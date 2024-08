Saturday, 31 August 2024, 11:54 HKT/SGT Share: 廣發證券公佈2024年度中期業績 - 堅定聚焦主責主業 持續提升綜合實力 加速高質量發展

香港, 2024年8月31日 - (亞太商訊) — 廣發証券股份有限公司(「廣發証券」或「公司」,公司及併表範圍內的子公司〔附屬公司〕,統稱「集團」;HKSE:1776, SZSE:000776)發佈2024年度中期業績。報告期內,在董事會指導下,公司經營管理層帶領全體員工以提升核心業務能力、培育新質競爭力、提升綜合服務能力、提高資源分配效率爲重點工作,經營業績穩定發展,集團實現收入及其他收益總額171.36億元(人民幣,下同),歸屬于本公司股東的淨利潤43.62億元。截至2024年6月30日,集團總資產為6,893.28億元,較2023年末增加1.05%;歸屬于本公司股東的權益為1,407.03億元,較2023年末增加3.67%。 作為國內首批大型綜合類券商,廣發証券擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理四大業務板塊,具備全業務牌照。先後設立期貨子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另類投資子公司和資産管理子公司等,以獨有的價值理念和務實的創業作風,打造了佈局完善、實力强勁的全業務鏈條。在區域發展上,公司立足廣東,服務全國,聯通境內外,以長遠的眼光、開放的格局鍛造綜合金融服務實力,主要經營指標連續多年穩居中國券商前列,在多項核心業務領域中形成領先優勢。 財富管理業務持續領先,轉型不斷深化 廣發証券在國內率先提出財富管理轉型,擁有優秀的金融産品研究、銷售能力及專業的資産配置能力;擁有超過4,400名証券投資顧問,行業排名第一(母公司口徑),致力於爲不同類型的客戶提供精准的財富管理服務。 2024年上半年,公司圍繞强化投研能力和投顧專業服務能力建設,持續打造差异化的産品和服務供給體系,推動財富管理業務向「以投資者爲本」的買方投顧轉型,提升投資者獲得感。在境內,截至2024年6月末,公司代銷金融産品保有規模超過2,200億元,較上年末增長4.00%,易淘金電商平台金融産品(含現金增利及淘金市場)銷售金額達1,169.18億元。在境外,公司進一步豐富産品種類,持續向財富管理轉型,金融産品銷售淨收入、保有量及多市場交易傭金均實現同比增長。此外,全資子公司廣發期貨成交量及成交金額市場份額同比增長,境內外業務穩步發展。廣發期貨(香港)榮獲新加坡交易所頒發2023年最活躍中資商品期貨經紀商。 截至2024年6月末,公司在全國擁有356家分公司及營業部,實現全國31個省、直轄市、自治區全覆蓋;粵港澳大灣區、珠三角九市營業網點家數及覆蓋佔比均居行業第一,爲公司業務開展提供了廣泛的市場觸角,爲客戶積累和服務提供了重要支撑。 機構業務持續發力,研究賦能顯著 公司積極把握投資端、融資端、交易端改革契機,充分發揮研究對公司核心業務的賦能推動作用,整合資源爲機構客戶提供綜合解决方案,提升機構客戶服務能力,完善機構客戶服務體系,持續做大機構業務。 2024年上半年,公司做市業務繼續保持在市場第一梯隊,爲上交所、深交所的700多隻基金及全部ETF期權提供做市服務,爲中金所的滬深300股指期權、中証1000股指期權提供做市服務。公司通過中証機構間報價系統和櫃檯市場發行私募産品44,559隻,合計規模人民幣3,383.30億元;成爲中金所股指期權主做市商;榮獲上交所2023年股票期權市場發展貢獻獎(優秀期權做市商獎、期權新品種貢獻獎),深交所2023年優秀ETF流動性服務商獎、優秀期權做市商獎,中金所2023年股指期權優秀做市商獎(銅獎)。