Friday, 30 August 2024, 23:27 HKT/SGT Share:

來源 Gome Retail Holdings Limited 國美零售持續聚焦主業 積極創新轉型降本增效 - 多措並舉優化經營策略 新業務模式初見成效

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號:493.HK,“國美零售”或“公司”,及其子公司,統稱“集團”),今天公布其截至2024年6月30日止六個月(“報告期”)未經審計之六個月業績。 聚焦主業鞏固邊界 多舉措積極化解債務問題 2024年上半年,國內經濟受到嚴峻複雜的國際環境和國內政策周期影響,復蘇依舊緩慢。從行業來看,房地産下行明顯,地方政府和居民部門收入增長放緩,家電行業受到此等因素影響,各類家電上半年零售增速均出現不同程度的放緩。2024年上半年集團錄得收入約爲人民幣169百萬元;母公司擁有者應占虧損約爲人民幣4,432百萬元。 2024年上半年,國美零售繼續聚焦零售業,激活“家生活”全零售生態,積極廣泛開拓多種采購渠道和方式,專注做好家用電器、消費電子産品、日用品及各類生活用品的零售,推動綫下升級,强化綫上直播等新運營手段,同時,加快類加盟業務開拓步伐,實現國美汽車體驗館開館展業,打開新增長機會。此外,公司繼續剝離虧損嚴重業務和非核心資産,同時通過出售部分長期資産以清償債務,幷積極與債權人溝通協商,推進債務化解。 重塑零售業務推進單店加盟 持續優化升級新模式經營策略 國美零售新模式經營策略持續優化升級,一方面以直播爲支點,推進主業聚焦,通過短視頻、直播等營銷模式挖掘新增量,鞏固綫上;另一方面,公司積極推進以單店加盟爲核心的輕資産合資合作模式,擺脫“重資運營”,以“輕資産”“重運營”“强管理”運營模式開放“單店加盟”。公司向加盟商全面開放品牌授權、聚焦供應鏈模式創新,以電器加盟轉向全業態招商,迅速形成不同模式及不同業態加盟網絡,在保持原類加盟股權合作基礎上,鼓勵單店以類加盟股權形式合作。報告期內,單店加盟合資合作模式已進入實質化運營階段,幷實現快速發展,引發衆多投資者關注。目前,已完成簽約數十家,另有近百家企業正在簽約過程中。 積極探索新業務增長曲綫 汽車體驗館市場反響熱烈 國美零售在圍繞主業的同時,積極思變、求進,探索新的增長曲綫,打造綫下汽車體驗館。國美汽車體驗館是擁有産品閉環賦能實力的OMO一站式選車、購車、用車平臺,以實打實的門店拓展模式爲車型産品市場下沉賦能,在解决個體車商進貨難、進貨貴問題的同時,也確保各區域市場的消費者能够買到渠道清晰、低價透明的新車産品,爲消費者帶來全新購車體驗。國美汽車體驗館憑藉獨特的商業模式以及包括車源渠道、物流倉儲等賦能支持,目前已收到衆多海內外知名汽車品牌的合作意向。報告期內,國美汽車體驗館業務已開啓實質運營,幷取得良好的市場反饋。 展望未來,政府部門强調積極擴大國內需求,進一步明確對房地産調控的全面鬆綁,幷强調“經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費”,相信今年下半年會有更多積極政策出臺以支持經濟平穩復蘇,行業環境有望得到改善。 國美零售管理層表示:“未來,零售行業還將面臨更多新的機遇與挑戰,國美從未忘記自己服務人民美好生活的初心和作爲上市企業的責任擔當,公司管理層仍將繼續積極拼搏,精益管理,做好資源整合和業務協同,創造直接的經營貢獻;同時也期待能繼續與更多的合作夥伴携手,相互賦能,共同助力零售行業升級迭代浪潮,滿足中國家庭對美好生活的追求。” - 完 - 關于國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司于2004年7月在香港聯交所上市(股份代號:493)。國美集團1987年于中國成立,致力于打造中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商,秉持“家·生活”戰略,以電器及消費電子産品零售爲主營業務,構建全品類閉環生態。 更多詳情請流覽公司網站:www.gome.com.hk 此新聞稿由九富(香港)財訊公關集團有限公司代表國美零售控股有限公司發布。如有垂詢, 九富(香港)財訊公關集團有限公司

吳宵月小姐/古今小姐

電話:(852) 3468 8944 傳真:(852) 2111 1103

電郵:xiaoyue.wu@everbloom.com.cn/jin.gu@everbloom.com.cn



話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network