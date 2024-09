Sunday, 1 September 2024, 20:43 HKT/SGT Share: 中創新航2024上半年收入124.69億元 利潤增長56.6%至4.17億元 - 全場景新能源解決方案閃耀登場

- 「電池專家」持續創新,賦能全球生態

香港, 2024年9月1日 - (亞太商訊) — 8月29日晚,全球領先的新能源動力及儲能科技企業——中創新航(股票代號:03931.HK)公佈截至2024年6月30日止中期業績。財報數據顯示,中創新航2024年上半年總收入為124.69億元(人民幣,下同),較去年同期增長1.4%;利潤達4.17億元,較去年同期增長56.6%;毛利為19.48億元,較去年同期增長65.2%,毛利率上升6個百分點至15.6%;淨資產為473.69億元,較2024年初增長2.1%。 中創新航表示,2024年上半年收入增長主要得益於集團產能持續釋放、客戶結構進一步豐富、業務規模實現持續大幅增長。按產品劃分,動力電池銷售收入達97.24億元,佔比78%;而儲能系統產品及其他收入達27.45億元,較去年同期增長43.2%,佔比22%。 中創新航表示,2024年上半年集團在各領域全面發力,實現持續高速發展。其中動力電池裝機量在第三方動力電池企業中穩居中國第二,躍升至全球前四,混動車及商用車裝機量均翻超一倍,純電高端市場配套車型交付量同比大幅增長,豐田、大眾、福特、奧迪、馬自達等國際客戶陸續定點;儲能314Ah電芯產品在行業內率先實現大規模批量穩定交付,獲得全球最大儲能電池訂單;船舶市場簽約多條國際大型商船項目,並將陸續交付。 在技術和產品創新方面,中創新航亦持續發力,進一步完成了一系列重點技術突破。8月28日,「2024中創新航全球生態大會」正式向外展示了公司全場景系列新品:「頂流」系列、「至遠」系列、「至久」系列以及備受關注的「無界」全固態電池,不斷引領行業發展新高度。 「頂流」全系新品包含四款電池,分別是頂流全氣候-超級純電電池、頂流超充-超級增程電池、頂流高功率-超級插混電池和頂流高能-超級飛行電池,分別計劃於2025年至2026年期間上市。「至遠」系列涵蓋了用於多個商用領域的四款電池系統,包括至遠輕卡大電量電池系統、至遠重卡標準電池系統、軌道交通電池系統和至遠電船電池系統,其中至遠電船將於今年四季度上市。「至久」系列則包括三款不同規格的儲能產品,分別是行業首款實現量產15000次循環壽命的第二代314Ah儲能電芯及其配套的5MWh儲能系統、全球最快可量產且與現有產線完美兼容的392Ah儲能電芯及其配套的6.25MWh儲能系統、采用第三代叠片工藝的625+Ah儲能專用大容量電芯及與之適配的兼容2000V電壓平台的6.8+MWh儲能集裝箱產品。中創新航在大會重磅推出的「無界」全固態電池將於2027年進入試點裝車階段,430Wh/kg的量產產品能量密度達到了行業巔峰水平,備受矚目。 展望未來,中創新航表示,集團將繼續圍繞「動力儲能雙驅動」的業務戰略和「國內國際雙循環」的區域戰略,以領先的技術和產品力服務新能源高質量發展。在技術與產品創新方面,集團將致力於在先進材料、先進製造技術、高性能電池及系統技術、新型電池、電池全生命周期管理等多維度持續技術創新並保持領先,確保產品在應用領域的競爭優勢。同時,集團也將致力於為以動力、儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命周期管理,加速市場與客戶的開拓,並且圍繞國際化戰略目標,集團將繼續從產能、市場、供應鏈等多維度進一步加快國際化戰略佈局。 未來,中創新航將秉承創新驅動發展戰略,牢牢把握高質量發展,因地制宜發展新質生產力,以「技術同源」為基礎不斷定義和開拓全球市場,堅持為全球客戶提供全方位的最優解決方案,圍繞「電池專家」的定位,深耕技術與產品,服務市場、成就客戶,持續塑造新能源產業健康生態。