截至2024年6月末,公司爲47家新三板企業提供做市服務;債券做市創設「廣發証券珠三角ESG可持續發展地方債籃子」,助力市場機構通過組合方式積極參與珠三角地區綠色經濟建設和可持續發展。 同時,作爲場外衍生品業務一級交易商,公司立足衍生品定價和交易的專業優勢,不斷强化團隊及系統建設,提升産品創設、策略創新及交易銷售能力,豐富和拓展産品體系、挂鈎標的種類及收益結構,持續爲機構客戶提供以場外衍生品爲載體的資産配置和風險管理解决方案。 集團持續推動研究驅動經營模式。截至2024年6月末,集團的股票研究涵蓋中國28個行業和993家A股上市公司,以及154家香港及海外上市公司;公司研究成果借助於廣發研究門戶網站、小程序等數字化手段,不斷朝智能化方向探索,著力構建多平台、多渠道、多維度的客戶服務體系。報告期內,公司産業研究院持續打造産、學、研、投、融生態,賦能各業務板塊發展,爲政府部門的政策制定與産業規劃提供研究支持,探索與重點科研高校建立産業孵化轉化合作機制,發揮“科技-金融-産業”的橋梁作用。 公司卓越的研究能力在業界享有盛譽,屢獲殊榮。2017年至2023年,公司連續多年獲得新財富本土最佳研究團隊、新財富最具影響力研究機構;連續多年獲得中國証券業分析師金牛獎評選的五大金牛研究機構獎;同時在賣方分析師水晶球獎、上証報最佳分析師、新浪財經金麒麟最佳分析師、21世紀金牌分析師等評選中位居前列。 投行業務持續精進,功能性凸顯 公司以客戶需求爲導向,構建全業務鏈、全生命周期的投資銀行服務體系。報告期內,公司積極貫徹落實國家戰略及監管政策,堅持將金融服務實體經濟作爲根本宗旨,把功能性放在首要位置,聚焦服務新質生産力及國家戰略新興産業,深入挖掘專精特新企業,切實履行資本市場「看門人」責任。 境內股權融資方面,截至2024年6月末,公司作爲主辦券商持續督導挂牌公司共計43家,其中「專精特新」企業佔比達76.74%。境外股權融資方面,完成港股IPO項目2單,其中作爲保薦代表人IPO項目1單,發行規模10.46億港元,市場排名第3;完成再融資項目2單,承銷金額48.81億港元,根據Dealogic統計,按IPO和再融資項目發行總規模在所有承銷商中平均分配的口徑計算,在香港市場股權融資業務排名中,位列中資証券公司第3。 債券融資方面,公司高度重視服務國家戰略,助推科技創新類企業發展新質生産力,在嚴控展業風險的基礎上,通過發揮集團協同優勢、持續拓展重點區域,穩步提升市場地位。同時,公司積極踐行ESG,以債券融資業務推動綠色低碳發展。報告期內,公司主承銷發行債券293期,同比增長70.35%;主承銷金額1,524.28億元,同比增長64.63%。主承銷各品種科技創新債券52期,承銷金額191.28億元;主承銷各品種低碳轉型和綠色債券4期,承銷金額10.88億元。在中資離岸債券業務方面,完成債券發行33單,承銷金額56.17億美元。 財務顧問方面,公司緊密圍繞國家産業政策、金融政策、區域發展政策指導方向,踐行「一個廣發」展業模式,舉辦新質生産力併購論壇,構建併購業務生態圈,爲客戶提供多層次、全方位的綜合服務,促進資産資本有序循環。報告期內,公司完成境內具有行業及區域影響力的重大資産重組項目與財務顧問項目2單、涉及交易總額約128.51億元;完成境外股權交易1單,涉及交易金額約10.98億港元。公司作爲買方財務顧問的兩單交易獲評2023-2024十佳境內併購交易金哨獎。 未來,廣發証券將繼續秉持「知識圖强,求實奉獻」的核心價值觀,發揚「博士軍團」優秀的文化基因,以知識爲保障,以專業爲基石,持續深化鞏固公司在粵港澳大灣區等地的突出區位優勢,以更高標準佈局長期戰略、做好核心業務,加速高質量發展,爲服務實體經濟貢獻廣發力量。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network