收益分配、安全治理、公共數據開發利用、企業數據開發利用、數字經濟高質量發展、數據基礎設施建設指引等8項制度文件。隨著《「數據要素x」三年行動計劃（2024-2026年）》政策的頒佈以及數據資源入表的開展，數據要素市場商業模式再次迎來巨大產業發展空間。神州控股將緊抓歷史機遇，充分發揮自身在數據治理和應用方面的優勢，積極佈局前沿技術領域，加速拓展企業級市場。

神州控股將加快推進「企業CSO」商業模式落地，深耕數智供應鏈核心場景，持續攜手倉網、運網生態合作夥伴，通過供應鏈控制塔助力更多企業客戶進行端到端的供應鏈運營，並不斷迭代從可視化界面分析到輔助決策再到自主智能決策的AI智能應用，加速實現端到端供應鏈控制塔整體解決方案在客戶側的快速複製推廣。

展望未來，伴隨著全球智能化轉型程度不斷加深，神州控股的「大數據+Al」戰略將獲得更加長足的發展，公司將依託核心技術，在數據要素和垂類行業智能應用領域不斷拓展市場空間，在AI浪潮中全面推進場景落地，並在持續深耕國內市場的同時加速出海佈局，實現公司業務跨越式增長。

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關於神州數碼控股有限公司

神州數碼控股有限公司（簡稱「神州控股」）於2000年成立，2001年在香港聯合交易所主板上市（股票代碼 00861.HK）。二十餘年來，公司始終以「數字中國」為使命，秉持「成就客戶、創造價值、追求卓越、開放共贏」的價值觀，堅持「理念領先、技術領先、實踐領先」，立足中國，放眼全球，不斷突破創新。當前，公司正聚焦「大數據+AI」戰略，以「城市CTO+企業CSO」創新模式，著力推動高質量數據與AI應用場景的商業化落地。公司錨定深耕數智城市、數智供應鏈、數智金融等重點場景，持續打造面向政企客戶的數據分析與決策產品及智能應用，致力於成為大數據科技引領者。

有關更多資料，請訪問神州數碼控股公司網站：

https://www.dcholdings.com/zh/company-overview

本新聞稿由慧悅公共關係顧問集團有限公司代表神州數碼控股有限公司發佈

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Jason Guo／Karena Ke

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