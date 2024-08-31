映宇宙公佈2024年中期業績公告

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 映宇宙集團有限公司（「映宇宙」或「集團」，股份代號：3700.HK）公佈截至2024年6月30日全年業績。

報告期內，集團總收益為3533.2百萬港元，較2023年同期增長13.0%；其中，集團增值服務總收益為2601.2百萬港元，同比增長12.4%，該業務佔集團整體收益73.6%；內容服務業務錄得總收益為642.7百萬港元，同比增長36.1%，該業務佔集團整體收益18.2%。

直播及社交生態充滿活力 鑄就可持續發展閉環

集團直播及社交業務基於長期穩健運行與不斷精細化運營，構建了良性的商業生態系統。核心產品“映客直播”延續了在直播賽道的品牌優勢，面對市場環境的波動，仍然憑藉一套成熟且不斷進化的運營體系，以及對生態結構的持續優化，成功營造出一個健康、活躍的用戶社群環境。

社交業務延續了產品矩陣的優勢，針對用戶需求的日益多元化與精細化趨勢，集團靈活調整策略，以高效的產品矩陣精准對接新興社交場景，深度滲透多個垂直領域，滿足用戶差異化的社交需求，持續彰顯出強大的市場適應力。集團兩大核心基礎業務的長期穩健經營與持續創新，為集團提供了穩定且豐厚的現金流支持，也有效推動了集團在更多業務領域的深度拓展和持續創新。

短劇業務領跑行業 全產業鏈佈局穩固行業領先地位

在當前短劇市場競爭日益激烈的背景下，集團憑前瞻佈局與創新力穩居行業頭部。面對挑戰，集團依託早期精准入局、高效投放策略，迅速打通短劇產業完整生態鏈，實現從內容創作到分發推廣的全鏈條優化，確保了業務規模的穩健增長。凸顯了集團在短劇領域的深刻理解，也為持續引領行業發展打下了堅實基礎。

在短劇業務未來發展方向上，集團正審慎地推進短劇與文旅等多元產業的深度融合，旨在打造一系列高質量、高品位的精品微短劇，為觀眾帶來更加豐富多元的視聽享受。同時，集團還瞄準海外市場，試水海外短劇新機遇，通過國際化佈局進一步拓寬業務版圖。

海外拓展再獲突破 多市場成功打開新局面

集團持續深化出海戰略並取得成效。集團憑藉在國內市場積累的豐富經驗，採用垂直細分的矩陣式策略，迅速切入目標市場。同時，為了更好地適應本地化需求，集團在產品玩法和設計上融入了豐富的本土元素，提升產品的市場競爭力。目前集團在東南亞市場上線的部分產品順利完成了商業驗證，為集團在其他地區的拓展提供了寶貴的經驗和範本。今年以來，集團開始進入中東等新興市場，已上線產品並取得了一定的用戶積累。

通過持續優化產品模型，深入瞭解海外用戶需求，集團顯著縮短了在新市場的適應週期，積累了豐富的本地化運營經驗。這些寶貴的經驗不僅為集團在海外市場的深入拓展奠定了堅實基礎，也為未來在海外市場的進一步深耕探索提供了有力支撐。

未來展望

展望未來，集團將持續洞察用戶需求，豐富社交產品矩陣，通過矩陣式聯動穩固競爭優勢，併發揮創新能力探索新增長點。依託在互動娛樂領域的深厚積累，集團將快速孵化新產品，優化內容品質，提升用戶體驗與平臺粘性，確保在市場中保持領先地位。同時，集團正積極調整海外運營策略，深化本地化運營，豐富產品業態，加大在東南亞、中東等新興市場的拓展力度，致力於跑通規模化增長路徑。此外，集團緊跟科技前沿，積極佈局Web3.0與AI等新興領域，計畫戰略性持有加密貨幣，推動AI應用落地，以科技創新引領行業未來發展，開創互動娛樂體驗的新篇章。

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關於映宇宙集團有限公司：

映宇宙集團(3700.HK)是中國領先的全場景新社交平臺，原名映客互娛集團，核心業務覆蓋直播社交、短劇、海外等板塊，以矩陣式產品、多元化業態帶動業績增長。

2015年，首款產品映客直播上線，開創國內移動直播潮流。2018年，成立僅3年的映客在香港上市，成為港交所娛樂直播第一股。上市後，集團圍繞“互動社交”戰略，陸續孵化出多款產品，構建起豐富的社交產品矩陣。 2022年下半年，集團搶先佈局短劇市場，憑藉先發優勢和精品化內容穩居行業第一梯隊；同時，映宇宙還在不斷加速全球化佈局，打開海外市場增長空間。

2022 年，集團正式更名為映宇宙，積極佈局AI、Web3.0等前沿領域，旨在基於全新技術形態，為用戶提供豐富多維的社交場景和服務，實現商業價值的進一步提升。

有關更多資料，請訪問映宇宙IR網站：https://ir.inkeverse.com/sc/ir_overview.php

如有垂詢，請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司：

Jaon Guo

電郵：Jason.guo@intelligentjoy.com

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